iPhone 17 : Apple va-t-il vous forcer à jeter votre carte SIM à la poubelle ?

L'annonce de l'iPhone 17 est imminente, mais certaines rumeurs font état d'un changement drastique à venir.

L'iPhone 17 délivrera tous ses secrets d'ici le mardi 9 septembre à 19h (heure de Paris). Rarement un nouvel iPhone n'avait suscité autant d'intérêt de part les très nombreuses fuites d'informations à son sujet et le retard d'Apple par rapport à la concurrence. La firme est donc attendue au tournant pour cet iPhone 17 qui devrait se décliner en quatre versions et préparer le futur de l'entreprise. Plusieurs rumeurs font cependant mention d'une fonctionnalité historique qui serait supprimée pour l'iPhone 17 et qui va certainement demander un petit temps d'adaptation pour les utilisateurs.

Selon les informations du site MacRumors (corroborées par plusieurs vendeurs Apple en France), la firme de Cupertino s'apprêterait à supprimer le tiroir à carte SIM de certains modèles d'iPhone. La gamme d'iPhone 17 ne serait donc compatible qu'avec des SIM virtuelles (généralement appelées eSIM). Cette information pourrait cependant ne concerner que le nouveau modèle exclusif à cette génération à savoir l'iPhone 17 Air.

Découvrez le nouvel iPhone 17 Air

L'iPhone 17 Air, variante plus fine de l'iPhone 17, devrait se situer entre l'iPhone 17 standard et les variantes Pro en termes de prix. Apple mise gros sur les ventes de ce nouveau format et entend bien concurrencer Samsung et son Galaxy S25 Edge sorti cette année.

Apple veut certainement relancer les variantes de son célèbre smartphone après un mauvais succès commercial sur les modèles Mini et Plus. "L'idée est en quelque sorte de créer une version plus fine de l'iPhone, quelque chose qui se trouve entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. La comparaison la plus pertinente est probablement celle du MacBook Air il y a plus d'une décennie, qui se trouvait quelque part entre le MacBook de base et le MacBook Pro", explique Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.

D'un point de vue design, l'Iphone 17 Air (parfois appelé "Slim") sera plus fin qu'un iPhone standard. Il serai doté d'un écran de 6,6", plus grand que l'iPhone 17 de 6,3" mais plus petit que l'iPhone 17 Pro Max de 6,9". Il partagera des caractéristiques techniques et il pourrait avoir les caméras positionnées au centre et non sur un côté du téléphone.

Ce nouvel iPhone 17 Air pourrait stimuler les ventes de la firme américaine. Ce que n'ont pas réussi les modèles Plus ou mini. Selon les dernières informations à son sujet, l'iPhone 17 Air serait "l'iPhone le plus fin jamais crée" par Apple.

© TheAppleHub

L'iPhone 17 repense son design et ses caractéristiques

L'iPhone 17 classique ne serait pas en reste non plus au niveau du design. Selon de premières unités de production repérées sur les réseaux sociaux, la version de base de l'iPhone 17 disposerait d'un nouveau module caméra placé entièrement sur la tranche de l'appareil et s'étendrait d'un bord à l'autre du smartphone. Cela n'est pas sans rappeler les téléphones Pixel de chez Google.

Du côté de l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, des changements seraient également à prévoir. Apple agrandirait encore plus le bloc dédié à la photo et ce dernier irait d'un bord à l'autre de l'appareil. En résulterait un bloc photo assez massif, mais dont les capteurs seraient toujours logés dans le coin supérieur gauche de l'iPhone.

De gauche à droite : l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. © Apple Hub

Un nouvel iPhone complètement repensé

Selon le très informé Mark Gurman de Bloomberg, qui a révélé fin août cette transformation en profondeur de l'iPhone sur 3 ans, le plus gros chamboulement interviendrait en 2026, avec le lancement du tout premier iPhone pliant. Nom de code V68, cet "iPhone Fold" inaugurera une nouvelle ère pour le smartphone phare d'Apple. Mark Gurman évoque deux écrans (externe et interne), 4 capteurs photo, pas de Face ID mais le retour de Touch ID. La production de masse démarrerait au printemps 2026 avec seulement deux coloris prévus (noir et blanc). L'iPhone Fold embarquerait aussi le nouveau modem Apple C2, enfin au niveau de ceux de Qualcomm.

Enfin, 2027 devrait être l'année de la consécration pour l'iPhone nouvelle génération. A l'occasion des 20 ans du produit, Apple dévoilerait un iPhone 20 au design entièrement en verre, sans bordures rectangulaires en métal. La transparence serait à l'honneur, comme un clin d'oeil au Liquid Glass apparu dans iOS 26. Une manière de célébrer les deux décennies d'innovations de l'iPhone.

Cette révolution de l'iPhone est encore difficile à imaginer. La présentation des très attendus iPhone 17 et iPhone 17 Air est un préalable et ces derniers sont déjà les premiers à être décortiqués sous tous leurs aspects.

Plusieurs nouvelles couleurs pour l'iPhone 17

Chaque année, Apple surprend sa communauté avec de nouvelles couleurs pour son célèbre smartphone. Pour l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air, la firme devrait repartir sur des tons assez pastels tandis que l'iPhone 17 Pro opterait sur un tout nouveau coloris orange.

© Apple Hub

Vers un prix en hausse pour l'iPhone 17 ?

A moins d'un grand revirement et de nouveautés encore non annoncées, nous ne pensons pas que l'iPhone 17 verra son prix augmenter par rapport aux précédentes générations. Les tarifs pratiqués en France seraient donc les suivants :

iPhone 17 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone 17 Pro : à partir de 1229 €

: à partir de 1229 € iPhone 17 Pro Max : à partir de 1479 €

Vient alors la question de l'iPhone 17 Air. Si plusieurs sources ont déjà évoqué que son prix pourrait se situer entre l'iPhone 17 classique et la version Pro, il faut garder en tête que la miniaturisation de composants est un procédé onéreux. Réduire la taille d'un tel appareil coûterait sûrement plus cher à Apple que de l'augmenter puisqu'il faut revoir intégralement la place et disposition des composants. Il ne serait donc pas impossible que l'iPhone 17 Air finisse par coûter aux environs des 1119 euros en France.

L'iPhone 17 sera officiellement dévoilé lors de la conférence keynote de rentrée, fixée au 9 septembre 2025. Traditionnellement, l'iPhone est ensuite disponible à l'achat dans les jours qui suivent. Les précommandes devraient pouvoir être effectuées dès la mi-septembre. Les premiers iPhone 17 devraient être livrés ou disponibles dans les Apple Store aux alentours du 20 septembre.