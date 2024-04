Samsung S25 Ultra : deux rumeurs, deux déceptions à venir ?

De récentes rumeurs ont dévoilé les premiers caractéristiques du prochain téléphone de Samsung, le Samsung S25 Ultra. Une batterie nouvelle génération et un nouveau capteur photo, ce n'est visiblement pas pour tout de suite !

Il n'est attendu que pour janvier prochain, mais nombreux sont les curieux qui désirent déjà tout savoir. On parle bien évidemment du nouveau Samsung S25 Ultra, aux ambitions sans précédent. Le prochain bijou coréen aura fort à faire pour supplanter son prédécesseur, le Samsung S24 Ultra, qui a marqué son époque. Justement, une fuite très récente révèle les premières informations sur la future locomotive des Galaxy.

Les rumeurs sur le Samsung S25 Ultra ne cessent de s'enchaîner sur la toile ces dernières semaines. Et la première est un un poil décevante : le capteur photo principal, très attendu par les consommateurs de la marque, ne semble pas bouger. La dernière en date n'est pas plus excitante puisqu'elle concerne la batterie, qui n'est pas prête de révolutionner la gamme...

Pas de nouvelles batteries pour le Samsung S25 faute de prix ?

Sur la question de l'autonomie de ses derniers téléphones portables, Samsung peut en effet mieux faire. C'est d'ailleurs le détail que n'avait pas manqué de relever notre test sur le Samsung S24 Ultra en son temps. Pourtant, la marque n'a pas manqué de vanter le développement d'une toute nouvelle technologie. Le procédé est simple : fournir à ses prochains téléphones des batteries dites "empilées", ce qui permettra de gagner en performance. De ce fait, l'autonomie des smartphones s'allongerait, passant de 45W pour atteindre 65W. Mais très vite, Samsung a démenti l'arrivée de cette technologie sur la gamme des S25.

Alors que les utilisateurs s'attendaient à des annonces sur les batteries du Samsung S25 pendant le Galaxy Unpacked, Samsung n'a même pas abordé le sujet. En sachant que la technologie aurait déjà dû être prévue pour les Samsung S24 Ultra, on pouvait pourtant s'attendre à ce que la nouvelle gamme puisse en bénéficier. Ce qui n'est pas du tout le cas puisque le "fuiteur" Saywer Galox a mis tout le monde d'accord. Sur son compte Twitter, il précise que cette mise en place n'est pas pour tout suite et qu'il faudra patienter au moins une année de plus.

De son côté, Samsung se défend en évoquant des coûts de production trop élevés, sachant que le prix des puces de téléphone flambe. La marque précise tout de même envisager d'équiper les smartphones avec de nouvelles technologies en 2026. Ainsi, il faut s'armer de patience. La nouvelle gamme Samsung S25 Ultra sera équipée, comme ses prédécesseurs, d'une batterie de 5000 mAh et d'une charge de 45W. Une déception pour les consommateurs qui souhaitaient une autonomie rallongée. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises puisque le capteur photo semble rester le même.

Un capteur photo trop attendu pour un résultat peu surprenant ?

S'il y'a bien une chose sur laquelle la marque est la plus attendue chaque année, c'est bien sur la qualité de ces photos. Chaque année, les téléphones portables sont équipés de capteurs toujours plus impressionnants et offrent des possibilités exceptionnelles. Cependant, d'après la rumeur d'un "fuiteur" réputé sur X Ice Uiverse, le capteur photo principal du S25 Ultra devrait rester tel qui était pour le Samsung S24 Ultra.

Ainsi, le Samsung S25 Ultra devrait retrouver l'Isocell HP2, le capteur photo Samsung de 1,2 pouces et 200 Mpx déjà vu et revu. Rien d'anormal néanmoins quant on sait que le capteur photo avait reçu de bonnes critiques. Mais attention, tout cela reste à confirmer et à moins d'un an avant la sortie du nouvel S25 Ultra, toutes ces rumeurs semblent loin d'être les dernières.