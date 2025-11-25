Black Friday Air Fryer : les meilleurs appareils Ninja à -30% et plus ! Des offres Lidl et Moulinex
Le Black Friday approche, mais les meilleures offres sur les Air Fryer sont déjà disponibles. Les appareils stars de la marque Ninja ou de Moulinex sont en promotion, de même que des friteuses sans huile de Lidl.
Si le Black Friday n'a officiellement que dans quelques jours, le vendredi 28 novembre, l'opération commerciale bat déjà son plein avec des offres qui pullulent dans tous les rayons. Comme souvent le petit électroménager est une des catégories reine du vendredi noir et l'une de ses stars n'est autre que le Air Fryer, la friteuse sans huile ou friteuse à air chaud qui s'est invitée dans de nombreuses cuisines françaises ces dernières années. L'appareil, d'abord popularisé pour sa capacité à faires des frites croustillantes et dorées sans matière grasse, est devenu un incontournable, mais est souvent onéreux. Le Black Friday est donc l'occasion idéale pour s'équiper au meilleur prix et même en faisant des économies, surtout avec l'arrivée de l'hiver.
Plus qu'une friteuse sans huile, la Air Fryer présente les fonctions d'un petit four bien pratique pour un tas de recettes. Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire toute sorte d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson, et même faires des gâteaux. Ce mode de cuisson a l'avantage de réduire drastiquement l'utilisation de matières grasses. L'avantage ? Des repas plus sains, sans sacrifier la gourmandise. Depuis les premiers modèles, les marques ont ajouté des fonctions à ces appareils qui peuvent désormais frire, rôtir et griller.
Certaines marques sont devenues références dans le rayon des Air Fryer, comme Moulinex déjà connue pour les appareils électroménager de cuisine. Mais la véritable marque star est Ninja Kitchen avec une ribambelle de modèles de Air Fryer à proposer et de nombreuses offres pour le Black Friday. Voici un exemple avec un des modèles star de la marque au design original : le Ninja Crispi.
Les Air Fryer à double tiroir
Certains modèles de Air Fryer proposent aussi un double tiroir pour cuisiner deux mets simultanément avec des cuissons adaptées. Une option qui permet de mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !
14:03 - Air Fryer et multicuiseur Ninja Foodi à seulement 125,99€ !
La marque Ninja a réinventé le Air Fryer avec de nombreux modèles dont celui-ci qui n'est pas sans rappeler le design des célèbres cocottes-minutes. Il s'agit du multicuiseur Ninja Foodi avec une capacité de 4,7L. L'appareil est doté de 6 modes de cuisson (air fryer, rôtisseur, cuisson vapeur, cuisson lente, cuisson sous pression et sauter) et permet de concocter une succulent poulet rôti d',15 kg pour une famille ou encore six bonnes parts de ragoût, des lasagnes et d'autres plats familiaux. Il est vendu à 125,99€ pour le Black Friday contre 199,99€ d'ordinaire ! Une occasion à saisir.
23/11/25 - 18:01 - Le Ninja Doodi Dual Zone à presque moitié prix avant le Black Friday
Et voilà une autre promo sur un Air Fryer Ninja : le Ninja Foodi Dual Zone. L'appareil est doté de deux tiroirs pour une capacité totale de 7,6L et propose les quatre fonctionnalités incontournables des friteuses sans huile (friture à air, "max crisp", rôtissage, réchauffage). Autre avantage : son prix ! Il est vendu à 99,99€, soit -44% à l'approche du Black Friday.