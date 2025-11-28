Black Friday Air Fryer : des promos à -30% et plus sur les appareils Ninja et Lidl !
A l'heure du Black Friday, les offres sont nombreuses sur les Air Fryer ! Certains produits très populaires de la marque Ninja Kitchen sont affichés à 30% et des offres encore plus généreuses sont également disponibles.
Après des semaines d'attente, le vendredi noir est enfin là ! Les offres estampillées Black Friday sont déjà présentes depuis plusieurs jours dans les rayons, notamment sur les petits appareils électroménagers. Et dans ce rayon, un produit fait office de star : le Air Fryer. La friteuse sans huile ou friteuse à air chaud s'est imposé dans de nombreuses cuisines et continue de séduire ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. L'appareil, qui s'est popularisé pour sa capacité à faire des frites dorées et croustillantes avec peu ou sans matière grasse, peut en réalité faire beaucoup plus. Il s'avère être un vrai petit four pratique pour cuisiner de nombreux mets, il est donc l'appareil idéal pour résister à l'hiver grâce à de bons petits plats. Ce petit électroménager est toutefois souvent onéreux, le Black Friday est donc l'occasion de s'équiper du meilleur Air Fryer tout en faisant des économies !
Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire toute sorte d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson, et même faires des gâteaux. Et comme l'ajout de matière grasse n'est pas nécessaire, il offre des repas plus sains, mais toujours aussi gourmands. Avec l'engouement autour du Air Fryer, les marques ont ajouté des fonctionnalités à l'appareil qui peut désormais rôtir, griller ou simplement réchauffer.
Quelques marques sont devenues des références dans le rayon des Air Fryer, comme Moulinex déjà connue pour le petit électroménager de cuisine. Mais la véritable marque star est Ninja Kitchen avec une ribambelle de modèles de Air Fryer à proposer et de nombreuses offres pour le Black Friday. Voici un exemple avec un des modèles star de la marque au design original : le Ninja Crispi.
Les Air Fryer à double tiroir
Certains modèles de Air Fryer proposent aussi un double tiroir pour cuisiner deux mets simultanément avec des cuissons adaptées. Une option qui permet de mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !
09:01 - Air Fryer et multicuiseur Ninja Foodi à seulement 125,99€ !
La marque Ninja a réinventé le Air Fryer avec de nombreux modèles dont celui-ci qui n'est pas sans rappeler le design des célèbres cocottes-minutes. Il s'agit du multicuiseur Ninja Foodi avec une capacité de 4,7L. L'appareil est doté de 6 modes de cuisson (air fryer, rôtisseur, cuisson vapeur, cuisson lente, cuisson sous pression et sauter) et permet de concocter une succulent poulet rôti d',15 kg pour une famille ou encore six bonnes parts de ragoût, des lasagnes et d'autres plats familiaux. Il est vendu à 125,99€ pour le Black Friday contre 199,99€ d'ordinaire ! Une occasion à saisir.
08:15 - Plus de -40% de réduction sur le Air Fryer de Lidl !
Lidl a pris l'habitude de briller avec le petit électroménager avec des produits de bonnes factures à des prix défiant toute concurrence, encore plus quand sonne l'heure du Black Friday. A l'occasion de l'opération commerciale, Lidl vend son Air Fryer Silvercrest d'une capacité de 6,7L à seulement 39,99€. Il s'agit d'une réduction jamais vu de -42% par rapport au prix de vente conseillé de 69,99€ !
07:30 - 100€ d'économies à faire sur le Air Fryer Ninja Double Stack XL
Encore du Ninja mais avec un design différent ! Si les modèles de Air Fryer avec doubles tiroirs sont nombreux, rares sont ceux avec les cuves alignées à la verticale comme avec le Air Fryer Ninja Double Stack XL. L'appareil est doté d'une capacité de 9,5L en tout, deux fois 4,25L, et de toutes les fonctionnalités habituelles de la friteuse à air chaud. Ses pièces sont également lavables au lave-vaisselle. Mais surtout, le produit est affiché à -37% pour le Black Friday et revient à 196,98€ au lieu de 269,99€, une économie de plus de 100€ tout de même !
27/11/25 - 18:04 - -21% de remise sur ce Air Fryer Moulinex à double tiroir
Voici une réduction sur un Air Fryer à double tiroir de la marque Moulinex, plus précisément sur le Moulinex Dual Easy Fry & Grill d'une capacité de 8,3L. L'appareil est vendu à 109,99€ au lieu de près de 140€ à l'approche du vendredi noir.
27/11/25 - 13:27 - Un promotion de -33% sur le célèbre Air Fryer Ninja Crispi !
Il est l'un des modèles de Air Fryer Ninja Crispi qui se démarque par son design et sa capacité à s'adapter à des contenants plus au moins grand pour gérer les quantités : le Ninja Crispi. L'appareil est sans doute l'un des modèles les plus vendus parmi la large gamme de Ninja Kitchen, il est aussi plus coûteux que la moyenne, mais est affiché en réduction pour le Black Friday. La friteuse sans huile passe de 179,99€ à seulement 119,98€ et à ce prix il vient avec ses deux contenants de 3,8L et 1,4L.
27/11/25 - 09:14 - Ce Air Fryer Ninja Foodi est à vous pour moins de 100€ !
Un Air Fryer Ninja c'est bien, mais un Air Fryer Ninja à moins de 100€ c'est mieux ! Et c'est possible grâce à cette offre sur le modèle Ninja Foodi d'une capacité de 7,6L avec un double tiroir ! L'appareil normalement vendu à près de 180€ revient à seulement 99,99€ à l'occasion du Black Friday. Une offre de presque moitié prix, -44% dans le détail.
26/11/25 - 19:29 - Un Air Fryer à 63€ ? C'est possible avec cette offre Philips
La marque Philips a fait ses preuves en matière de petits électroménagers depuis des décennies, c'est donc une valeur sûre pour s'offrir un Air Fryer. Et voici qu'un des produits de la marque est vendu à seulement 63€ sur Amazon ! Il s'agit du Air Fryer Philips Série 2000 avec une capacité de 6,2 L, 13 façons de cuisiner et son écran tactile !
26/11/25 - 16:11 - 33% de remise sur le Air Fryer à double tiroir de Lidl !
Si Lidl fait des offres sur son Air Fryer classique, il propose également en promotion le modèle supérieur à double tiroir. L'appareil permet de cuisiner en grande quantité ou de préparer deux plats différents simultanément et avec des programmes de cuisson différents grâce aux deux tiroirs d'une capacité de 4,35L chacun. Déjà moins cher que de nombreux produits du marché, le Air Fryer double tiroir de Silvercrest, la marque Lidl, rivalise encore plus avec la promotion de -33% dont il bénéficie : son prix descend à seulement 59,99€. C'est sûr, vous ne trouverez pas moins cher !
26/11/25 - 12:02 - Le Air Fryer Ninja Foodi Max Dual Zone vendu avec 38% de réduction !
Ninja Ktichen vend son Air Fryer Ninja Foodi Max Dual Zone à seulement 149,98€ pour le Black Friday. Le prix peut paraître onéreux - et il l'est plus que pour d'autres offres présentées dans ce papier -, mais il porte sur un des derniers modèles de la marque et un des plus gros. D'ordinaire, ce Air Fryer est vendu à 239,99€, il fait donc l'objet d'une remise de 38%. L'appareil dispose d'une capacité de 9,5L divisée en deux tiroirs de 4,75L, c'est presque le double d'un bon nombre de Air Fryer. Il propose également 6 modes de cuisson (Air Fry, Max Crisp, rôtir, cuire, réchauffer, déshydrater) et la marque ajoute le détail design avec le mdoèle en cuivre et noire.