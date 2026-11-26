Le Black Friday smartphone propose des offres exceptionnelles à saisir pour vous procurer un smartphone haut de gamme à prix mini ! N'attendez plus et retrouvez dans cet article tous les bons plans incontournables, en direct.

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Le Black Friday smartphone 2026 est le moment parfait pour renouveler son téléphone tout en réalisant de belles économies ! Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Motorola, OPPO, HONOR ou encore POCO : les grandes marques profitent de cet événement pour proposer des réductions attractives sur leurs smartphones les plus populaires.

Vous recherchez un smartphone haut de gamme, un modèle doté d'un excellent appareil photo, une batterie longue durée ou un téléphone à petit prix ? Quels que soient vos critères, vous trouverez de nombreuses offres adaptées à vos envies. Smartphones classiques, téléphones pliables, modèles reconditionnés ou accessoires connectés : les promotions concernent tous les profils et tous les budgets.

Parcourez notre sélection des meilleurs bons plans Black Friday 2026 et profitez des promotions pour dénicher le smartphone idéal au meilleur prix !

Les CINQ meilleurs prix du black friday smartphone 2026

Le Black Friday smartphone 2026 est de retour avec une nouvelle vague de promotions exceptionnelles sur les smartphones, notamment de la marque Samsung, renouvelées chaque jour. À l'occasion du Black Friday Samsung, les marchands multiplient les réductions et rivalisent d'offres attractives pour proposer les meilleurs prix sur chaque smartphone. Le Black Friday smartphone est donc le moment idéal pour profiter de remises importantes.

Samsung, Oppo, Xiaomi et bien d'autres constructeurs sont à l'honneur avec de nombreuses références proposées à prix réduit. Que vous recherchiez un smartphone Samsung en promotion, un modèle Oppo ou Xiaomi, les offres Black Friday smartphone 2026 sont nombreuses. Pour vous aider à dénicher les meilleures affaires, nous avons sélectionné les promotions les plus intéressantes du moment, notamment les bons plans Samsung Black Friday. Notre sélection est régulièrement actualisée pour vous permettre de profiter des meilleures réductions sur les smartphones Samsung et les autres grandes marques.

En direct

10:52 - Black Friday smartphone : le Samsung Galaxy S26 Ultra profite de 170 € de réduction sur Amazon ! Le Black Friday smartphone permet de s'offrir le très haut de gamme Samsung à prix réduit ! Sur Amazon, le Galaxy S26 Ultra en version 256 Go est affiché à 1 399 € au lieu de 1 569 €, soit une économie de 170 € et une remise de 11 %. Ce modèle premium embarque 12 Go de RAM, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un superbe écran de 6,9 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il inaugure également le Privacy Display, une technologie pensée pour protéger la confidentialité de vos contenus à l'écran. Avec Galaxy AI, son verre Gorilla Glass Armor2 et sa compatibilité avec la recharge ultra-rapide 60 W, il réunit puissance et innovations. Le chargeur secteur de 25 W est inclus dans cette offre. Samsung Galaxy S26 Ultra 10:40 - Black Friday smartphone : le Samsung Galaxy S26 512 Go à 849 € sur Amazon, une offre à saisir ! Le Black Friday smartphone continue de réserver de belles surprises chez Samsung ! Sur Amazon, le Galaxy S26 en version 512 Go est affiché à 849 €, avec son chargeur secteur rapide de 25 W inclus. Ce smartphone 5G embarque 12 Go de RAM, le processeur Exynos 2600 et un écran AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il mise également sur Galaxy AI pour simplifier la retouche photo, ainsi que sur un traitement d'image amélioré pour obtenir des clichés plus nets, même en basse lumière. Renforcé par un cadre en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP68, il associe format compact et fonctionnalités haut de gamme. Un modèle intéressant pour ceux qui recherchent un smartphone puissant avec un grand espace de stockage. Samsung Galaxy S26 10:15 - Black Friday smartphone : le Samsung Galaxy A27 5G passe sous les 280 € sur Amazon ! Le Black Friday smartphone permet aussi de s'équiper d'un Samsung récent sans se ruiner ! Sur Amazon, le Galaxy A27 5G en version 128 Go est proposé à 279,90 € au lieu de 304,85 €, soit une économie de près de 25 €. Ce smartphone dispose d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6 Go de RAM et d'une connectivité 5G. Côté photo, il embarque un triple capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'une caméra frontale de 12 mégapixels. Sa batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 25 W, son NFC et sa double SIM complètent ses atouts. Un modèle polyvalent à prix plus doux ! Samsung Galaxy A27 A276 5G 09:55 - Black Friday Samsung : le Galaxy S26 512 Go perd 220 € et passe à 1 099 € sur Amazon ! Le Black Friday Samsung est l'occasion de s'offrir un smartphone premium à prix réduit ! Sur Amazon, le Galaxy S26 en version 512 Go passe de 1 319 € à 1 099 €, soit 220 € d'économie. Ce modèle compact embarque un écran de 6,3 pouces à 120 Hz, 12 Go de RAM, le processeur Exynos 2600 et Galaxy AI pour retoucher ses photos en quelques instructions. Il est également livré avec un chargeur rapide 25 W : une offre intéressante pour profiter de l'expérience Samsung haut de gamme sans payer le prix fort. Samsung Galaxy S26

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, le Samsung Galaxy S26 5G 256 Go mérite toute votre attention ! Ce smartphone haut de gamme de Samsung associe élégance, puissance et intelligence artificielle pour offrir une expérience utilisateur complète. Doté d'un superbe écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il garantit un affichage fluide et lumineux. Côté performances, son processeur Exynos 2600, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, lui permet de gérer facilement les applications, le multitâche et les usages les plus exigeants. Si vous recherchez un smartphone Samsung premium, le Galaxy S26 256 Go constitue une belle référence à surveiller pendant le Black Friday smartphone 2026 !

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone 256 Go 749,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, le Samsung Galaxy S26+ séduit avec son grand écran de 6,7 pouces, sa résolution QHD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce smartphone Samsung promet puissance et fluidité au quotidien. Robuste grâce à son verre Gorilla Glass Victus 2 et sa certification IP68, il mise également sur Galaxy AI pour simplifier la retouche photo. Un modèle premium à surveiller pour profiter des bons plans Black Friday !

Samsung Galaxy S26+

Samsung reste un acteur incontournable du marché du smartphone et compte bien s'imposer à nouveau lors du Black Friday smartphone 2026. Les marchands l'ont bien compris et multiplient les promotions sur les smartphones Samsung à l'occasion du Black Friday Samsung. Chez Boulanger, c'est notamment le Samsung Galaxy S25 FE 5G 128 Go qui profite d'une promotion choc à moins de 500 €. Une offre à ne pas manquer pendant le Black Friday smartphone Samsung !

Ce smartphone Samsung embarque un écran de 6,7 pouces, 128 Go de stockage et un triple capteur photo de 50 MP pour réaliser des clichés détaillés et des vidéos jusqu'en 8K. Avec sa batterie de 4 900 mAh, ses 8 Go de RAM et son élégant design Noir Absolu, le Samsung Galaxy S25 FE 5G constitue un excellent bon plan Black Friday smartphone 2026. Si vous recherchez un smartphone Samsung performant à prix réduit, cette promotion Black Friday mérite toute votre attention.

Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 499,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Le Black Friday smartphone 2026 se poursuit également chez les autres sites marchands partenaires, qui proposent de belles promotions sur les smartphones Samsung. À l'occasion du Black Friday Samsung, retrouvez notamment le Samsung Galaxy S26 et le Samsung Galaxy S26 Ultra à des prix particulièrement intéressants. Ces smartphones Samsung haut de gamme sont d'excellents choix pour profiter des meilleures offres Black Friday smartphone Samsung.

Avec leur grande rapidité, leur écran lumineux et leurs performances de haut niveau, les Samsung Galaxy S26 et S26 Ultra séduisent les utilisateurs exigeants. Ils embarquent également des appareils photo performants et de puissantes fonctionnalités d'intelligence artificielle. Le Black Friday smartphone 2026 est donc une excellente occasion de s'offrir un smartphone Samsung premium à prix réduit et de profiter des bons plans Samsung Black Friday.

Samsung - Galaxy S26 Ultra (5G) 256 Go, Noir

Samsung - Galaxy S26 (5G) 256 Go, Noir

Les amateurs de smartphones pliables pourront également trouver leur bonheur avec les Samsung Galaxy Z Flip à l'occasion du Black Friday 2026. À la fois élégant, compact et polyvalent, ce smartphone nouvelle génération séduit par son format ingénieux : il se replie facilement pour se glisser dans une poche et se déploie pour laisser place à un grand écran lumineux, idéal pour profiter pleinement de ses contenus.

Au-delà de son design original, le Galaxy Z Flip offre une expérience d'utilisation particulièrement agréable au quotidien. Multitâche, navigation, photos, vidéos ou réseaux sociaux : il s'adapte à tous les usages avec une grande simplicité. Le Black Friday est donc une excellente occasion de s'offrir ce smartphone pliable Samsung à prix réduit, avec des promotions qui peuvent rendre ces modèles haut de gamme beaucoup plus accessibles. N'hésitez pas à surveiller les différentes offres pour profiter des meilleures réductions sur la gamme Galaxy Z Flip.

Samsung - Galaxy Z Flip8 (5G) 256 Go, Graphite

Le Black Friday smartphone 2026 réserve également de belles promotions sur les smartphones pliables Samsung. Le Samsung Galaxy Z Fold est lui aussi à l'honneur pendant le Black Friday Samsung et constitue une excellente opportunité pour découvrir l'univers des smartphones pliables à prix réduit. Ce smartphone Samsung innovant s'ouvre comme un livre pour dévoiler un grand écran de 8 pouces, idéal pour regarder des vidéos, travailler ou utiliser plusieurs applications simultanément.

Avec son grand écran immersif et son puissant appareil photo de 200 Mpx, le Samsung Galaxy Z Fold a de sérieux arguments pour séduire. Si vous recherchez un smartphone Samsung haut de gamme et innovant, les offres Black Friday smartphone Samsung 2026 sont une occasion à saisir pour profiter d'un modèle premium à prix avantageux.

Samsung - Galaxy Z Fold8 Ultra (5G) 256 Go, Graphite

Le Black Friday smartphone Samsung 2026 permet également de profiter d'une belle réduction sur le Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, qui bénéficie d'une remise de 100 euros. À l'occasion du Black Friday Samsung, ce smartphone Samsung s'adresse principalement aux professionnels qui évoluent dans des environnements de travail exigeants. Son principal atout ? Sa robustesse, qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone Samsung résistant à prix réduit.

Certifié IP68, le Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition résiste à l'eau et à la poussière. Il répond également à la norme militaire MIL-STD-810H, qui évalue notamment sa résistance aux chocs, aux vibrations et aux conditions environnementales difficiles. Ce smartphone Samsung dispose aussi d'un écran Full HD+ de 6,6 pouces, offrant un excellent confort de lecture et pouvant être utilisé avec des gants. Une offre Black Friday smartphone 2026 intéressante pour s'équiper d'un smartphone Samsung professionnel, robuste et fiable à moindre coût.

Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 215,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Enfin, le Black Friday smartphone Samsung 2026 est aussi l'occasion de profiter d'un tarif préférentiel sur le Samsung Galaxy A57 5G. Élégant, moderne et polyvalent, ce smartphone Samsung constitue un excellent bon plan pendant le Black Friday Samsung. Si vous recherchez un smartphone Samsung performant à prix réduit, cette offre Black Friday smartphone mérite toute votre attention.

Le Samsung Galaxy A57 5G dispose d'un grand écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une expérience visuelle fluide et immersive. Son processeur Exynos 1680, associé à 8 Go de RAM, garantit de bonnes performances au quotidien. Côté photographie, ce smartphone Samsung embarque un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 MP et une stabilisation optique pour réaliser des clichés nets et détaillés.

Sa batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 45 W lui permet de vous accompagner toute la journée. Compatible 5G et certifié IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, le Samsung Galaxy A57 5G réunit tous les atouts d'un excellent smartphone. Le Black Friday smartphone 2026 est donc le moment idéal pour profiter d'une promotion Samsung et s'offrir un smartphone alliant performances, design et polyvalence à prix avantageux.

Samsung Galaxy A57 6,7" 5G

Le Black Friday smartphone 2026 réserve également de belles opportunités chez Xiaomi, avec plusieurs smartphones proposés à prix réduit. Parmi les bons plans Black Friday Xiaomi, le fameux Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max se distingue comme un smartphone de milieu de gamme particulièrement endurant. Ce smartphone Xiaomi dispose d'une excellente batterie, capable de tenir largement plus d'une journée sans recharge, un véritable atout pour une utilisation quotidienne.

À l'occasion du Black Friday smartphone Xiaomi, ce modèle séduit également grâce à son écran lumineux et fluide, conçu pour offrir un excellent confort d'utilisation. Résistant à l'eau, à la poussière et aux chutes, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max constitue un choix intéressant si vous recherchez un smartphone robuste et endurant. Le Black Friday smartphone 2026 est donc une belle occasion de profiter d'un bon plan Xiaomi et de s'équiper d'un smartphone performant à prix avantageux.

Xiaomi - Redmi Note 17 Pro Max (5G) 256 Go, Noir

Le Black Friday smartphone 2026 se poursuit également chez Darty, qui propose notamment un pack exclusif autour du Xiaomi 17T 5G conçu avec Leica. Parmi les meilleurs bons plans Black Friday Xiaomi, cette offre permet de profiter d'un smartphone haut de gamme à prix avantageux. Le Xiaomi 17T 5G embarque 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et un superbe écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce pack Black Friday smartphone Xiaomi comprend également des écouteurs sans fil Redmi Buds 8 Lite ainsi que le Xiaomi Tag, un tracker Bluetooth pratique pour retrouver facilement ses objets du quotidien. Une offre particulièrement intéressante pour celles et ceux qui recherchent un smartphone Xiaomi performant accompagné d'accessoires connectés.

Darty propose également un second pack Black Friday smartphone 2026 tout aussi avantageux avec le Xiaomi 17T Pro 5G, de quoi profiter d'une autre belle opportunité pour s'équiper d'un smartphone Xiaomi haut de gamme pendant le Black Friday.

pack Xiaomi 17T 5G avec Leica

Smartphone Xiaomi 17T Pro 6,83" 5G

Le Black Friday smartphone 2026 est également l'occasion de découvrir les bons plans de POCO, une marque de smartphones issue de l'écosystème Xiaomi et créée en 2018. Réputée pour son excellent rapport qualité-prix, POCO mise sur les performances, l'autonomie et les technologies récentes à des tarifs compétitifs. Pendant le Black Friday Xiaomi et POCO, les amateurs de smartphones puissants peuvent ainsi profiter de promotions intéressantes sans dépenser une fortune. La marque s'adresse notamment aux utilisateurs qui recherchent un smartphone performant pour le multimédia, les applications et le gaming à prix réduit.

Parmi les offres Black Friday smartphone POCO, le POCO X8 Pro 5G se démarque particulièrement. Ce smartphone allie puissance, élégance et polyvalence, avec une expérience proche du haut de gamme à un prix compétitif. Il embarque un processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour garantir une excellente fluidité, même avec les applications et les jeux les plus exigeants. Son écran AMOLED 1,5K de 120 Hz assure un affichage immersif et fluide, tandis que sa batterie de 6 500 mAh compatible avec la recharge rapide 100 W promet une autonomie confortable.

Cerise sur le gâteau, le POCO X8 Pro 5G profite d'une réduction de 43 % chez Joybuy ! Un excellent bon plan Black Friday smartphone 2026 pour s'offrir un smartphone puissant et polyvalent sans se ruiner.

POCO X8 Pro 5G Noir 8 GB RAM 256 GB 359,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'occasion du Black Friday smartphone, le Google Pixel 11 est un excellent choix pour les amateurs de photographie et de nouvelles technologies. Avec son design élégant en finition Noir Volcanique, il associe puissance et intelligence artificielle pour offrir une expérience Android complète. Son écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit un affichage fluide et agréable, tandis que sa puce Google Tensor G6 assure de belles performances au quotidien. Côté photo, les smartphones Pixel se distinguent par leurs fonctionnalités avancées et les outils d'IA de Google, qui facilitent la retouche et la création de clichés réussis. Avec ses 12 Go de RAM, ses 256 Go de stockage et ses fonctionnalités Gemini, ce modèle répond aux besoins des utilisateurs exigeants. Le Black Friday smartphone est une belle occasion de profiter d'une réduction sur ce Google Pixel et de s'équiper d'un téléphone performant à prix inédit !

Google Pixel 11

Le Black Friday smartphone 2026 est également une excellente occasion de s'offrir un smartphone pliable à moins de 1 000 euros. Parmi les bons plans Black Friday Google Pixel, le Google Pixel 10 Pro Fold mérite particulièrement votre attention. Ce smartphone pliable haut de gamme se distingue par la solidité de sa charnière, certifiée pour résister à plus de 10 ans d'utilisation. Il bénéficie également d'une certification IP68, garantissant une protection contre l'eau et la poussière. Si vous recherchez un smartphone pliable Google Pixel à prix réduit, profitez des offres Black Friday smartphone pour vous équiper d'un modèle innovant et robuste sans dépasser votre budget.

Google Pixel 10 Pro Fold 967,00 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Back Market

Le Black Friday smartphone 2026 permet également de réaliser de belles économies sur les anciens modèles de la gamme Google Pixel ! Le Black Friday Google Pixel est l'occasion idéale de retrouver une large sélection de smartphones Google à prix réduit. Plusieurs générations précédentes sont proposées à moins de 1 000 €, voire sous la barre des 500 €. De quoi profiter des bons plans Black Friday smartphone et s'offrir un smartphone Google Pixel performant sans se ruiner !

Google Pixel 10 Pro Fold 967,00 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Back Market

Le Black Friday smartphone 2026 réserve également de belles promotions sur les smartphones Google Pixel reconditionnés. Chez Back Market, retrouvez notamment le Google Pixel 9 Pro 128 Go Rose à prix réduit, avec une économie de près de 600 € par rapport à son prix neuf ! Une excellente occasion de profiter d'un smartphone haut de gamme sans dépenser une fortune pendant le Black Friday Google Pixel.

Le Google Pixel 9 Pro dispose d'un superbe écran Super Actua OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque le processeur Google Tensor G4, accompagné de 16 Go de RAM, pour garantir des performances fluides au quotidien. Côté photographie, son triple appareil photo arrière avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique x5 permet de réaliser des clichés détaillés et de qualité professionnelle. Avec ses 128 Go de stockage, sa batterie de 4 700 mAh et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, ce smartphone Google constitue un excellent bon plan Black Friday smartphone 2026.

Google Pixel 9 Pro 502,00 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Back Market

Le Black Friday smartphone 2026 est aussi l'occasion de profiter de belles réductions sur les smartphones Google Pixel reconditionnés. Chez Back Market, le Google Pixel 8 128 Go Rose est proposé à seulement 257 €, soit une économie de plus de 550 € par rapport à son prix neuf de référence ! Un excellent bon plan Black Friday Google Pixel pour s'offrir un smartphone performant à petit prix.

Le Google Pixel 8 dispose d'un écran OLED Actua de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour profiter d'un affichage fluide et lumineux. Son processeur Google Tensor G3, associé à 8 Go de RAM, assure une utilisation agréable au quotidien et permet de profiter des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google. Côté photographie, son capteur principal de 50 MP et son ultra grand-angle de 12 MP permettent de réaliser de très beaux clichés. Compatible 5G, certifié IP68 et doté d'une batterie adaptée à une utilisation quotidienne, ce smartphone Google constitue un excellent choix pour profiter des promotions Black Friday smartphone 2026 sans se ruiner.

Google Pixel 8 258,00 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Back Market

Le Black Friday smartphone 2026 permet également de profiter de prix très attractifs sur les anciens modèles Google Pixel reconditionnés. Chez Back Market, retrouvez notamment le Google Pixel 7 256 Go Noir à seulement 232 €, contre 900 € pour son prix neuf de référence. Soit une économie annoncée de 664 € ! Un excellent bon plan Black Friday Google Pixel pour s'équiper d'un smartphone performant à petit prix.

Le Google Pixel 7 dispose d'un écran AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour profiter d'un affichage fluide et lumineux. Son processeur Google Tensor G2 assure de bonnes performances au quotidien, tandis que ses 256 Go de stockage permettent de conserver de nombreuses photos, vidéos et applications. Côté photographie, son double appareil photo arrière avec un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP permet de réaliser de beaux clichés. Compatible 5G, doté d'une batterie de 4 355 mAh et certifié IP68, ce smartphone Google reste un choix intéressant pour les petits budgets. Une belle opportunité Black Friday smartphone 2026 pour profiter de l'expérience Google Pixel sans se ruiner !

Google Pixel 7 229,00 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Back Market

Le Black Friday smartphone 2026 réserve également de belles promotions sur les téléphones Motorola. La marque est réputée pour proposer des smartphones offrant un excellent rapport qualité-prix, avec une attention particulière portée aux performances et à l'autonomie. Pendant le Black Friday Motorola, profitez ainsi de bons plans pour vous offrir un smartphone performant sans dépenser une fortune. Motorola s'adresse notamment aux utilisateurs qui recherchent un téléphone endurant, polyvalent et adapté à une utilisation quotidienne.

Parmi les offres Black Friday smartphone, retrouvez notamment chez Darty le Motorola Moto G67 5G, un smartphone particulièrement intéressant pour son prix et ses caractéristiques. Il embarque 128 Go de stockage extensibles jusqu'à 2 To avec une carte microSD, ainsi que 8 Go de RAM pour assurer une utilisation fluide. Son grand écran pOLED Super HD de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit un affichage lumineux et immersif.

Le Motorola Moto G67 5G dispose également d'une batterie de 5 200 mAh pour profiter d'une autonomie confortable au quotidien, ainsi que d'un appareil photo principal Sony de 50 MP. Un excellent bon plan Black Friday smartphone 2026 pour s'équiper d'un smartphone Motorola polyvalent, endurant et compatible 5G à prix avantageux.

Motorola Moto G67 5G

Le Motorola Edge 70 Fusion 5G figure parmi les smartphones à ne pas manquer. Performant, élégant et polyvalent, ce smartphone Motorola constitue un excellent choix pour profiter des promotions du Black Friday smartphone.

Le Motorola Edge 70 Fusion 5G embarque 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, pour une utilisation fluide au quotidien. Il dispose également d'un grand écran OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une excellente qualité d'image et une navigation particulièrement fluide. Côté photographie, ce smartphone Motorola se distingue avec son capteur Sony de 50 MP doté d'une stabilisation optique, son ultra grand-angle de 13 MP et sa caméra frontale de 32 MP.

Fonctionnant sous Android 16, le Motorola Edge 70 Fusion 5G bénéficie aussi d'une certification IP68/IP69, qui garantit une excellente résistance à l'eau et à la poussière. Un smartphone complet qui mérite sa place parmi les bons plans Black Friday smartphone 2026, notamment si vous recherchez un modèle Motorola performant, moderne et polyvalent à prix réduit.

Motorola Edge 70 Fusion 6,78" 5G

Enfin, le Black Friday smartphone 2026 réserve également de belles surprises avec le pack Motorola Moto G77 5G, une offre intéressante pour profiter d'un smartphone performant accompagné d'accessoires sans fil. À l'occasion du Black Friday Motorola, ce pack se distingue par son excellent rapport qualité-prix et ses caractéristiques polyvalentes.

Le Motorola Moto G77 5G dispose de 256 Go de stockage, extensibles jusqu'à 2 To avec une carte microSD, ainsi que de 8 Go de RAM pour une utilisation fluide au quotidien. Côté photographie, son capteur principal de 108 MP permet de réaliser des clichés détaillés. Il embarque également une batterie de 5 200 mAh, un processeur MediaTek Dimensity 6400 et une connectivité 5G pour répondre aux besoins du quotidien.

Ce bon plan Black Friday smartphone Motorola comprend aussi une paire d'écouteurs sans fil Motorola Buds 2 Black Olive. De quoi profiter d'un smartphone complet et de ses accessoires pendant le Black Friday smartphone 2026, sans faire exploser son budget !

Pack Smartphone Motorola Moto G77 6.78" 5G

Le Black Friday smartphone 2026 est également une excellente occasion de profiter de promotions sur les smartphones Redmi, une marque développée par Xiaomi et spécialisée dans les modèles de milieu de gamme. Reconnus pour leur excellent rapport qualité-prix, leur grande autonomie et leur polyvalence, les smartphones Redmi séduisent les utilisateurs à la recherche d'un appareil performant pour leurs besoins quotidiens, sans dépenser une fortune.

À l'occasion du Black Friday Xiaomi et Redmi, de nombreuses offres intéressantes font leur apparition chez les principaux marchands. La Fnac et Amazon proposent notamment de belles promotions sur plusieurs références de la gamme Redmi. Si vous recherchez un smartphone abordable, endurant et adapté à une utilisation quotidienne, le Black Friday smartphone Redmi 2026 est le moment idéal pour profiter de réductions avantageuses et dénicher les meilleurs bons plans !

Chez Cdiscount, retrouvez notamment le Xiaomi Redmi 15C 4G 128 Go Noir à seulement 112,94 €. Un bon plan Black Friday Xiaomi particulièrement intéressant pour les petits budgets qui recherchent un smartphone fonctionnel à prix réduit.

Le Redmi 15C dispose d'un grand écran LCD de 6,9 pouces, idéal pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet et profiter de ses applications préférées. Il embarque 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour conserver ses photos, vidéos et applications. Sa batterie intégrée et sa compatibilité avec la charge rapide 33 W en font un smartphone pratique pour accompagner les usages du quotidien. Avec sa double SIM et son grand écran, ce Xiaomi Redmi constitue une offre Black Friday smartphone 2026 à considérer si vous recherchez un téléphone abordable sans fonctionnalités superflues.

Smartphone Xiaomi Redmi 15C

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, le REDMI Note 17 5G se présente comme un modèle intéressant pour profiter d'un smartphone performant et généreusement équipé. Dans cette version noire avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, il offre un espace confortable pour conserver photos, vidéos, applications et fichiers. Autre atout mis en avant : sa batterie de 7 700 mAh, pensée pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée. Avec sa classe énergétique A, ce REDMI Note 17 5G mérite sa place dans votre sélection de bons plans Black Friday smartphone. Si vous recherchez un téléphone avec une grande capacité de stockage et une batterie généreuse, surveillez les offres Black Friday smartphone 2026 sur ce modèle.

Pour le Black Friday smartphone 2026, le pack Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G mérite l'attention des amateurs de bons plans high-tech. Proposé avec un grand écran de 6,83 pouces, ce smartphone 5G dispose d'un double emplacement nano-SIM et de 256 Go de stockage. Cette offre Cdiscount à 399 € comprend également un hyperchargeur 67 W blanc et une coque de protection : des accessoires pratiques pour profiter pleinement de son téléphone dès le déballage. Si vous recherchez un pack complet, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G peut donc constituer une option intéressante à surveiller pendant le Black Friday smartphone. Comparez les offres du Black Friday smartphone 2026 pour vérifier si ce pack bénéficie d'une remise choc.

Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, découvrez le Realme 16 Pro 5G, un téléphone élégant qui associe design moderne, performances et confort d'utilisation. Il embarque un superbe écran AMOLED de 6,78 pouces, avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour profiter d'une image nette, fluide et immersive. Côté performances, son processeur MediaTek Dimensity 7300-Max, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, lui permet de gérer facilement les applications du quotidien, le multitâche et les loisirs numériques. Si vous cherchez un modèle polyvalent, le Realme 16 Pro 5G mérite votre attention pendant le Black Friday smartphone. Une offre à surveiller pour dénicher un bon prix lors du Black Friday smartphone 2026.

realme 16 Pro 5G RMX5120 8+256 Go 289,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'approche du Black Friday smartphone 2026, OPPO confirme sa place parmi les acteurs incontournables du marché, notamment grâce à son savoir-faire en matière de photographie mobile. La marque propose régulièrement des coupons de réduction sur son site officiel, de quoi profiter de belles opportunités pour renouveler son téléphone. Parmi les modèles à surveiller, l'OPPO Find X9 se distingue avec une remise annoncée de 200 €. Ce smartphone haut de gamme embarque un écran de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation fluide et un affichage immersif. Il mise également sur un système photo développé avec Hasselblad, composé de trois capteurs de 50 MP, afin de capturer des clichés détaillés et des vidéos en 4K, y compris dans des conditions de faible luminosité. Une référence à considérer pour dénicher un smartphone premium à prix réduit pendant le Black Friday smartphone.

Oppo Find X9 799,90 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Oppo

Joybuy réserve également de belles surprises à l'occasion du Black Friday smartphone 2026, avec plus de 200 € d'économie annoncés sur l'élégant OPPO Reno16 Pro 5G. Ce smartphone associe design soigné et caractéristiques généreuses. Il dispose d'un écran de 6,32 pouces et d'un système photo polyvalent comprenant trois capteurs de 200 MP, 50 MP et 50 MP, complétés par une caméra frontale de 50 MP pour réussir aussi bien les photos que les selfies. Sous le capot, ses 12 Go de RAM et ses 512 Go de stockage assurent confort et fluidité au quotidien. Il mise également sur une batterie de 6 000 mAh, compatible avec la recharge rapide 80 W, pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée. Avec cette réduction proposée par Joybuy, l'OPPO Reno16 Pro 5G figure parmi les offres à surveiller pour faire une bonne affaire pendant le Black Friday smartphone.

OPPO Reno16 Pro Smartphone 5G 829,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, la marque internationale DOOGEE mérite également le détour. Reconnue pour ses smartphones robustes, elle se distingue aussi par certains modèles dotés de fonctionnalités spécifiques, comme la vision nocturne ou l'imagerie thermique. Sur Joybuy, vous pouvez notamment retrouver le DOOGEE Note 59 Pro avec une réduction annoncée de 36 %. Polyvalent et pensé pour accompagner les usages du quotidien, ce smartphone dispose d'un grand écran IPS HD+ de 6,75 pouces, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Une configuration pratique pour naviguer, utiliser ses applications et conserver ses fichiers sans manquer d'espace. Si vous recherchez un téléphone fonctionnel à prix réduit, cette offre DOOGEE fait partie des bons plans à surveiller pendant le Black Friday smartphone 2026.

Smartphone DOOGEE Note 59 Pro 159,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Pour le Black Friday smartphone 2026, la marque HONOR mérite toute votre attention. Elle s'est imposée grâce à son savoir-faire en photographie mobile, à la qualité de ses écrans et à l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ses smartphones associent généralement design soigné et performances équilibrées. Le HONOR 400 5G, ici proposé en noir avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, constitue un modèle polyvalent à considérer. Il embarque un processeur Snapdragon 7 Gen 3 et un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une expérience visuelle agréable et fluide. Son appareil photo principal de 200 MP, doté d'une stabilisation optique, permet également de réaliser des clichés détaillés. Un smartphone complet à surveiller parmi les offres du Black Friday smartphone, notamment si vous recherchez un modèle performant et généreux en stockage pour le Black Friday smartphone 2026.

HONOR Smartphone 400 8 GB 323,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, le HONOR 600 Pro se présente comme un modèle haut de gamme particulièrement complet. Il dispose d'un grand écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour profiter de contenus avec une excellente fluidité. Côté puissance, il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM et à 512 Go de stockage, une configuration confortable pour le multitâche et les applications exigeantes. La photographie constitue l'un de ses principaux atouts : son capteur principal de 200 Mpx est accompagné d'un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 3,5x et d'un ultra grand-angle de 12 Mpx. Puissant et polyvalent, ce smartphone réunit de nombreux arguments pour séduire les utilisateurs à la recherche d'un modèle premium. Le HONOR 600 Pro est donc une référence à surveiller parmi les offres du Black Friday smartphone 2026, notamment si vous souhaitez profiter d'un téléphone performant et orienté photo.

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Le Huawei Pura 80 Ultra représente le modèle ultra-premium de la gamme et figure parmi les smartphones à surveiller pendant le Black Friday smartphone 2026. Il séduit avec son superbe écran OLED LTPO de 6,8 pouces, doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour un affichage fluide et immersif. Mais son principal atout reste la photographie : il embarque un capteur principal de 50 MP avec un grand capteur de 1 pouce, complété par un système avancé à double téléobjectif offrant des zooms optiques de 3,7x et 9,4x. De quoi multiplier les possibilités de prise de vue et capturer des images détaillées à différentes distances. Côté autonomie, sa batterie de 5 170 mAh prend en charge la recharge filaire rapide de 100 W et la recharge sans fil de 80 W. Véritable concentré de technologie, le Huawei Pura 80 Ultra s'adresse aux utilisateurs exigeants et aux passionnés de photographie mobile. Une référence haut de gamme à considérer pour profiter des meilleures offres du Black Friday smartphone 2026 !

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Le Black Friday smartphone 2026 est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires sur les accessoires de recharge. Si vous recherchez une solution performante, ne manquez pas la promotion annoncée de 46 % sur le chargeur magnétique OPPO AIRVOOC 50W Magnetic Charger 2, disponible sur le site officiel de la marque. Cet accessoire délivre jusqu'à 50 W de puissance pour une recharge sans fil rapide et pratique. Il intègre également un système de refroidissement destiné à limiter la montée en température du smartphone pendant la charge. Trois modes sont proposés : puissance maximale, fonctionnement silencieux et refroidissement seul. Un accessoire intéressant pour compléter votre équipement et profiter pleinement de votre téléphone. Pendant le Black Friday smartphone, pensez aussi à comparer les promotions sur les chargeurs et autres accessoires : les économies ne concernent pas uniquement les smartphones !

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D'autres promotions viendront prochainement enrichir notre sélection du Black Friday smartphone 2026. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement cet article pour ne manquer aucune des meilleures offres sur les smartphones et leurs accessoires. Les réductions proposées par les grandes marques seront suivies de près : Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO et bien d'autres fabricants seront passés au crible. Notre objectif : vous aider à repérer les bons plans, comparer les prix et profiter des remises les plus intéressantes pour acheter votre prochain téléphone au meilleur tarif. Pendant le Black Friday smartphone 2026, restez à l'affût : de nouvelles offres pourraient être ajoutées au fil des jours !