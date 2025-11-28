Black Friday Air Fryer : des promos à -30% et plus sur les appareils Ninja et Lidl !

A l'heure du Black Friday, les offres sont nombreuses sur les Air Fryer ! Certains produits très populaires de la marque Ninja Kitchen sont affichés à 30% et des offres encore plus généreuses sont également disponibles.

Après des semaines d'attente, le vendredi noir est enfin là ! Les offres estampillées Black Friday sont déjà présentes depuis plusieurs jours dans les rayons, notamment sur les petits appareils électroménagers. Et dans ce rayon, un produit fait office de star : le Air Fryer. La friteuse sans huile ou friteuse à air chaud s'est imposé dans de nombreuses cuisines et continue de séduire ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. L'appareil, qui s'est popularisé pour sa capacité à faire des frites dorées et croustillantes avec peu ou sans matière grasse, peut en réalité faire beaucoup plus. Il s'avère être un vrai petit four pratique pour cuisiner de nombreux mets, il est donc l'appareil idéal pour résister à l'hiver grâce à de bons petits plats. Ce petit électroménager est toutefois souvent onéreux, le Black Friday est donc l'occasion de s'équiper du meilleur Air Fryer tout en faisant des économies !

Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire toute sorte d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson, et même faires des gâteaux. Et comme l'ajout de matière grasse n'est pas nécessaire, il offre des repas plus sains, mais toujours aussi gourmands. Avec l'engouement autour du Air Fryer, les marques ont ajouté des fonctionnalités à l'appareil qui peut désormais rôtir, griller ou simplement réchauffer.

Air Fryer Ninja Pro 4,7L

Easy Fry Moulinex 7 litres

Quelques marques sont devenues des références dans le rayon des Air Fryer, comme Moulinex déjà connue pour le petit électroménager de cuisine. Mais la véritable marque star est Ninja Kitchen avec une ribambelle de modèles de Air Fryer à proposer et de nombreuses offres pour le Black Friday. Voici un exemple avec un des modèles star de la marque au design original : le Ninja Crispi.

Air Fryer Ninja Crispi 1,4L et 3,8L

Les Air Fryer à double tiroir

Certains modèles de Air Fryer proposent aussi un double tiroir pour cuisiner deux mets simultanément avec des cuissons adaptées. Une option qui permet de mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !