Black Friday Air Fryer : -30% et plus sur les appareils Ninja, Moulinex et autre ! Les meilleures promos

La Black Week a officiellement débuté et permet de profiter d'offres très avantageuses sur les Air Fryer avant le jour du Black Friday ! Les fruiteuses sans huile de Ninja, Moulinex, Philips ou encore Lidl sont en promos !

L'hiver s'installe et quoi de mieux pour réchauffer les cœurs que de bons petits plats sortis du four... Ou du Air Fryer ? Ces appareils électroménagers sont devenus des indispensables de la cuisine, mais les meilleurs modèles sont parfois coûteux. Heureusement, les fêtes de fin d'années arrivent et avant elles le Black Friday ! La célèbre opération commerciale, qui doit avoir lieu le vendredi 28 novembre, est toujours une bonne occasion de s'équipe au meilleur prix et même en faisant des économies. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre le vendredi noir pour se faire plaisir, de nombreuses offres sur les friteuses sans huile sont déjà disponibles et elles se multiplient durant la Black Week qui début le vendredi 21 novembre.

Devenu la star du rayon cuisine, le Air Fryer est présenté comme une friteuses sans huile capable de préparer des frites dorées sans matière grasse. mais il peut cuire bien d'autre chose. Il s'agit en réalité d'un petit four bien pratique pour un tas de recettes. Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire plusieurs types d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson. Ce mode de cuisson optimise la préparation des repas tout en réduisant drastiquement l'utilisation de matières grasses. L'avantage ? Des repas plus sains, sans sacrifier la gourmandise. Dans le cas des frites, le Air Fryer permet aussi de dire aurevoir aux mauvaises odeurs de fritures dans la maison ou les déchets gras à jeter ! Depuis les premiers modèles, les marques ont ajouté des fonctions à ces appareils qui peuvent désormais frire, rôtir, griller et cuire.

Air Fryer GOURMETmaxx de 6,5 litres

Bien sûr, certaines marques se sont démarquées en proposant des Air Fryer multifonction ou se sont imposées de part leur réputation dans la domaine de la cuisine à l'instar de Moulinex. D'autres ont fait leur apparition en se spécialisant dans le Air Fryer comme l'a fait la marque Ninja, dont les produits sont désormais très recherchés. Ces appareils, habituellement plus coûteux, n'échappent pas aux offres qui viennent avec le Black Friday et sont déjà affichés à prix réduits.

Easy Fry Moulinex 7 litres

Air Fryer Ninja

Air Fryer Ninja Crispi 1,4L et 3,8L

Les Air Fryer à double tiroir

Certains modèles de Air Fryer proposent aussi une double cuve pour cuisiner deux mets simultanément, mais avec des cuissons adaptées ou pour mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !

Air Fryer Ninja 6 litres

Air Fryer Moulinex Dual Easy Fry & Grill

La popularité de la friteuse sans huile est telle, que les produits se sont multipliés dans les rayons des grandes enseignes. Toutes les marques vantent les mérites de leur Air Fryer : Moulinex, Philips, Ninja, Fagor... Des appareils dont les prix varient selon les constructeurs. Il faut débourser entre 40€ et plus de 200€ selon les modèles. Le Black Friday est l'occasion de s'offrir un Air Fryer de compétition tout en épargnant son porte-monnaie avec des réductions de plusieurs dizaines d'euros et des promotions allant jusqu'à -30%.