Black Friday smartphone : des promos disponibles très en avance

Le Black Friday 2025 approche et de premières offres sur les smartphones pointent le bout de leur nez en avance !

Le Black Friday 2025 aurait-il pris un peu d'avance par rapport à ses habitudes ? Selon plusieurs de nos sources, des participants à l'événement s'apprêteraient déjà à mettre en ligne plusieurs grosses offres. Ces dernières devraient notamment concerner des smartphones et autres appareils électroniques.

Afin de vous préparer au Black Friday 2025, nous regroupons ici les meilleurs modèles de smartphones à suivre pendant toute la durée de l'événement. Pour rappel, le Black Friday sera officiellement organisé durant le mois de novembre, mais les marchands devraient proposer toutes sortes de promotions pendant une plus longue période.

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?

Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.

Samsung Galaxy S25 Ultra Neuf à partir de 834,77 € Occasion à partir de 800,00 € Rakuten 834,77 € Voir

Rue du Commerce 838,00 € Voir

Cdiscount 848,00 € Voir

Fnac 1468,95 € 853,00 € Voir

Amazon 1046,25 € 977,00 € Voir

Samsung 1252,05 € Voir

Electro Dépôt 1469,00 € Voir

Materiel.net 1469,95 € Voir

Boulanger 1471,99 € Voir

Darty 1472,00 € Voir Rakuten 834,77 € 800,00 € Voir

Reconditionné 889,00 € 839,00 € Voir

Fnac 1468,95 € 858,00 € Voir

Amazon 1046,25 € 950,99 € Voir

Samsung Galaxy S24 Ultra Neuf à partir de 599,89 € Occasion à partir de 600,00 € Rakuten 599,89 € Voir

Cdiscount 669,97 € Voir

Amazon 869,90 € 824,12 € Voir

Darty 845,00 € Voir

Fnac 861,00 € Voir Rakuten 599,89 € 600,00 € Voir

Fnac 861,00 € 623,68 € Voir

Reconditionné 709,00 € 659,00 € Voir

Samsung Galaxy S23 Neuf à partir de 242,12 € Occasion à partir de 255,99 € Cdiscount 242,12 € Voir

Rakuten 269,79 € Voir

Rue du Commerce 310,00 € Voir

Amazon 480,00 € 459,00 € Voir

Pixmania 576,99 € Voir

Darty 971,60 € Voir Rakuten 269,79 € 255,99 € Voir

Pixmania 576,99 € 314,00 € Voir

Reconditionné 379,00 € 329,00 € Voir

Amazon 480,00 € 402,87 € Voir

Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.

Pack Smartphone Samsung Galaxy A56 + Casque sans fil Lacoste Neuf à partir de 472,00 € Darty 472,00 € Voir

Smartphone Samsung Galaxy A56 Neuf à partir de 284,99 € Occasion à partir de 299,99 € Cdiscount 284,99 € Voir

Rakuten 286,00 € Voir

Amazon 306,00 € 298,00 € Voir

Fnac 498,95 € 300,90 € Voir

Electro Dépôt 419,00 € Voir

Samsung 449,00 € Voir

Boulanger 449,99 € Voir

Darty 452,00 € Voir

Materiel.net 499,95 € Voir

Rue du Commerce 499,95 € Voir Rakuten 286,00 € 299,99 € Voir

Fnac 498,95 € 452,00 € Voir Smartphone Samsung Galaxy A36 Neuf à partir de 352,00 € Amazon 399,00 € 352,00 € Voir Smartphone Samsung Galaxy A16 Neuf à partir de 122,79 € Occasion à partir de 150,00 € Cdiscount 122,79 € Voir

Rakuten 164,87 € Voir

Fnac 201,27 € Voir

Darty 199,17 € Voir Rakuten 164,87 € 150,00 € Voir

Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?

Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, il y a fort à parier que les précédentes générations soient disponibles avec des promos.

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 7 Neuf à partir de 1260,00 € Occasion à partir de 1188,90 € Pixmania 1360,90 € 1260,00 € Voir

Rakuten 1260,00 € Voir

Cdiscount 1281,00 € Voir

Fnac 2098,95 € 1281,00 € Voir

Amazon 2099,00 € 1380,00 € Voir

Rue du Commerce 1672,43 € Voir

Materiel.net 2099,95 € Voir

Boulanger 2099,99 € Voir

Samsung 2102,05 € Voir

Darty 2102,00 € Voir Rakuten 1260,00 € 1188,90 € Voir

Reconditionné 1239,00 € 1189,00 € Voir

Pixmania 1360,90 € Voir Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7 Neuf à partir de 780,00 € Amazon 1199,00 € 780,00 € Voir

Rakuten 799,99 € Voir

Pixmania 892,28 € 845,04 € Voir

Rue du Commerce 871,15 € Voir

Cdiscount 878,00 € Voir

Fnac 1198,95 € 899,60 € Voir

Materiel.net 1199,95 € Voir

Boulanger 1199,99 € Voir

Samsung 1202,05 € Voir

Darty 1202,00 € Voir

Ubaldi 1205,00 € Voir

Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025

La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.

Smartphone Google Pixel 10 Pro Neuf à partir de 904,00 € Occasion à partir de 849,00 € Fnac 1096,92 € 904,00 € Voir

Rakuten 922,00 € Voir

Cdiscount 992,90 € Voir

Rue du Commerce 1031,90 € Voir

Pixmania 1069,90 € Voir

Darty 1099,99 € Voir

Boulanger 1099,99 € Voir Rakuten 922,00 € 849,00 € Voir

Pixmania 1069,90 € 1015,90 € Voir

Fnac 1096,92 € 1099,99 € Voir

Smartphone Google Pixel 9a Neuf à partir de 639,65 € Occasion à partir de 491,17 € Cdiscount 639,65 € Voir

Rakuten 647,99 € Voir

Fnac 652,82 € Voir

Amazon 653,56 € Voir

Pixmania 674,89 € Voir

Darty 673,33 € Voir Amazon 653,56 € 491,17 € Voir

Rakuten 647,99 € 499,00 € Voir

Reconditionné 549,00 € 499,00 € Voir

Pixmania 674,89 € 582,90 € Voir

Smartphone Google Pixel 9a + powerbank Neuf à partir de 479,99 € Rakuten 479,99 € Voir

Google Pixel 8 Pro Neuf à partir de 545,00 € Occasion à partir de 453,54 € Cdiscount 545,00 € Voir

Amazon 1159,00 € 597,31 € Voir

Pixmania 804,90 € Voir

Fnac 1963,92 € Voir Pixmania 804,90 € 453,54 € Voir

Fnac 1963,92 € 454,91 € Voir

Reconditionné 509,00 € 459,00 € Voir

Darty 545,00 € Voir

Amazon 1159,00 € 597,31 € Voir

Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?

Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Smartphone Xiaomi 15 Neuf à partir de 619,77 € Occasion à partir de 629,00 € Rakuten 619,77 € Voir

Rue du Commerce 636,82 € Voir

Cdiscount 662,00 € Voir

Fnac 1095,93 € 670,80 € Voir

Pixmania 697,90 € 688,95 € Voir

Amazon 779,23 € 723,00 € Voir

Materiel.net 1099,95 € 899,95 € Voir

Boulanger 1099,99 € 899,99 € Voir

Darty 902,00 € Voir Rakuten 619,77 € 629,00 € Voir

Reconditionné 679,00 € 629,00 € Voir

Amazon 779,23 € 673,99 € Voir

Pixmania 697,90 € 696,90 € Voir

Fnac 1095,93 € 1018,98 € Voir Smartphone Xiaomi 15 Ultra Neuf à partir de 956,82 € Occasion à partir de 859,00 € Rue du Commerce 956,82 € Voir

Rakuten 979,98 € Voir

Cdiscount 1085,10 € Voir

Amazon 1099,00 € Voir

Pixmania 988,90 € 1189,00 € Voir

Fnac 1495,93 € 1296,10 € Voir

Materiel.net 1499,95 € Voir

Boulanger 1499,00 € Voir

Darty 1502,00 € Voir Rakuten 979,98 € 859,00 € Voir

Reconditionné 909,00 € 859,00 € Voir

Pixmania 988,90 € Voir

Fnac 1495,93 € 1499,00 € Voir Smartphone Xiaomi 14T Neuf à partir de 477,92 € Occasion à partir de 399,00 € Cdiscount 477,92 € Voir

Rakuten 487,87 € Voir

Amazon 489,00 € Voir

Pixmania 554,98 € 494,99 € Voir

Rue du Commerce 491,98 € Voir

Fnac 895,93 € 503,28 € Voir

Darty 902,00 € Voir Rakuten 487,87 € 399,00 € Voir

Fnac 895,93 € 465,00 € Voir

Amazon 489,00 € 497,99 € Voir

Pixmania 554,98 € 549,99 € Voir

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?

Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.