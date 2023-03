Google Pixel 8 : un premier visuel en fuite

GOOGLE PIXEL 8. Alors que Google ne l'a toujours pas officialisé, le futur Google Pixel 8 Pro se dévoile déjà au travers de différentes fuites sur le web. Découvrez les futurs Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en images.

Les premières images des Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro viennent de fuiter. Bien que ces deux nouveaux smartphones ne sont pas attendus avant la fin d'année, leur design semble déjà être entre les mains de certains leakers spécialisés.

C'est @OnLeaks sur le réseau social Twitter qui a dévoilé les premières images du futur Google Pixel 8 Pro. Ce spécialiste des fuites semble disposer des tout premiers rendus du prochain smartphone de chez Google. Sans surprise, ces derniers s'inspirent toujours du design des précédents Pixel 7, mais semblent ajouter un capteur LiDAR au bloc photo du Google Pixel 8 Pro.

Les premières images du Google Pixel 8 Pro. © Google / OnLeaks

Si Apple, Samsung et Xiaomi ont déjà sorti leurs smartphones haut de gamme, ce n'est pas encore le cas de Google qui est plutôt attendu pour le mois d'octobre. Les précédents Pixel 6 et 7 sont notamment sortis respectivement les 28 octobre 2021 et 13 octobre 2022. En attendant d'avoir davantage d'informations officielles ainsi qu'une date de sortie, découvrez toutes les premières fuites et informations sur le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro.

Quelles sont les nouveautés du Google Pixel 8 ?

Le Google Pixel 8 ne devrait pas être dévoilé avant plusieurs mois. Les informations de cet article restent donc sujets à changements. Notez que nous maintiendrons cet article à jour avec toutes les dernières informations relatives aux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro.

La première nouveauté notable dont devrait disposer les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro tiendrait dans le processeur des deux smartphones. Il y a fort à parier que Google équipe ses prochains produits d'une nouvelle puce. Après la Google Tensor pour le Pixel 6 et la Google Tensor G2 pour le Pixel 7, gageons que le futur téléphone de la firme disposera d'une puce Google Tensor G3, bien que rien n'ait encore été confirmé officiellement.

Les puces maison qui équipent les Google Pixel ne sont pas les plus puissantes du marché. Elles ont cependant un atout indéniable : leur algorithme de traitement logiciel. Les photographies sur le Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro risquent bien donc d'être de haute qualité pour le prix proposé sur ces deux appareils.

Le design des nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro semble bien s'inspirer des précédents smartphones du constructeurs. Les téléphones Pixel ont bénéficié d'une identité très marquée depuis la sortie du 6e modèle en 2021. Le bloc photo qui recouvre les bords du boitier du téléphone, est désormais facilement identifiable comme un produit de chez Google. Si les premières fuites se confirment, il est probable que la firme continue sur cette lancée en ne proposant que peu de changements pour son nouveau Pixel 8.

© Google / OnLeaks

Bien que nous n'ayons pas encore d'informations officielles sur les capteurs qui équiperont le Google Pixel 8, il y a fort à parier que le smartphone mettra une nouvelle fois l'accent sur la photographie. Google est devenu un sérieux concurrent dans le domaine, notamment grâce à ses puces maison capables de faire de l'ombre à des smartphones haut de gamme comme l'iPhone. Il ne faudra donc pas s'attendre à des spécificités incroyables pour les capteurs du Google Pixel 8, mais regarder du côté du traitement logiciel du téléphone.

Quelles seront les nouveautés du Google Pixel 8 Pro ?

Si Google continue sur sa lancée initiée depuis quelques années, le constructeur devrait dévoiler un nouveau Google Pixel 8 Pro d'ici les prochains mois. Cette version améliorée de leur téléphone flagship dispose généralement de quelques améliorations par rapport au modèle de base.

Il faut d'abord s'attendre à retrouver un écran incurvé sur le Google Pixel 8 Pro. C'est la plus grande différence par rapport au modèle de base au niveau du design. L'autre ajout intéressant consiste en un troisième capteur photo dédié au zoom optique. Ce dernier permet au Pixel Pro de prendre des clichés de meilleure qualité à une plus longue distance, et devrait de nouveau être présent sur le Google Pixel 8 Pro.

Côté puissance, si le Google Pixel 8 Pro devrait disposer de la même puce que sur le modèle de base, il est possible que Google y ajoute davantage de mémoire vive. La précédente génération de Google Pixel disposait notamment de 8 Go de RAM pour la version de base, et de 12 Go de RAM pour le modèle Pro.

A quels prix seront disponibles les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro ?

Google avait surpris ses utilisateurs l'an passé en dévoilant ses derniers smartphones aux mêmes prix que la précédente génération. Dans un contexte économique incertain avec le phénomène de l'inflation, de nombreux constructeurs ont été contraints d'augmenter les tarifs de leurs derniers smartphones. Il faudra cependant attendre quelques mois pour découvrir les tarifs officiels des Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro.

Pour rappel, voici les tarifs pratiqués sur les Google Pixel 7 et 7 Pro à leur sortie en octobre dernier. Google pourrait donc bien reprendre les mêmes prix pour ses prochains smartphones Pixel 8 et 8 Pro :

Google Pixel 7 : à partir de 649 €.

Google Pixel 7 Pro : à partir de 899 €.

Aucune information officielle ne peut établir une date de sortie précise pour le Google Pixel 8 et sa version Pro. Google nous a cependant habitué à dévoiler ses nouveaux smartphones au mois d'octobre. Il serait donc logique d'attendre encore quelques mois pour enfin découvrir les futurs Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro en fin d'année.

La prochaine grande conférence de Google baptisée Google I/O se tiendra le 10 mai prochain. Si le constructeur devrait y dévoiler les nouveautés derrières Android 14, il est également possible que l'on puisse assister à un teasing des prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro. D'autres produits comme le Pixel 7a ou le potentiel téléphone pliable Google Pixel Fold sont également très attendus.

Il n'est cependant pas certain que les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro soient présentés lors de la Google I/O. La conférence en question pourrait bien éclipser le sujet et nous renvoyer à la fin de l'année pour disposer de véritables informations sur les prochains smartphones de Google.