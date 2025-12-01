Black Friday Air Fryer : encore des -30% et plus sur les produits Ninja ! Les toutes dernières promos !
Le Black Friday touche à sa fin, mais quelques offres du vendredi noir sont toujours disponibles en ce début du mois de décembre. Il est donc encore temps de profiter de certaines promos sur les Air Fryer, y compris ceux que la marque Ninja Kitchen.
Le Black Friday 2025 est désormais terminé, mais certaines offres jouent les prolongations pour le Cyber Monday. Il n'est donc pas encore trop tard pour s'équiper tout en faisant des économies, notamment en ce qui concerne les petits appareils électroménagers. Dans ce rayon, le Air Fryer fait office de produit star. La friteuse sans huile ou friteuse à air chaud s'est imposée dans de nombreuses cuisines et continue de séduire ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. L'appareil, devenu populaire pour sa capacité à faire des frites dorées et croustillantes avec peu ou sans matière grasse, s'avère en réalité être un petit four très pratique pour cuisiner de bons petits plats. Le Air Fryer étant cependant un produit onéreux, le Black Friday et le Cyber Monday sont des occasions idéales pour passer à la caisse.
Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire toute sorte d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson, et même faires des gâteaux. Et comme l'ajout de matière grasse n'est pas nécessaire, il offre des repas plus sains, mais toujours aussi gourmands. Avec l'engouement autour du Air Fryer, les marques ont ajouté des fonctionnalités à l'appareil qui peut désormais rôtir, griller ou simplement réchauffer.
Quelques marques sont devenues des références dans le rayon des Air Fryer, comme Moulinex déjà connue pour le petit électroménager de cuisine. Mais la véritable marque star est Ninja Kitchen avec une ribambelle de modèles de Air Fryer à proposer et de nombreuses offres pour le Black Friday. Voici un exemple avec un des modèles star de la marque au design original : le Ninja Crispi.
Les Air Fryer à double tiroir
Certains modèles de Air Fryer proposent aussi un double tiroir pour cuisiner deux mets simultanément avec des cuissons adaptées. Une option qui permet de mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !
12:07 - Le Air Fryer Ninja Crispi encore disponibles à de 109,99€
Le Black Friday est terminé, mais le Cyber Monday permet de jouer les prolongations ! La preuve avec cette offre qui permet de s'offrir le Air Fryer Ninja Crispi, un des produits les plus recherches de la marque Ninja Kitchen, à seulement 109,99€ ! Le produit qui se démarque par son design et sa particularité de disposer de deux récipients de 3,8L et 1,4L fait l'objet d'une remise de -20% qui fait descende son prix à 119,99€, à laquelle s'ajoute une réduction supplémentaire de 10€ permise par le code 10DES79 sur le site Cdiscount.
30/11/25 - 19:13 - -35% sur le Air Fryer Dual Zone Max de 9,5L
Nouvelle offre signée Ninja Kitchen sur le Air Fryer Dual Zone Max, dans sa version crème et dorée qui change du noir auquel sont abonnés les Air Fryer. Le produit dispose d'une capacité de 9,5L divisée en deux compartiments de 4,75L. Lesquels permettent de cuire simultanément et indépendamment deux aliments ou plats avec des modes de cuissons distincts, des températures et des minuteries différentes. Ce Air Fryer est vendu à 149,98€, soit avec une remise de 35% sur le prix conseillé de 229,99€.
30/11/25 - 17:17 - Air Fryer et multicuiseur Ninja Foodi à seulement 125,99€ !
La marque Ninja a réinventé le Air Fryer avec de nombreux modèles dont celui-ci qui n'est pas sans rappeler le design des célèbres cocottes-minutes. Il s'agit du multicuiseur Ninja Foodi avec une capacité de 4,7L. L'appareil est doté de 6 modes de cuisson (air fryer, rôtisseur, cuisson vapeur, cuisson lente, cuisson sous pression et sauter) et permet de concocter une succulent poulet rôti d',15 kg pour une famille ou encore six bonnes parts de ragoût, des lasagnes et d'autres plats familiaux. Il est vendu à 125,99€ pour le Black Friday contre 199,99€ d'ordinaire ! Une occasion à saisir.
30/11/25 - 14:53 - 100€ d'économies à faire sur le Air Fryer Ninja Double Stack XL
Encore du Ninja mais avec un design différent ! Si les modèles de Air Fryer avec doubles tiroirs sont nombreux, rares sont ceux avec les cuves alignées à la verticale comme avec le Air Fryer Ninja Double Stack XL. L'appareil est doté d'une capacité de 9,5L en tout, deux fois 4,25L, et de toutes les fonctionnalités habituelles de la friteuse à air chaud. Ses pièces sont également lavables au lave-vaisselle. Mais surtout, le produit est affiché à -37% pour le Black Friday et revient à 196,98€ au lieu de 269,99€, une économie de plus de 100€ tout de même !
30/11/25 - 13:25 - Le Air Fryer Ninja Cripsi est à moitié prix avec cette offre et ce code promo !
C'est le prix le plus bas jamais exercé sur le Air Fryer Ninja Crispi depuis le début des offres liées au Black Friday ! L'appareil est à moitié prix : il passe à 89,99 au lieu de 179,99€. Déjà vendu en promo à 119,99€, il peut être acheté moins cher grâce au code "BOULANGER30" qui offre 30€ de réduction supplémentaire. Il s'agit d'un des Air Fryer star de la marque Ninja Kitchen et permet d'interchanger les cuves avec un récipient de 3,8L et un autre de 1,4L. N'attendez plus pour craquer !
30/11/25 - 12:01 - 33% de remise sur le Air Fryer à double tiroir de Lidl !
Si Lidl fait des offres sur son Air Fryer classique, il propose également en promotion le modèle supérieur à double tiroir. L'appareil permet de cuisiner en grande quantité ou de préparer deux plats différents simultanément et avec des programmes de cuisson différents grâce aux deux tiroirs d'une capacité de 4,35L chacun. Déjà moins cher que de nombreux produits du marché, le Air Fryer double tiroir de Silvercrest, la marque Lidl, rivalise encore plus avec la promotion de -33% dont il bénéficie : son prix descend à seulement 59,99€. C'est sûr, vous ne trouverez pas moins cher !
30/11/25 - 10:14 - Un Air Fryer Moulinex avec double tiroir et en promotion à 122,99€
Si Ninja Kitchen s'est imposée comme la marque numéro 1 en France en terme de Air Fryer, le célèbre Moulinex se défend. Pour le Black Friday, la marque propose son modèle de fruiteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual Flex à 122,99€, soit une remise de 18% qui permet d'économiser quelques dizaines d'euros. Le produit est doté d'un grand tiroir de 9L, une grande capacité pour le marché qui permet de nourrir jusqu'à 8 personnes et peut être divisée en deux partie de 5,5 et 3,5L grâce à un séparateur amovible pour cuisiner deux plats différents en même temps avec des modes de cuisson indépendant.
30/11/25 - 08:28 - Pour 70€ cet Air Fryer Ninja Pro est à vous !
Voici un produit phare de Ninja Kitchen : le Air Fryer Ninja Pro. Le produit offre une capacité de 4,7L idéal pour deux personnes et quatre modes de cuisson permettant de frire sans huile, de rôtir, de réchauffer et de déshydrater les aliments. Pour le Black Friday, l'appareil est proposé à -30%, soit à seulement 69,99€ au lieu de 99,99€ !
30/11/25 - 07:32 - Seulement 30€ pour ce Air Fryer qui revient aux fondamentaux
Le Air Fryer GOURMETmaxx revient aux fondamentaux de la friteuse à air chaud avec un design épuré et un des prix les plus bas du marché : il est vendu à une trentaine d'euros sur Amazon. Un prix lié au Black Friday puisqu'en temps normal le produit est affiché à plus de 60€. Il dispose d'une capacité de 3,1L et de toutes les fonctions d'un Air Fryer : four à convection, grill et friteuse sans huile.
29/11/25 - 19:55 - Un Air Fryer Mi Smart de chez Xiaomi à seulement 69,99€
Ce Air Fryer est signé Xiaomi, le constructeur chinois connu pour ses smartphones et ses tablettes propose également quelques petits appareils électroménagers comme ce Air Fryer Mi Smart de 6,5L vendu à 69,99€ pour le Black Friday. L'appareil s'inscrit dans la fourchette basse de prix pour un Air Fryer grâce à une réduction de 20€.