iPhone 17 : un tout nouveau design étonnant est en préparation

A quelques mois de sa présentation officielle, le nouvel iPhone 17 serait doté d'un nouveau design assez surprenant.

L'iPhone 17 devrait surprendre sur bien des points. Selon plusieurs sources non officielles, Apple prévoirait notamment un gros changement de design pour le modèle Pro. Ce dernier se verrait affublé d'un bloc photo beaucoup plus imposant que par le passé et qui serait étendu d'un bord à l'autre de l'appareil.

Pourquoi un tel changement ? Les explications sont multiples. Cela peut être simplement pour différencier l'iPhone 17 Pro des précédents modèles. Il est également possible que ce bloc photo plus grand puisse permettre à Apple d'y loger un module téléobjectif plus grand et donc plus performant pour les photos de loin.

Quoi qu'il en soit, il faudra patienter jusqu'au mois de septembre pour en savoir plus. L'iPhone 17 devrait être dévoilé officiellement d'ici la fin de l'année 2025 avec notamment un nouveau modèle : l'iPhone 17 Air.

Un design plus fin pour l'iPhone 17 Air

Cette variante plus fine de l'iPhone 17 devrait se situer entre l'iPhone 17 standard et les variantes Pro en termes de prix. Apple mise gros sur les ventes de ce nouveau format. La marque américaine veut certainement relancer les variantes après un mauvais succès commercial sur les modèles Mini et Plus. "L'idée est en quelque sorte de créer une version plus fine de l'iPhone, quelque chose qui se trouve entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. La comparaison la plus pertinente est probablement celle du MacBook Air il y a plus d'une décennie, qui se trouvait quelque part entre le MacBook de base et le MacBook Pro", explique Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.

D'un point de vue design, l'Iphone 17 Air (parfois appelé "Slim") sera plus fin qu'un iPhone standard. Il aurait un écran de 6,6", plus grand que l'iPhone 17 de 6,3" mais plus petit que l'iPhone 17 Pro Max de 6,9". Il partagera des caractéristiques techniques et il pourrait avoir les caméras positionnées au centre et non sur un côté du téléphone. Ce nouvel iPhone 17 Air pourrait stimuler les ventes de la firme américaine. Ce que n'ont pas réussi les modèles Plus ou mini. Selon les premières rumeurs à son sujet, l'iPhone 17 Air serait "l'iPhone le plus fin jamais crée" par Apple.

The Apple Hub © L'iPhone 17 Air serait l'iPhone le plus fin au monde.

Un nouveau design pour l'iPhone 17

L'iPhone 17 classique ne serait pas en reste non plus au niveau du design. Selon de premières unités de production repérées sur les réseaux sociaux, la version de base de l'iPhone 17 disposerait d'un nouveau module caméra placé entièrement sur la tranche de l'appareil et s'étendrait d'un bord à l'autre du smartphone. Cela n'est pas sans rappeler les téléphones Pixel de chez Google.

Du côté de l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, des changements seraient également à prévoir. Apple agrandirait encore plus le bloc dédié à la photo et ce dernier irait d'un bord à l'autre de l'appareil. En résulterait un bloc photo assez massif, mais dont les capteurs seraient toujours logés dans le coin supérieur gauche de l'iPhone.

Vers un prix en hausse pour l'iPhone 17 ?

A moins d'un grand revirement et de nouveautés encore non annoncées, nous ne pensons pas que l'iPhone 17 verra son prix augmenter par rapport aux précédentes générations. Les tarifs pratiqués en France seraient donc les suivants :

iPhone 17 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone 17 Pro : à partir de 1229 €

: à partir de 1229 € iPhone 17 Pro Max : à partir de 1479 €

Vient alors la question de l'iPhone 17 Air. Si plusieurs sources ont déjà évoqué que son prix pourrait se situer entre l'iPhone 17 classique et la version Pro, il faut garder en tête que la miniaturisation de composants est un procédé onéreux. Réduire la taille d'un tel appareil coûterait sûrement plus cher à Apple que de l'augmenter puisqu'il faut revoir intégralement la place et disposition des composants. Il ne serait donc pas impossible que l'iPhone 17 Air finisse par coûter plus cher que les versions Pro.

Si Apple s'en tient à ses habitudes, l'iPhone 17 sera officiellement dévoilé lors d'une conférence keynote au début ou milieu du mois de septembre. Traditionnellement, ces annonces ont lieu un mardi et il serait donc logique de parier sur une officialisation le mardi 9 ou 16 septembre 2024. L'iPhone 17 devrait ensuite être officiellement disponible dans les jours qui suivent.