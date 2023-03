Nothing Ear (2) : découvrez la seconde génération des écouteurs sans-fil

NOTHING EAR (2). Près de deux ans après la sortie de leur premier produit, Nothing dévoile la deuxième génération de ses écouteurs sans-fil. Découvrez toutes les nouveautés, prix et date de sortie des Ear (2).

Nothing vient de dévoiler les écouteurs sans fil Ear (2). Après la sortie de leur premier smartphone, le Phone (1), la jeune entreprise Nothing revient à ses débuts en proposant une seconde génération de ses écouteurs sans fil, les Ear (2). Présenté officiellement le mercredi 22 mars par Carl Pei, fondateur de l'entreprise, ce nouveau produit est disponible à la vente dès aujourd'hui sur le site officiel de Nothing, et à partir du 28 mars prochain sur différentes plateformes de vente agrées.

Quelles sont les nouveautés des écouteurs Nothing Ear (2) ?

Le design des nouveaux écouteurs Ear (2) ne devrait pas vous surprendre. A l'exception de minuscules détails, il s'agit peu ou prou des mêmes écouteurs que les précédents Ear (1) sortis il y a près de deux ans. Nothing fait donc le choix de ne pas changer une formule gagnante, puisque le design des Ear (1) se présentait déjà comme un point fort du produit.

Le design des Ear (2) (à droite) est semblable à celui des précédents Ear (1) (à gauche). © Nothing

Les véritables nouveautés des Ear (2) sont à retrouver à l'intérieur des écouteurs. Ces derniers embarquent davantage d'autonomie avec 6h annoncés contre seulement 4h pour la précédente génération. Le boitier fourni avec les écouteurs permet de recharger les Ear (2) pour en profiter pendant près de 36h selon la firme.

Nothing annonce également la possibilité de personnaliser votre expérience audio. Une fois la personnalisation activée et configurée via l'application officielle "Nothing X", vous pourrez disposer d'une réduction de bruit modifiée sur mesure pour correspondre à vos habitudes auditives.

Enfin, les Ear (2) profitent d'une connexion multi-point via la technologie Bluetooth. Cette dernière vous permet d'utiliser les écouteurs sur deux appareils différents comme un smartphone et un ordinateur, afin de jongler entre les deux sources.

Quel est le prix des écouteurs Nothing Ear (2) ?

Les Ear (2) sont annoncés avec un tarif de lancement de 149 € en Europe. Ce prix est le même que celui des Ear (1) après leur hausse de prix survenue un an après leur sortie. Pour rappel, la sortie des écouteurs Ear (1) avait été un petit phénomène puisque ces derniers s'affichaient au tarif agressif de 99 €. Nothing a cependant du faire face à une hausse des coûts de production, et remonter le prix des Ear (1) à 149 €.

Quelle est la date de sortie des Nothing Ear (2) ?

Les nouveaux écouteurs sans fil Ear (2) sont d'ores-et-déjà disponibles. Nothing a profité de sa conférence de présentation pour lancer son nouveau produit dans la foulée. Les Ear (2) sont ainsi disponibles depuis le mercredi 22 mars sur le site officiel de Nothing et sortiront chez plusieurs revendeurs agrées à partir du 28 mars. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les disponibilités et promotions à venir.