Black Friday Montres connectées 2025 : Ce n'est pas fini, de belles promos jusqu'à la fin du week-end
BLACK FRIDAY MONTRES CONNECTÉES. Le Black Friday se transforme en Black Week-end. Apple, Samsung, Boulanger, Amazon, Rakuten, Rue du Commerce, CDisount... les meilleures offres sont toujours ici.
La montre connectée est l'un des objets les plus prisés du Black Friday, qui a lieu en ce moment. Les sites se font la guerre des prix sur les références du marché. Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin Forerunner, Huawei, Xiaomi… toutes les marques diffuseront des promotions très intéressantes aujourd'hui.
Suivi de la santé et des performances sportives, autonomie de la batterie, design et confort, qualité de l'affichage… Tous ces aspects font partie des plus importants à connaître avant d'acheter une montre connectée. Il convient aussi de vérifier qu'elle est bien équipée des atouts dont nous avons besoin au quotidien : GPS, Bluetooth, wifi, NFC, 4G, à chacun ses besoins, et à chacun sa montre connectée.
Quelle est la dernière Apple Watch sortie ?
La Apple Watch Series 11 est la dernière née de la marque américaine. Sortie le 19 septembre 2025, elle est équipée de la 5G et d'une batterie capable de tenir 24 heures. La Series 11 est équipée d'un capteur de pression artérielle précis qui alerte en cas d'anomalie. Son écran en verre est par ailleurs décrit comme étant deux fois plus résistant aux rayures que ses prédécesseures. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 11 ? 449 €.
Sa grande sœur, la Apple Watch Series 10 est sortie en septembre 2024. Son prix de vente est de 449 €. Aujourd'hui, elle bénéficie de jolies offres. Il est aussi possible de se procurer la nouvelle Apple Watch SE 3 et son boitier en aluminium léger. Elle est l'une des stars de cette édition.
À quel prix trouver la dernière Samsung Galaxy Watch 8 ?
La Galaxy Watch 8 est de son côté la dernière née de chez Samsung. Sur le site de la marque, on peut trouver ce petit bijou de technologie à un prix de départ de 380 euros, tandis que le modèle Galaxy Watch 8 "Classic" débute à 520 €. En plus d'un tout nouveau design ultra-moderne, la Watch 8 est équipée d'un assistant Intelligence Artificielle capable d'analyser le sommeil, d'un indicateur d'état cardiovasculaire, d'un processeur plus fluide et d'une toute nouvelle interface.
Combien coûte la Garmin Venu X1 ?
Montres préférées des sportifs, les Garmin se sont agrandies en juin 2025 avec l'arrivée de la Garmin Venu X1. Elle se distingue par son écran carré 2", le plus grand jamais proposé par la marque. Elle propose également le boitier le plus fin de la gamme Garmin, une lampe LED intégrée, 100 sports et cartes, et une autonomie allant jusqu'à huit jours en mode connecté. Elle propose aussi des itinéraires personnalisés et des cartes détaillées. Son prix débute à 799,99 €.
À l'occasion du Black Friday 2025, la rédaction de Linternaute.com a déniché les meilleures offres sur les montres connectées. Mais attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement, et il n'y en aura pas pour tout le monde.
08:13 - Un bracelet d'Apple Watch à saisir aujourd'hui
Les accessoires de montres restent, eux aussi, en promo ce week-end. Les bracelets et autres accessoires connaissent aussi les rabais du Black Friday. L'Apple Watch Band Sport Strap, 42 mm en couleur Periwinkle Blue passe par exemple à moins de 45 €. Le plus beau des cadeaux pas chers à déposer au pied du sapin.
07:45 - L'Apple Watch Series 10 en promo tout le week-end !
Elle n'a pas disparu, la promotion sur l'Apple Watch Series 10 est toujours en ligne sur Rakuten à l'occasion du Black Friday 2025. Compatible avec iOS, elle est équipée d'une autonomie de 36 heures, d'un cadran 46 mm en titane encore plus fin que les précédents et d'une étanchéité allant jusqu'à 50 mètres, pour les sportifs. Ce samedi commence très bien !
07:18 - -15% sur la montre connectée Motorola
Le Black Friday n'est pas fini, nous entrons officiellement dans le Black Week-end ! Vous souhaitez (vous) offrir une montre connectée Motorola pour Noël ? C'est votre jour de chance ! La Watch Fit est en promo chez Rakuten. Ses avantages ? Un grand écran OLED 1,9’’, un design premium avec résistance à l’eau, un assistant fitness avec tracking d’activités eet surtout : une autonomie très longue de durée 16 jours.
28/11/25 - 16:17 - Garmin liquide ses Forerunner 55 pour dominer le Black Friday
La Garmin Forerunner 55 est une montre de sport GPS ultra-légère qui accompagne les coureurs dans chacune de leurs courses. Elle propose des entraînements personnalisés, un suivi cardio précis et des profils multisports très complets. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 14 jours en mode montre et 20 h en GPS ! Elle est aussi résistante à l’eau, parfaite pour suivre ses performances dans toutes les situations. Un allié fiable disponible en réduction chez Rakuten.
28/11/25 - 15:01 - La Fnac s'attaque au prix des Apple Watch SE 3
C'est le produit phare de la Fnac cette année. La Apple Watch SE 3 profite de 20 € de réduction jusqu'à la fin du Black Friday. Score de sommeil, écran activé en continu, charge rapide, détection de température et éventail d'exercices physiques amélioré, cette montre connectée a tout pour vous plaire. La SE 3 peut même détecter une mauvaise chute ou un accident de voiture grave, puis automatiquement vous aider à contacter les secours et alerter vos contacts d’urgence. La fonctionnalité Accompagnement peut informer automatiquement vos proches lorsque vous arrivez à votre destination. Un allié du quotidien !
28/11/25 - 14:15 - Amazon casse le prix de la Garmin Venue 3 S
Profitez du Black Friday Amazon pour vous offrir la Garmin Venu 3 S sur Amazon : une montre connectée à écran AMOLED et aux fonctionnalités sport et santé boostées. Elle résiste à l’eau jusqu’à 5 ATM et son autonomie peut atteindre jusqu’à 10 jours en mode montre. Son gros plus ? Son mode fauteuil roulant, qui enregistre les poussées au lieu des pas et propose des activités spécifiques avec des entraînements préchargés et des séances d’entraînement animées pour les personnes à mobilité réduite.
28/11/25 - 13:32 - Rue du Commerce offre un gros rabais sur la Fitbit Luxe
Les offres du Black Friday continuent de tomber cet après-midi. Cette fois, c'est sur Rue du Commerce que nous avons déniché une belle offre. Il s'agit de la montre connectée FitBit Luxe à -14 % ! Équipée d'un écran Amoled rectangle, d'un suivi de santé et de performance et d'une autonomie de cinq jours, elle est disponible en rose.
28/11/25 - 12:56 - La Samsung Galaxy Watch 7 à -50 % chez Rakuten !
Spécialement pour le Black Friday, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 vert 40mm bracelet sport passe à - 51 % chez Rakuten ! Ses avantages, autres que son prix ? Une autonomie allant jusqu'à 40 heures et une analyse du sommeil très aboutie.
28/11/25 - 12:23 - Magnifique offre sur la Samsung Galaxy Watch Ultra 4G
C'est décidément la star de ce Black Friday. La Samsung Galaxy Watch Ultra 4G passe à 309 € chez Rakuten ! Cette dernière combine écran en titane, connectivité 4G et robustesse renforcée pour accompagner les sportifs, et les moins sportifs. Son écran Super AMOLED lumineux de 47 mm offre une excellente lisibilité et elle est équipée d'un GPS et d'un capteur de santé complet.
28/11/25 - 11:58 - Le pack Huawei Watch GT5 Pro + FreeBuds6I en promo !
La Montre connectée HUAWEI Watch GT5 Pro 46mm Noir est en promo chez Boulanger, et elle ne vient pas toute seule ! Pour 249,99 €, elle vient accompagnée avec les écouteurs sans fils Buds Blancs. Deux bonnes affaires en un seul coup !
28/11/25 - 11:20 - Une avalanche d'offres chez Rue du Commerce !
Les promos n'en finissent plus chez Rue du Commerce. Cette fois, c'est la montre Amazfit GTS 4 qui voit son prix fondre comme neige au soleil. Sa légèreté, son écran AMOLED ultra large (1.75"), son mode multisport, son GPS surpuissant et sa batterie 300mAh en font la smartwatch idéale.
28/11/25 - 10:48 - Les accessoires Apple profitent aussi des promos !
Les montres ne sont pas les seules à profiter de belles promotions. Les bracelets et autres accessoires connaissent aussi les rabais du Black Friday. L'Apple Watch Band Sport Strap, 42 mm en couleur Periwinkle Blue passe par exemple à moins de 45 €. Un beau cadeau à déposer au pied du sapin.
28/11/25 - 10:12 - Une Samsung Galaxy Watch ultra à moitié prix !
C'est l'offre de la journée ! Sur Rakuten, la montre connectée Samsung Galaxy Watch ultra bleu titane profite d'un énorme rabais. Au lieu de frôler les 700 €, son prix est abaissé à 399 €. L'une des meilleures offres cette année.
28/11/25 - 09:20 - Les marques se battent proposer le meilleur prix sur la Huawei GT5 46mm !
Pour fêter le Black Friday 2025, Darty propose la montre connectée Huawei GT5 46 mm noir à 198 € au lieu de 219,99 €. Après elle, de nombreuses enseignes comme Rakuten, Amazon, CDiscount ou Boulanger se sont alignées sur l'offre à 159,99 €. Une occasion de se procurrer l'une des meilleures montres du marché à prix tout doux !
28/11/25 - 08:38 - Enorme promo sur la Garmin Fenix 7 S pro
Les montres de coureur expérimenté de la gamme Garmin 7S pro ne sont pas épargnées par les offres. Chez Amazon, la Garmin Fenix 7S Pro Solar edition passe à 481 €. À votre poignet : un verre solaire, une autonomie à rallonge allant jusqu’à 18 jours, un écran transflectif de 47 mm, un GPS, ainsi qu’un suivi du sommeil.