Black Friday Montres connectées 2025 : -52 % sur la Samsung Galaxy Watch Ultra ! L'offre de la journée

BLACK FRIDAY MONTRES CONNECTÉES. Le Black Friday est déjà bien lancé. Rakuten propose une offre à moitié prix pour la Samsung Galaxy Watch Ultra. Inratable !

La montre connectée est l'un des objets les plus prisés du Black Friday, qui a lieu vendredi 28 novembre cette année. Depuis plusieurs semaines déjà, les sites préparent la guerre des prix sur les références du marché. Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin Forerunner, Huawei, Xiaomi… toutes les marques s'apprêtent à diffuser des promotions très intéressantes.

Suivi de la santé et des performances sportives, autonomie de la batterie, design et confort, qualité de l'affichage… Tous ces aspects font partie des plus importants à connaitre avant d'acheter une montre connectée afin qu'elle nous convienne parfaitement. Il convient aussi de vérifier qu'elle est bien équipée des atouts dont nous avons besoin au quotidien : GPS, Bluetooth, wifi, NFC, 4G, à chacun ses besoins, et à chacun sa montre connectée.

Quelle est la dernière Apple Watch sortie ?

La Apple Watch Series 11 est la dernière née de la marque américaine. Sortie le 19 septembre 2025, juste à temps pour le Black Friday, elle est équipée de la 5G et d'une batterie capable de tenir 24 heures. La Series 11 est également d'un capteur de pression artérielle précis qui alerte en cas d'anomalie. Son écran en verre est par ailleurs décrit comme étant deux fois plus résistant aux rayures que ses prédécesseures. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 11 ? 449 €.

Sa grande sœur, la Apple Watch Series 10 est sortie en septembre 2024. Son prix de vente est de 449 €. Alors qu'il était presque impossible de la trouver en promotion en 2024, elle devrait connaître de beaux rabais cette année.

Pour 269 €, il est aussi possible de se procurer la nouvelle Apple Watch SE 3 et son boitier en aluminium léger. La toute nouvelle montre premium d'Apple, la Watch Ultra 3, est, elle, disponible pour 899 euros. Boitier plus fin, autonomie rallongée, surface d'affichage plus large... Elle est pensée pour plaire aux adeptes du grand air.

À quel prix trouver la dernière Samsung Galaxy Watch 8 ?

La Galaxy Watch 8 est de son côté la dernière née de chez Samsung. Sur le site de la marque, on peut trouver ce petit bijou de technologie à un prix de départ de 380 euros, tandis que le modèle Galaxy Watch 8 "Classic" débute à 520 €. En plus d'un tout nouveau design ultra-moderne, la Watch 8 est équipée d'un assistant Intelligence Artificielle capable d'analyser le sommeil, d'un indicateur d'état cardiovasculaire, d'un processeur plus fluide et d'une toute nouvelle interface.

Combien coûte la Garmin Venu X1 ?

Montres préférées des sportifs, les Garmin se sont agrandies en juin 2025 avec l'arrivée de la Garmin Venu X1. Elle se distingue par son écran carré 2", le plus grand jamais proposé par la marque. Elle propose également le boitier le plus fin de la gamme Garmin, une lampe LED intégrée, 100 sports et cartes, et une autonomie allant jusqu'à huit jours en mode connecté. Elle propose aussi des itinéraires personnalisés et des cartes détaillées. Son prix débute à 799,99 €.

À l'occasion du Black Friday 2025, la rédaction de Linternaute.com a déniché les meilleures offres sur les montres connectées. Mais attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement, et il n'y en aura pas pour tout le monde.