Black Friday Air Fryer : encore des -30% et plus sur les produits Ninja ! Les toutes dernières promos !

Le Black Friday touche à sa fin, mais quelques offres du vendredi noir sont toujours disponibles en ce début du mois de décembre. Il est donc encore temps de profiter de certaines promos sur les Air Fryer, y compris ceux que la marque Ninja Kitchen.

Le Black Friday 2025 est désormais terminé, mais certaines offres jouent les prolongations pour le Cyber Monday. Il n'est donc pas encore trop tard pour s'équiper tout en faisant des économies, notamment en ce qui concerne les petits appareils électroménagers. Dans ce rayon, le Air Fryer fait office de produit star. La friteuse sans huile ou friteuse à air chaud s'est imposée dans de nombreuses cuisines et continue de séduire ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. L'appareil, devenu populaire pour sa capacité à faire des frites dorées et croustillantes avec peu ou sans matière grasse, s'avère en réalité être un petit four très pratique pour cuisiner de bons petits plats. Le Air Fryer étant cependant un produit onéreux, le Black Friday et le Cyber Monday sont des occasions idéales pour passer à la caisse.

Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire toute sorte d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson, et même faires des gâteaux. Et comme l'ajout de matière grasse n'est pas nécessaire, il offre des repas plus sains, mais toujours aussi gourmands. Avec l'engouement autour du Air Fryer, les marques ont ajouté des fonctionnalités à l'appareil qui peut désormais rôtir, griller ou simplement réchauffer.

Air Fryer Ninja Pro 4,7L

Easy Fry Moulinex 7 litres

Quelques marques sont devenues des références dans le rayon des Air Fryer, comme Moulinex déjà connue pour le petit électroménager de cuisine. Mais la véritable marque star est Ninja Kitchen avec une ribambelle de modèles de Air Fryer à proposer et de nombreuses offres pour le Black Friday. Voici un exemple avec un des modèles star de la marque au design original : le Ninja Crispi.

Air Fryer Ninja Crispi 1,4L et 3,8L

Les Air Fryer à double tiroir

Certains modèles de Air Fryer proposent aussi un double tiroir pour cuisiner deux mets simultanément avec des cuissons adaptées. Une option qui permet de mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !