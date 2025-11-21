Black Friday Air Fryer : -30% et plus sur les appareils Ninja, Moulinex et autre ! Les meilleures promos
La Black Week a officiellement débuté et permet de profiter d'offres très avantageuses sur les Air Fryer avant le jour du Black Friday ! Les fruiteuses sans huile de Ninja, Moulinex, Philips ou encore Lidl sont en promos !
L'hiver s'installe et quoi de mieux pour réchauffer les cœurs que de bons petits plats sortis du four... Ou du Air Fryer ? Ces appareils électroménagers sont devenus des indispensables de la cuisine, mais les meilleurs modèles sont parfois coûteux. Heureusement, les fêtes de fin d'années arrivent et avant elles le Black Friday ! La célèbre opération commerciale, qui doit avoir lieu le vendredi 28 novembre, est toujours une bonne occasion de s'équipe au meilleur prix et même en faisant des économies. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre le vendredi noir pour se faire plaisir, de nombreuses offres sur les friteuses sans huile sont déjà disponibles et elles se multiplient durant la Black Week qui début le vendredi 21 novembre.
Devenu la star du rayon cuisine, le Air Fryer est présenté comme une friteuses sans huile capable de préparer des frites dorées sans matière grasse. mais il peut cuire bien d'autre chose. Il s'agit en réalité d'un petit four bien pratique pour un tas de recettes. Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire plusieurs types d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson. Ce mode de cuisson optimise la préparation des repas tout en réduisant drastiquement l'utilisation de matières grasses. L'avantage ? Des repas plus sains, sans sacrifier la gourmandise. Dans le cas des frites, le Air Fryer permet aussi de dire aurevoir aux mauvaises odeurs de fritures dans la maison ou les déchets gras à jeter ! Depuis les premiers modèles, les marques ont ajouté des fonctions à ces appareils qui peuvent désormais frire, rôtir, griller et cuire.
Bien sûr, certaines marques se sont démarquées en proposant des Air Fryer multifonction ou se sont imposées de part leur réputation dans la domaine de la cuisine à l'instar de Moulinex. D'autres ont fait leur apparition en se spécialisant dans le Air Fryer comme l'a fait la marque Ninja, dont les produits sont désormais très recherchés. Ces appareils, habituellement plus coûteux, n'échappent pas aux offres qui viennent avec le Black Friday et sont déjà affichés à prix réduits.
Les Air Fryer à double tiroir
Certains modèles de Air Fryer proposent aussi une double cuve pour cuisiner deux mets simultanément, mais avec des cuissons adaptées ou pour mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !
La popularité de la friteuse sans huile est telle, que les produits se sont multipliés dans les rayons des grandes enseignes. Toutes les marques vantent les mérites de leur Air Fryer : Moulinex, Philips, Ninja, Fagor... Des appareils dont les prix varient selon les constructeurs. Il faut débourser entre 40€ et plus de 200€ selon les modèles. Le Black Friday est l'occasion de s'offrir un Air Fryer de compétition tout en épargnant son porte-monnaie avec des réductions de plusieurs dizaines d'euros et des promotions allant jusqu'à -30%.
10:31 - Presque -40% sur le Air Fryer Ninja Double Stack XL !
Ninja est une des marques stars dans le rayon des Air Fryer et pour le Black Friday, il propose son modèle Ninja Double Stack XL à seulement 169,98€, contre 269,99€ pour le prix de vente conseillé. C'est une remise de 37% qui permet d'économiser une centaine d'euros tout en s'offrant un Air Fryer de compétition. L'appareil dispose de deux compartiments permettant des cuissons distinctes pour une capacité totale de 9,5L ! Il compte 4 niveaux de cuisson et pas moins de 6 fonctions distinctes. Il présente aussi un touche d'originalité avec ses compartiments superposés à la verticale pour être plus compact et prendre moins d'espace dans la cuisine.
09:29 - 25% de réduction sur le prix de ce Air Fryer Ninja Foodi Max
La gamme des produits de la marque Ninja est conséquente, mais parmi les meilleures ventes figure le Air Fry Foodi Max. L'appareil présente une double cuve avec des tiroirs interchangeables car de même contenance : 4,75 litres pour un total de 9 litres. Pour donner une meilleure idée cela représente 1,2 à 2 kg de frites, 18 à 24 nuggets, 12 à 16 cookies et 4 à 6 filets de poulets ou pavés de saumon. Qui dit mieux ? Le Air Fryer propose également plusieurs modes de cuisson : frire, rôtir, griller, réchauffer, cuire, cuire comme dans un four, déshydrater, maintenir au chaud... Tout ça pour la somme de 169,99€. Cela correspond à une remise de 26% sur le 229,99€ de prix d'origine.
20/11/25 - 12:32 - Ce Air Fryer est à moins de 40€ !
Si des marques comme Moulinex ou Ninjo dominent la marché du Air Fryer, d'autres produits de marques moins connue, mais tout aussi qualitative proposent des produits à des prix défiant toute concurrence. C'est le cas du Gourmentmaxx vendu à seulement 39,99€. Certes le produit propose une capacité standard de 3L et des fonctions basiques avec le mode frire sans huille et le mode grill pour cuire tout un tas d'autres aliments, mais il est l'un des produits les moins chers du marché.
19/11/25 - 12:08 - -50% sur ce Air Fryer de Moulinex !
Les Air Fryer, souvent utilisés comme une alternative au four pour sa fonction grille, en plus de sa cuisson sans huile pour les fritures, sont parfaitement adaptés à la cuisson de grande quantité pour les familles nombreuses ou les repas à plusieurs du moment que la cuve de l'appareil électroménager a une contenance suffisante. C'est le cas du Easy Fry Max de Moulinex avec sa capacité de 5 litres permettant de servir des plats pour au moins 6 six personnes. L'appareil est affiché à moitié prix sur Darty : 59,99€ ! Une offre à ne pas rater.