Black Friday Montres connectées 2025 : les marques vident leurs stocks, de grosses promos aujourd'hui et demain
BLACK FRIDAY MONTRES CONNECTÉES. Le Black Friday est déjà bien lancé. Chez Boulanger, Amazon, Rakuten, Rue du Commerce, CDisount, les dernières offres seront les meilleures.
La montre connectée est l'un des objets les plus prisés du Black Friday, qui a lieu vendredi 28 novembre cette année. Depuis plusieurs semaines déjà, les sites préparent la guerre des prix sur les références du marché. Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin Forerunner, Huawei, Xiaomi… toutes les marques s'apprêtent à diffuser des promotions très intéressantes.
Suivi de la santé et des performances sportives, autonomie de la batterie, design et confort, qualité de l'affichage… Tous ces aspects font partie des plus importants à connaitre avant d'acheter une montre connectée afin qu'elle nous convienne parfaitement. Il convient aussi de vérifier qu'elle est bien équipée des atouts dont nous avons besoin au quotidien : GPS, Bluetooth, wifi, NFC, 4G, à chacun ses besoins, et à chacun sa montre connectée.
Quelle est la dernière Apple Watch sortie ?
La Apple Watch Series 11 est la dernière née de la marque américaine. Sortie le 19 septembre 2025, juste à temps pour le Black Friday, elle est équipée de la 5G et d'une batterie capable de tenir 24 heures. La Series 11 est également d'un capteur de pression artérielle précis qui alerte en cas d'anomalie. Son écran en verre est par ailleurs décrit comme étant deux fois plus résistant aux rayures que ses prédécesseures. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 11 ? 449 €.
Sa grande sœur, la Apple Watch Series 10 est sortie en septembre 2024. Son prix de vente est de 449 €. Alors qu'il était presque impossible de la trouver en promotion en 2024, elle devrait connaître de beaux rabais cette année.
Pour 269 €, il est aussi possible de se procurer la nouvelle Apple Watch SE 3 et son boitier en aluminium léger. La toute nouvelle montre premium d'Apple, la Watch Ultra 3, est, elle, disponible pour 899 euros. Boitier plus fin, autonomie rallongée, surface d'affichage plus large... Elle est pensée pour plaire aux adeptes du grand air.
À quel prix trouver la dernière Samsung Galaxy Watch 8 ?
La Galaxy Watch 8 est de son côté la dernière née de chez Samsung. Sur le site de la marque, on peut trouver ce petit bijou de technologie à un prix de départ de 380 euros, tandis que le modèle Galaxy Watch 8 "Classic" débute à 520 €. En plus d'un tout nouveau design ultra-moderne, la Watch 8 est équipée d'un assistant Intelligence Artificielle capable d'analyser le sommeil, d'un indicateur d'état cardiovasculaire, d'un processeur plus fluide et d'une toute nouvelle interface.
Combien coûte la Garmin Venu X1 ?
Montres préférées des sportifs, les Garmin se sont agrandies en juin 2025 avec l'arrivée de la Garmin Venu X1. Elle se distingue par son écran carré 2", le plus grand jamais proposé par la marque. Elle propose également le boitier le plus fin de la gamme Garmin, une lampe LED intégrée, 100 sports et cartes, et une autonomie allant jusqu'à huit jours en mode connecté. Elle propose aussi des itinéraires personnalisés et des cartes détaillées. Son prix débute à 799,99 €.
À l'occasion du Black Friday 2025, la rédaction de Linternaute.com a déniché les meilleures offres sur les montres connectées. Mais attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement, et il n'y en aura pas pour tout le monde.
16:52 - - 20 % sur la HUAWEI Watch GT5 !
Dans le cadre du Black Friday, la montre connectée Huawei GT5 46 mm noir est à 159,99 € chez Boulanger. Elle propose jusqu’à 14 jours d’autonomie, un suivi du sommeil approfondi, des programmes d’entraînement avancés, et est compatible iOS et Android. Ne la laissez pas filer !
16:30 - Enorme promo sur la Huawei watch Fit 4 aujourd'hui
Une montre connectée à - 20 % pour le Black Friday, ça vous dit ? Aujourd'hui, la Huawei Fit 4 blanche passe à seulement 119,99 €. Elle est équipée d'un écran Amoled ainsi que d'un suivi du sommeil, des calories et de la fréquence respiratoire. Elle résiste également à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur.
26/11/25 - 14:35 - -20 % sur la Withings Scanwatch 2
Autonome jusqu'à 5 semaines, la montre santé Scanwatch 2 et son écran de 42 mm proposent un suivi et une analyse du sommeil approfondis. Elle est aussi équipée d'un accéléromètre, d'un capteur de température infrarouge, d'un oxymètre, d'un altimètre, d'un ECG, et d'un thermomètre. Avec elle, vous ne serez jamais seul !
26/11/25 - 13:21 - Un bracelet d'Apple Watch à seulement 18 € !!
Profitez d'un deal exceptionnel chez Rhinoshield sur leur bracelet tressé pour Apple Watch compatible Series 11. Le prix est affiché à 20 €, mais grâce au code promo BF10, vous bénéficierez de 10 % de réduction supplémentaire, ce qui ramène le prix à seulement 18 € hors frais de livraison ! L'offre expire bientôt !
26/11/25 - 12:08 - Les accessoires Apple profitent aussi des promos
Les montres ne sont pas les seules à profiter de belles promotions. Les bracelets et autres accessoires connaissent aussi les rabais du Black Friday. L'Apple Watch Band Sport Strap, 42 mm en couleur Periwinkle Blue passe par exemple à moins de 45 €. Un beau cadeau à déposer au pied du sapin.
25/11/25 - 18:40 - Une avalanche d'offres chez Rue du Commerce !
Les promos n'en finissent plus chez Rue du Commerce. Cette fois, c'est la montre Amazfit GTS 4 qui voit son prix fondre comme neige au soleil. Sa légèreté, son écran AMOLED ultra large (1.75"), son mode multisport, son GPS surpuissant et sa batterie 300mAh en font la smartwatch idéale.
25/11/25 - 17:44 - Magnifique offre sur la Samsung Galaxy Watch Ultra 4G
C'est décidément la star de ce Black Friday. La Samsung Galaxy Watch Ultra 4G passe à 314 € chez Rakuten ! Cette dernière combine écran en titane, connectivité 4G et robustesse renforcée pour accompagner les sportifs, et les moins sportifs. Son écran Super AMOLED lumineux de 47 mm offre une excellente lisibilité et elle est équipée d'un GPS et d'un capteur de santé complet.
25/11/25 - 15:46 - La Huawei Galaxy Watch GT5 pro en promo
La montre connectée Huawei GT5 Pro 46 mm est accessible à 235 € pendant le Black Friday ! Elle est équipée d'un cadran de 46 mm en titane, d'une compatibilité iOS/Android, d'un GPS, d'un suivi du sommeil et des entraînements avancés, ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 14 jours. Ne la ratez pas !
25/11/25 - 14:23 - - 20 % sur la Huawei Watch Fit 4 Pro
Profitez du Black Friday Amazon pour adopter cette montre connectée Fit 4 Pro avec écran AMOLED 1,82″, boîtier titane et verre saphir hyper robuste. Elle suit votre santé avec ECG, cardio, SpO₂, et propose plus de 100 modes sport. Grâce à son GPS double bande, elle est idéale pour vos entraînements en extérieur. Son autonomie tient jusqu’à 10 jours selon l’usage. Une vraie belle affaire !
25/11/25 - 11:49 - Une montre Garmin à prix tout doux
Garmin est l'une des marques préférées des sportifs. Avec ses montres équipées de technologies dernier cri, elle accompagne souvent les coureurs et les nageurs dans leurs performances. Malheureusement, les montres de la marque sont aussi très chères. Spécialement pour le Black Friday, Garmin propose ses produits phares à des prix bien plus doux et accessibles. LA Garmin Vicoactive 5 fait partie des articles en promo. Conçue pour "aider à maintenir une vie saine", la montre connectée surveille les activités physiques, la fréquence cardiaque et la qualité de sommeil. Dotée d'une autonomie en GPS allant jusqu'à 21 h, et d'une étanchéité jusqu'à 50 m, elle est idéale pour vos randonnées en pleine nature ou pour les séances d'entraînement à la piscine.
25/11/25 - 11:41 - Une montre connectée à moins de 50 € chez Lidl
Pour le Black Friday, la montre connectée Crivit Sport de Lidl est disponible à seulement 49,99 €. Elle se connecte en Bluetooth 5.3 à iOS et Android. Elle offre un suivi cardio, de l’oxygène sanguin, du sommeil, et dispose de GPS intégré pour suivre vos entraînements. Avec son écran AMOLED rond de ~1,43" et sa certification IP68, elle est incontournable cette année.
24/11/25 - 17:35 - Joli coup d'Amazon qui casse le prix de la Samsung Galaxy Watch 7
C'est l'un des produits phares de cette édition du Black Friday, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 passe à -30 % en ce moment ! Une exclusivité Amazon ! Elle est équipée d'un suivi du sommeil très précis, d'un nouveau processeur en 3nm, d'une analyse de la fréquence cardiaque et bien d'autres avantages… Attention, elle va partir très vite.