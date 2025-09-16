Black Friday smartphone : quelles promotions à venir chez Samsung, Xiaomi ou Google ?

Le Black Friday revient bientôt et avec lui de nombreuses promotions sur des smartphones. Petit tour des offres attendues en 2025.

Le Black Friday 2025 débute d'ici quelques semaines. L'événement devrait être organisé autour de la date du vendredi 28 novembre comme il est de coutume d'organiser le tout lors du dernier vendredi de ce mois.

Cette année plus que jamais, le Black Friday 2025 devrait permettre aux constructeurs de smartphones de proposer de multiples promotions sur leurs produits. Qu'il s'agisse de Samsung, Xiaomi, Google, Apple ou Honor, les baisses de prix risquent d'être nombreuses. On vous recense les promotions les plus attendues pour chaque constructeurs avant le lancement officiel du Black Friday 2025.

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?

Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.

Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.

Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?

Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, il y a fort à parier que les précédentes générations soient disponibles avec des promos.

Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025

La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.

Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?

Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?

Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.