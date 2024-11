Black Friday PC Gamer : Amazon casse ses prix, des centaines d'euros de réduction !

C'est parti pour la grosse semaine du Black Friday avec des promotions sur de nombreux sites.

Cette année, la date officielle se situe le 29 novembre 2024, le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. Mais comme vous le savez déjà, les promos ne durent pas une seule journée, cette opération commerciale s'étale plutôt sur plusieurs semaines avec divers évènements comme la Black Week, le Cyber Monday etc...

Cette année encore, il faudra donc être à l'affut des belles promotions et ce sera le cas sur l'un des incontournables du Black Friday, les PC Gamer. Pour de nombreuses personnes, acheter un PC Gamer représente un cout très important et attendre cet évènement est souvent la meilleure solution pour s'offrir le meilleur équipement possible et faire tourner ses jeux favoris.

Mais comment choisir un bon PC Gamer ? Il existe un nombre très important d'éléments pour choisir un bon PC Gamer, en voici quelques uns qui vont vous permettre de faire le meilleur choix. Bien évidemment, il faut adapter cette configuration à votre budget.

Processeur (CPU) : il faut opter pour un processeur puissant. Plus le nombre de cœurs et la fréquence sont élevés, mieux c'est pour faire tourner vos jeux.

Carte graphique (GPU) : comme le processeur, c'est un élément très important pour le gaming et il faut choisir la plus performante.

Mémoire RAM : avoir 16 Go de RAM est déjà un bon début si vous avez de nombreux jeux, mais en avoir 32 Go vous permet d'avoir un certain confort.

Stockage : un SSD de 512 Go ou 1 To, complété par un disque dur (HDD) pour le stockage supplémentaire, est une bonne configuration pour votre PC

PC Gamer portable

Pour tous les budgets, le PC portable de gaming permet de se déplacer un peu partout avec vos jeux favoris. Mais attention car le PC portable aura très souvent des capacités inférieures à un vrai bon PC fixe. Mais pour les étudiants et pour ceux qui ont besoin de se déplacer régulièrement, il s'agit d'une bonne alternative pour tout faire en un seul PC. Voici une petite sélection de promotions avant le Black Friday.

On commence cette sélection avec une offre à saisir d'urgence avec le PC portable Msi gaming Vector 16 HX A13V - 16". Affiché en temps normal à 2800 euros, Darty propose une réduction très importante de 500 euros pour cette bête de compétition. Son écran FHD+ de 16 pouces, avec une résolution de 1920x1200, amène votre expérience dans les sommets du réalisme selon la marque bien connue des gamers. Le processeur Intel Core i9 13980HX à 24 cœurs permet d'affirmer toutes ses performances.

400 euros de réduction également pour ce nouveau monstre de compétition, le PC Gamer ASUS ROG STRIX G18 G814JIR-N6082W. Ses caractéristiques parlent d'elles mêmes avec une taille de l'écran de 18" (45,72 cm), une résolution : 2560 x 1600 pixels, une fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) de 240 Hz, mais aussi une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 intégrée dans le PC. Tout ça est bien géré par le processeur Intel Core i9-14900HX.

PC Gamer fixe

C'est la solution la plus utilisée. Certains ne le savent peut être pas forcément, mais avoir un PC Gamer n'est pas réservé aux personnes qui jouent aux jeux vidéos. Le PC Gamer est une vraie machine performante avec des composants souvent "haute de gamme" qui pourra aussi vous servir pour votre travail au quotidien. Même si vous avez besoin d'un écran pour faire tourner cet ordinateur, le rapport qualité prix sera toujours plus intéressant également. Voici une petite sélection de promotions avant le Black Friday.

La belle offre du moment, c'est le PC Gaming Acer Nitro N50-656. Équipé des derniers processeurs Intel® Core™ de 14e génération et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ série 40, le PC permet de jouer aux meilleurs jeux du moment pour profiter d'une qualité très importante.

Ecrans PC Gamer

Choisir une bonne taille d'écran pour votre PC Gamer est très important car au delà du simple confort visuel que ce dernier permet de vous procurer, il vous permet une meilleure immersion. Le mieux est d'avoir une résolution pour jouer en Full HD. Mais attention, plus la taille de l'écran sera grande, plus il sera conseillé d'augmenter en résolution pour garder une belle image, bien nette et définie. Retrouvez une petite sélection de promotions avant le Black Friday. juste au dessus.