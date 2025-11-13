Black Friday aspirateurs : des offres sont déjà disponibles !

Le Black Friday 2025 approche ! Des offres sont déjà disponibles sur certaines marques, dont Dyson.

Le Black Friday arrive bientôt ! Pour l'édition 2025, il aura lieu le 28 novembre. Comme chaque année, vous pourrez profiter de remises parfois très intéressantes. Parmi les objets les plus recherchés : les aspirateurs. Eh oui, tout le monde en a un (voire plusieurs) chez soi. Que vous soyez en quête d’un modèle puissant pour les tapis, d’un aspirateur Dyson, d’un appareil léger et pratique pour les petites surfaces, ou d’un robot autonome pour simplifier votre quotidien, le Black Friday est le moment idéal pour s'en acheter un.

Déjà des promos Dyson

Mais pour les plus pressés, des offres sont déjà disponibles ! Sur le site Dyson, plusieurs aspirateurs balais sont en promo : le V15 Detect Absolute est proposé à 549€ au lieu de 799€ ; le Cyclone V10 Total Clean à 329€ au lieu de 479€ ; le V8 Total Clean à 299€ au lieu de 449€ ; le V8 Advanced à 249€ au lieu de 399€.

Des aspirateurs lavants sont aussi proposés à prix cassés : le V15s Detect Submarine à 699€ au lieu de 949€ ; le V12 Detect Slim Submarine à 499€ au lieu de 719€ ; et le Cyclone V10 Submarine à 479€ au lieu de 549.

L'aspirateur robot Dyson 360 Vis Nav est aussi en promo à 699€ au lieu de 1 299€ ! Vous pouvez aussi économiser sur un aspirateur à main Dyson, proposé à 199€ au lieu de 279€. Enfin, les aspirateurs traineau Dyson Big Ball Parquet 2 et Cinetic Big Ball Multifloor 2 sont tous les deux proposés à 299€ au lieu de 399€.

Jusqu'à 600 euros de promos chez Roborock !

La marque Roborock n'a pas non plus attendu le Black Friday pour proposer des offres intéressantes sur ses robots aspirateurs laveurs. Par exemple, le Saros 10R et le Saros 10 sont proposés à 899,99€ au lieu de 1 499,99€, soit une réduction de 600€ ! Le Saros 10R RDS est affiché à 1 299€ au lieu de 1 599€, et enfin le Saros Z70 est proposé à 1 199€ au lieu de 1 799€, soit encore une réduction de 600€. N'hésitez à aller jeter un coup d’œil sur le site de la marque ou sur Amazon (ou sur les sites revendeurs à partir du 14 novembre), puisque de nombreux produits sont en promotion.

Au-delà de Dyson et de Roborock, de nombreuses offres d'aspirateurs sont déjà proposées sur le site Darty notamment.

Quelles promos sont attendues pour le Black Friday ?

A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de savoir quelles seront les promotions lors du Black Friday 2025. Mais les offres de l'année précédente donnent une bonne indication de ce qu'on peut attendre. Et bonne nouvelle, il y avait des offres très intéressantes !

Pour ceux qui ne jurent que par Dyson, la marque proposait de grosses réductions, allant de - 100 à - 300€ sur beaucoup de ses aspirateurs. Côté aspirateurs robots, il y avait également de belles promotions ! Le Black Friday 2025 est une excellente occasion pour investir dans ces bijoux technologiques, avec des réductions qui allaient jusqu’à - 50 % en 2024.

Plus classiques, les aspirateurs balais séduisent toujours pour leur praticité. Leurs principaux avantages : leur légèreté et leur maniabilité. Ils sont parfaits pour un nettoyage rapide et efficace, notamment dans les petits espaces ou les appartements. Sans fil pour la plupart, ils fonctionnent sur batterie et offrent une grande liberté de mouvement. Des remises très intéressantes sont aussi attendues sur ces modèles plus classiques.