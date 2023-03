Redmi Note 12 : où les trouver au meilleur prix en promotion

REDMI NOTE 12. Les nouveaux smartphone Xiaomi Redmi Note 12 sont désormais disponibles en précommande. On vous aide à les trouver au meilleur prix actuellement disponible.

Xiaomi a dévoilé ses quatre nouveaux smartphones pour l'entrée et milieu de gamme. Les derniers Redmi Note 12 se composent donc de plusieurs téléphones allant de 199 € à 499 € afin de satisfaire plusieurs types d'utilisateurs et de budgets. Si vous souhaitez craquer pour l'un des derniers produits de chez Xiaomi, on vous indique où les retrouver au meilleur prix en marge de leur sortie le 4 avril prochain.

Où trouver le Redmi Note 12 au meilleur prix ?

Le smartphone le moins onéreux de la gamme est le Redmi Note 12 classique. Ce dernier est disponible en deux versions selon vos besoins en espace de stockage. Vous disposerez toujours de 4 Go de mémoire vive, mais pouvez sélectionner 64 ou 128 Go pour le stockage de vos photos et applications.

Le Redmi Note 12 est équipé d'un processeur Snapdragon 6225 Pro et de trois caméras pour ses photographies (objectif principal, ultra grand angle et capteur macro). En outre, vous pourrez compter sur sa batterie de 5000 mAh pour tenir plus d'une journée avec le téléphone !

Redmi Note 12 (4 + 64 Go) Neuf à partir de 199,90 € Amazon 199,90 € Voir

Redmi Note 12 (4 + 128 Go) Neuf à partir de 249,90 € Amazon 249,90 € Voir

Où trouver le Redmi Note 12 5G au meilleur prix ?

Le Redmi Note 12 5g est, comme son nom l'indique, une évolution du premier modèle. Disponible uniquement dans un format 4 + 128 Go, ce téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 4 Gen 1 qui lui permet d'être compatible avec les forfaits mobiles 5G. Le reste de ses spécificités reprend celles du Redmi Note 12 classique avec une batterie de 5000 mAh et un triple capteur photo (principal, ultra grand angle et macro).

Redmi Note 12 5G (4 + 128 Go) Neuf à partir de 299,90 € Amazon 299,90 € Voir

Ou trouver le Redmi Note 12 Pro 5G au meilleur prix ?

Nous attaquons désormais le milieu de gamme. Le Redmi Note 12 Pro 5G est équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 1080 compatible avec les forfaits mobiles 5G. Ce dernier est cependant épaulé par 6 Go ou 8 Go de mémoire vive pour gérer vos jeux et éventuelles applications gourmandes en ressources. Vous y trouverez toujours une batterie de 5000 mAh, un écran AMOLED et un triple capteur photo. Le Redmi Note 12 Pro s'accompagne également d'une charge rapide 67 W.

Le Redmi Note 12 Pro 5G est disponible en deux versions selon la puissance que vous désirez : 6 + 128 Go ou 8 + 128 Go. Vous ne disposerez donc pas d'autres options pour augmenter le stockage du téléphone à l'achat.

Redmi Note 12 Pro 5G (6 + 128 Go) Neuf à partir de 399,90 € Amazon 399,90 € Voir

Où trouver le Redmi Note 12 Pro+ 5G au meilleur prix ?

Le smartphone le plus avancé de la gamme est le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Ce dernier est notamment équipé d'une caméra haute résolution de 200 Mpx (toujours accompagnée de deux autres objectifs) pour réaliser de superbes clichés. Vous pourrez également compter sur un écran AMOLED avec taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi qu'une charge ultra rapide pouvant remettre le téléphone à 100% en une vingtaine de minutes. Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 1080 compatible avec les forfaits mobiles 5G.

Une seule configuration est disponible pour le Redmi Note 12 Pro+ 5G, à savoir le 8 + 256 Go. Ce dernier est disponible sur Amazon en attendant sa sortie le 4 avril et d'éventuelles promotions.

Redmi Note 12 Pro+ 5G (8 + 256 Go) Neuf à partir de 499,90 € Amazon 499,90 € Voir

La série Xiaomi Redmi Note 12 est disponible en précommande jusqu'à sa sortie prévue le 4 avril prochain. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec d'éventuelles baisses de prix et promotions à venir.