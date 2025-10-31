Black Friday Air Fryer : Ninja, Gourmet, Moulinex... Déjà des réductions sur les friteuses sans huile

Le Black Friday est prévu pour fin novembre, mais il apporte déjà des offres promotionnelles sur les friteuses sans huile, connues sous le nom d'Air Fryer. Des produits de marque sont déjà affichés à prix réduits.

Alors que l'hiver s'installe, l'un des meilleurs moyens de lutter contre le froid et la déprime hivernale est de se réconforter avec de bons petits plats sortis du four... Ou du Air Fryer ! Ces appareils électroménagers sont devenus des indispensables de la cuisine et nombre d'entre eux sont vendus en promotion à l'approche du Black Friday. Chaque année, l'opération commerciale est l'occasion de s'équiper à petits prix et si elle doit officiellement avoir lieu le vendredi 28 novembre, les offres commencent déjà à se multiplier dans les rayons.

Star du rayon cuisine, le Air Fryer peut parfois coûter cher, alors pourquoi ne pas profiter du Black Friday pour se faire plaisir sans se ruiner ? Présenté comme une friteuses sans huile capable de préparer des frites dorées sans matière grasse, l'appareil peut cuire bien d'autre chose. Il s'agit en réalité d'un petit four bien pratique pour un tas de recettes.

Grâce à sa technologie de circulation d'air chaud à haute vitesse, le Air Fryer peut cuire plusieurs types d'aliments : des frites donc, mais aussi des légumes, de la viande ou du poisson. Ce mode de cuisson optimise la préparation des repas tout en réduisant drastiquement l'utilisation de matières grasses. L'avantage ? Des repas plus sains, sans sacrifier la gourmandise. Dans le cas des frites, le Air Fryer permet aussi de dire aurevoir aux mauvaises odeurs de fritures dans la maison ou les déchets gras à jeter ! Depuis les premiers modèles, les marques ont ajouté des fonctions à ces appareils qui peuvent désormais frire, rôtir, griller et cuire.

Air Fryer GOURMETmaxx 3,1 litres

Air Fryer GOURMETmaxx de 6,5 litres

Bien sûr, certaines marques se sont démarquées en proposant des Air Fryer multifonction ou se sont imposées de part leur réputation dans la domaine de la cuisine à l'instar de Moulinex. D'autres ont fait leur apparition en se spécialisant dans le Air Fryer comme l'a fait la marque Ninja, dont les produits sont désormais très recherchés. Ces appareils, habituellement plus coûteux, n'échappent pas aux offres qui viennent avec le Black Friday et sont déjà affichés à prix réduits.

Air Fryer Ninja

Air Fryer Ninja 6 litres

Certains modèles proposent aussi une double cuve pour cuisiner deux mets simultanément, mais avec des cuissons adaptées ou pour mieux maitriser les quantités et économiser l'énergie. En somme, c'est un véritable allié culinaire tout-en-un !

Air Fryer Moulinex Dual Easy Fry & Grill

La popularité de la friteuse sans huile est telle, que les produits se sont multipliés dans les rayons des grandes enseignes. Toutes les marques vantent les mérites de leur Air Fryer : Moulinex, Philips, Ninja, Fagor... Des appareils dont les prix varient selon les constructeurs. Il faut débourser entre 40€ et plus de 200€ selon les modèles. Le Black Friday est l'occasion de s'offrir un Air Fryer de compétition tout en épargnant son porte-monnaie avec des réductions de plusieurs dizaines d'euros et des promotions allant jusqu'à -30%.

Pour trouver les promotions du Black Friday sur les Air Fryer, il faut regarder dans toutes les grandes enseignes d'électroménagers à l'instar de Darty, de Boulanger, mais aussi des vendeurs en lignes comme Amazon, Cdiscount ou Rakuten, sans oublier d'autres enseignes comme la Fnac. L'enseigne discount Lidl, qui propose régulièrement des électroménagers de sa marque SilverCrest à petit prix, ne doit pas être oubliée !