Black Friday Air Fryer : des réductions sur les friteuses sans huile Moulinex, Ninja et autres ?

Le Black Friday devrait apporter une vague de promotions sur les friteuses sans huile, connues sous le nom d'Air Fryer, d'ici quelques semaines. La plupart des marques jouent le jeu en réduisant les prix de plusieurs modèles.

Chaque année le Black Friday est l'occasion de s'équiper à petits prix ! Si les produits high-tech ont souvent la côte durant cette opération commerciale, c'est aussi le cas des petits appareils électroménagers qui sont souvent coûteux. Star des rayons cuisine depuis plusieurs années, les Air Fryer, ou friteuses sans huile en français, n'échappent pas aux promotions du célèbre vendredi noir attendu pour le 28 novembre 2025.

Le Air Fryer est devenu un accessoire incontournable dans les cuisines. Initialement vendu comme un moyen de préparer des frites dorées avec peu ou pas d'huile, l'appareil peut aussi être utilisé comme un four pratique pour tout un tas de recettes. Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire plusieurs types d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson. Ce mode de cuisson optimise la préparation des repas tout en réduisant drastiquement l'utilisation de matières grasses. L'avantage ? Des repas plus sains, sans sacrifier la gourmandise. Dans le cas des frites, le Air Fryer permet aussi de dire aurevoir aux mauvaises odeurs de fritures dans la maison ou les déchets gras à jeter !

Depuis les premiers modèles, les marques ont ajouté des fonctions à ces appareils qui peuvent désormais servir à la cuisson de desserts. L'Air Fryer peut désormais frire, rôtir, griller et cuire. Certains modèles proposent aussi une double cuve pour cuisiner deux mets simultanément mais avec des cuissons adaptées ou pour mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !

Air Fryer Moulinex Dual Easy Fry & Grill Neuf à partir de 113,99 € Cdiscount 113,99 € Voir

Rakuten 113,99 € Voir

Darty 119,99 € Voir

Rue du Commerce 148,11 € Voir

Pixmania 196,40 € 163,67 € Voir

Amazon 174,14 € Voir

Ubaldi 173,00 € Voir

Air Fryer Ninja Neuf à partir de 98,00 € Occasion à partir de 95,00 € Pixmania 108,65 € 98,77 € Voir

Cdiscount 98,00 € Voir

Rakuten 98,77 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Rue du Commerce 100,38 € Voir

Leclerc 106,07 € Voir Rakuten 98,77 € 95,00 € Voir

La popularité de la friteuse sans huile est telle, que les produits se sont multipliés dans les rayons des grandes enseignes. Toutes les marques vantent les mérites de leur Air Fryer : Moulinex, Philips, Ninja, Fagor... Des appareils dont les prix varient selon les constructeurs. Il faut débourser entre 40€ et plus de 200€ selon les modèles. Le Black Friday est l'occasion de s'offrir un Air Fryer de compétition tout en épargnant son porte-monnaie avec des réductions de plusieurs dizaines d'euros et des promotions allant jusqu'à -30%.

Pour trouver les promotions du Black Friday sur les Air Fryer, il faut regarder dans toutes les grandes enseignes d'électroménagers à l'instar de Darty, de Boulanger, mais aussi des vendeurs en lignes comme Amazon, Cdiscount ou Rakuten, sans oublier d'autres enseignes comme la Fnac. L'enseigne discount Lidl, qui propose régulièrement des électroménagers de sa marque SilverCrest à petit prix, ne doit pas être oubliée !