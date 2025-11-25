Black Friday Montres connectées 2025 : Enorme rabais pour l'Apple Watch Series 10 aujourd'hui
BLACK FRIDAY MONTRES CONNECTÉES. Le Black Friday est déjà bien lancé. Chez Boulanger, le prix des Apple Watch en fait rêver plus d'un.
La montre connectée est l'un des objets les plus prisés du Black Friday, qui a lieu vendredi 28 novembre cette année. Depuis plusieurs semaines déjà, les sites préparent la guerre des prix sur les références du marché. Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin Forerunner, Huawei, Xiaomi… toutes les marques s'apprêtent à diffuser des promotions très intéressantes.
Suivi de la santé et des performances sportives, autonomie de la batterie, design et confort, qualité de l'affichage… Tous ces aspects font partie des plus importants à connaitre avant d'acheter une montre connectée afin qu'elle nous convienne parfaitement. Il convient aussi de vérifier qu'elle est bien équipée des atouts dont nous avons besoin au quotidien : GPS, Bluetooth, wifi, NFC, 4G, à chacun ses besoins, et à chacun sa montre connectée.
Quelle est la dernière Apple Watch sortie ?
La Apple Watch Series 11 est la dernière née de la marque américaine. Sortie le 19 septembre 2025, juste à temps pour le Black Friday, elle est équipée de la 5G et d'une batterie capable de tenir 24 heures. La Series 11 est également d'un capteur de pression artérielle précis qui alerte en cas d'anomalie. Son écran en verre est par ailleurs décrit comme étant deux fois plus résistant aux rayures que ses prédécesseures. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 11 ? 449 €.
Sa grande sœur, la Apple Watch Series 10 est sortie en septembre 2024. Son prix de vente est de 449 €. Alors qu'il était presque impossible de la trouver en promotion en 2024, elle devrait connaître de beaux rabais cette année.
Pour 269 €, il est aussi possible de se procurer la nouvelle Apple Watch SE 3 et son boitier en aluminium léger. La toute nouvelle montre premium d'Apple, la Watch Ultra 3, est, elle, disponible pour 899 euros. Boitier plus fin, autonomie rallongée, surface d'affichage plus large... Elle est pensée pour plaire aux adeptes du grand air.
À quel prix trouver la dernière Samsung Galaxy Watch 8 ?
La Galaxy Watch 8 est de son côté la dernière née de chez Samsung. Sur le site de la marque, on peut trouver ce petit bijou de technologie à un prix de départ de 380 euros, tandis que le modèle Galaxy Watch 8 "Classic" débute à 520 €. En plus d'un tout nouveau design ultra-moderne, la Watch 8 est équipée d'un assistant Intelligence Artificielle capable d'analyser le sommeil, d'un indicateur d'état cardiovasculaire, d'un processeur plus fluide et d'une toute nouvelle interface.
Combien coûte la Garmin Venu X1 ?
Montres préférées des sportifs, les Garmin se sont agrandies en juin 2025 avec l'arrivée de la Garmin Venu X1. Elle se distingue par son écran carré 2", le plus grand jamais proposé par la marque. Elle propose également le boitier le plus fin de la gamme Garmin, une lampe LED intégrée, 100 sports et cartes, et une autonomie allant jusqu'à huit jours en mode connecté. Elle propose aussi des itinéraires personnalisés et des cartes détaillées. Son prix débute à 799,99 €.
À l'occasion du Black Friday 2025, la rédaction de Linternaute.com a déniché les meilleures offres sur les montres connectées. Mais attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement, et il n'y en aura pas pour tout le monde.
17:44 - Magnifique offre sur la Samsung Galaxy Watch Ultra 4G
C'est décidément la star de ce Black Friday. La Samsung Galaxy Watch Ultra 4G passe à 314 € chez Rakuten ! Cette dernière combine écran en titane, connectivité 4G et robustesse renforcée pour accompagner les sportifs, et les moins sportifs. Son écran Super AMOLED lumineux de 47 mm offre une excellente lisibilité et elle est équipée d'un GPS et d'un capteur de santé complet.
16:32 - Rue du Commerce offre un gros rabais sur la Fitbit Luxe
Les offres du Black Friday continuent de tomber cet après-midi. Cette fois, c'est sur Rue du Commerce que nous avons déniché une belle offre. Il s'agit de la montre connectée FitBit Luxe à -14 % ! Équipée d'un écran Amoled rectangle, d'un suivi de santé et de performance et d'une autonomie de 5 jours, elle est disponible en rose.
15:46 - La Huawei Galaxy Watch GT5 pro en promo
La montre connectée Huawei GT5 Pro 46 mm est accessible à 235 € pendant le Black Friday ! Elle est équipée d'un cadran de 46 mm en titane, d'une compatibilité iOS/Android, d'un GPS, d'un suivi du sommeil et des entraînements avancés, ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 14 jours. Ne la ratez pas !
14:23 - - 20 % sur la Huawei Watch Fit 4 Pro
Profitez du Black Friday Amazon pour adopter cette montre connectée Fit 4 Pro avec écran AMOLED 1,82″, boîtier titane et verre saphir hyper robuste. Elle suit votre santé avec ECG, cardio, SpO₂, et propose plus de 100 modes sport. Grâce à son GPS double bande, elle est idéale pour vos entraînements en extérieur. Son autonomie tient jusqu’à 10 jours selon l’usage. Une vraie belle affaire !
11:49 - Une montre Garmin à prix tout doux
Garmin est l'une des marques préférées des sportifs. Avec ses montres équipées de technologies dernier cri, elle accompagne souvent les coureurs et les nageurs dans leurs performances. Malheureusement, les montres de la marque sont aussi très chères. Spécialement pour le Black Friday, Garmin propose ses produits phares à des prix bien plus doux et accessibles. LA Garmin Vicoactive 5 fait partie des articles en promo. Conçue pour "aider à maintenir une vie saine", la montre connectée surveille les activités physiques, la fréquence cardiaque et la qualité de sommeil. Dotée d'une autonomie en GPS allant jusqu'à 21 h, et d'une étanchéité jusqu'à 50 m, elle est idéale pour vos randonnées en pleine nature ou pour les séances d'entraînement à la piscine.
11:41 - Une montre connectée à moins de 50 € chez Lidl
Pour le Black Friday, la montre connectée Crivit Sport de Lidl est disponible à seulement 49,99 €. Elle se connecte en Bluetooth 5.3 à iOS et Android. Elle offre un suivi cardio, de l’oxygène sanguin, du sommeil, et dispose de GPS intégré pour suivre vos entraînements. Avec son écran AMOLED rond de ~1,43" et sa certification IP68, elle est incontournable cette année.
10:15 - L'Apple Watch Series 10 en promo !
Tout le monde l'attendait et elle est enfin là, la promotion sur l'Apple Watch Series 10 est en ligne sur Boulanger. Compatible avec iOS, elle est équipée d'une autonomie de 36 heures, d'un cadran 46 mm en titane encore plus fin que les précédents et d'une étanchéité allant jusqu'à 50 mètres, pour les sportifs.
24/11/25 - 19:17 - Garmin donne tout pour dominer la Black Friday Week
La Garmin Forerunner 55 est une montre de sport GPS ultra-légère qui accompagne les coureurs dans chacune de leurs courses. Elle propose des entraînements personnalisés, un suivi cardio précis et des profils multi-sports très complets. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 14 jours en mode montre et 20 h en GPS ! Elle est aussi résistante à l’eau, parfaite pour suivre ses performances dans toutes les situations. Un allié fiable disponible en réduction chez Rakuten.
24/11/25 - 18:38 - Enorme promo sur la Garmin Fenix 7 S pro
Les montres de coureur expérimenté Garmin 7S pro ne sont pas épargnées par les offres. Chez Rakuten, Boulanger ou encore Amazon, la Fenix 7S Pro Solar edition passe à 646 €. A votre poignet : un verre solaire, une autonomie à rallonge allant jusqu’à 18 jours, un écran transflectif de 47 mm, un GPS, ainsi qu’un suivi du sommeil.
24/11/25 - 17:35 - Joli coup d'Amazon qui casse le prix de la Samsung Galaxy Watch 7
C'est l'un des produits phares de cette édition du Black Friday, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 passe à -30 % en ce moment ! Une exclusivité Amazon ! Elle est équipée d'un suivi du sommeil très précis, d'un nouveau processeur en 3nm, d'une analyse de la fréquence cardiaque et bien d'autres avantages… Attention, elle va partir très vite.
24/11/25 - 16:18 - Une Ice-watch à seulement 65 € !
Encore une belle offre en attente du Black Friday. La montre connectée Ice Watch ICE smart 3.0 1.78 avec écran AMOLED et GPS compatible avec Strava passe à -14% sur Amazon. Son prix fond jusqu'à 65,38 €.
24/11/25 - 15:14 - Amazon brise le prix de la Garmin Instinct 3
La montre Garmin Instinct 3 AMOLED est l'une des stars du Black Friday Amazon. Ultra robuste, elle embarque un écran AMOLED lumineux, un GPS multibande SatIQ extrèmement précis, et une lampe torche LED intégrée. Son autonomie ? Jusqu’à 18 jours en usage connecté, ou jusqu’à 32 h en GPS selon le mode, rien que ça !
24/11/25 - 14:15 - Amazon casse le prix de la Garmin Venue 3
Profitez du Black Friday Amazon pour vous offrir la Garmin Venu 3 : une montre connectée à écran AMOLED et aux fonctionnalités sport et santé boostées. Elle résiste à l’eau jusqu’à 5 ATM et son autonomie peut atteindre jusqu’à 5 jours en mode montre. Une montre idéale pour suivre vos entraînements et votre vie active sans compromis.