Nothing annonce le Phone (2), découvrez ses nouveautés

PHONE (2). Nothing vient de dévoiler son tout nouveau smartphone : le Phone (2). Découvrez ses caractéristiques, son prix et sa date de sortie avant notre test exclusif.

Nothing vient d'annoncer et de dévoiler toutes les informations relatives à son prochain produit phare : le Phone (2). Seulement un an après la sortie de son tout premier téléphone (que nous avions beaucoup aimé à la rédaction), Nothing s'apprête donc à lancer un modèle un peu plus haut de gamme avec un Phone (2) aux caractéristiques et au prix améliorés.

En attendant notre test exclusif du Phone (2), découvrez toutes ses caractéristiques, ses différents prix selon les versions disponibles et sa date de sortie.

Le nouveau Nothing Phone (2) dans son coloris gris foncé. © Nothing

Quelles sont les spécificités du Nothing Phone (2) ?

Le Nothing Phone (2) dispose d'une configuration plus musclée que son prédécesseur, le Phone (1). Tout d'abord au niveau de ses performances puisque le Phone (2) est équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 ce qui en fait un smartphone plus puissant que la précédente génération. Les utilisateurs peuvent également compter sur 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la configuration choisie.

L'écran du Nothing Phone (2) est doté d'une dalle LTPO OLED de 6,7 pouces. Le smartphone est également pourvu d'un taux de rafraîchissement adaptatif allant 120 Hz à 1 Hz automatiquement selon vos contenus. Vous profiterez donc d'une belle fluidité d'image tout en économisant votre batterie.

Côté appareil photo, le Phone (2) est toujours pourvu de seulement deux capteurs ainsi qu'une caméra frontale améliorée :

Objectif principal de 50 Mpx.

Objectif ultra grand-angle de 50 mpx.

Caméra selfie de 32 Mpx.

Le Phone (2) améliore également sa batterie avec une capacité de 4700 mAh. Cela représente 200 mAh de plus que sur le Phone (1) ! Voilà de quoi donner quelques précieuses minutes d'autonomie au smartphone si le suivi logiciel du processeur est bien géré.

Le Nothing Phone (2) avec les Ear (Sticks) et les Ear (2). © Nothing

Quel est le design du Nothing Phone (2) ?

Nothing a dévoilé assez tôt le design de son nouveau Phone (2). Sans surprise, ce dernier reprend le fameux ensemble de lumières LED que l'on retrouvait sur leur premier téléphone et que l'entreprise a baptisé "système Glyph". Ce dernier a subi quelques petits changements avec davantage de lumières disponibles, ce qui devrait permettre au Phone (2) de disposer de nouvelles fonctionnalités pour sa face arrière.

Le dos du Nothing Phone (2) dispose toujours d'un cadre en verre transparent afin de le démarquer de la majorité des smartphones Android. Petite nouveauté pour le Phone (2) : son dos est légèrement bombé afin d'améliorer la prise en main. En outre, le cadre central est légèrement plus fin de 1 mm par rapport au Phone (1).

Quel est le prix du Nothing Phone (2) ?

Nothing a profité de sa conférence Keynote pour dévoiler les différents prix du Phone (2). Sans surprise, ces derniers sont en nette hausse par rapport à leur précédent appareil dont les composants étaient nettement moins haut de gamme. Le Nothing Phone (2) est proposé selon trois configurations différentes :

Nothing Phone (2) - 8/128Go : 679 €

Nothing Phone (2) - 12/256Go : 729 €

Nothing Phone (2) - 12/512Go : 849 €

Le Phone (2) de chez Nothing est disponible à partir du 21 juillet 2023 à 8h du matin. Il est cependant possible de profiter d'offres de précommandes en précommande chez Boulanger, Fnac, Darty, Bouygues Telecom et LDLC du 17/07/23 à 8h au 20/07. La précommande du Phone (2) chez ces distributeurs vous garantit également une paire d'écouteurs sans fil Nothing Ear (stick) offerts.