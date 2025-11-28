Black Friday MacBook : on a trouvé les meilleures offres sur les PC, Apple casse ses prix
Jour J pour le Black Friday et Apple propose de grosses promotions sur les MacBook Air et Pro.
Nous y sommes ! Le Black Friday 2025 est lancé officiellement ce vendredi et les promotions sont très nombreuses sur les PC. S'il s'agit comme toujours d'un achat très onéreux, il existe de très belles affaires pour ce vendredi noir. Appel, assez frileux pour faire de grosses réductions, joue le jeu et propose de belles réductions d'une grosse centaine d'euros sur ses MacBook. Et quand un PC coûte plus de 1000 euros, cent euros de réduction est toujours bon à prendre. Toutes les marques affichent des promotions. Asus, Acer, Dell, HP... Voici le top de nos offres juste en dessous. (Attention, certaines offres peuvent disparaître au fur et à mesure de la journée).
MacBook Apple
Régulièrement, les consommateurs préfèrent acquérir un MacBook de la marque Apple. Symbole de design et d'efficacité, le MacBook s'impose comme l'un des ordinateurs portables les plus prisés au monde. Apple a misé sur une philosophie simple, associer puissance et ergonomie dans un écrin raffiné. Léger, fin et robuste, il séduit d'abord par son confort d'utilisation : clavier rétroéclairé agréable, trackpad précis et écran Retina à la luminosité irréprochable. Mais c'est surtout l'intégration logicielle qui en fait sa force. macOS, conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec le matériel, assure une fluidité rare et une stabilité qui séduit les créatifs comme les étudiants. L'écosystème Apple joue aussi un rôle central : la synchronisation avec l'iPhone ou l'iPad simplifie le quotidien et renforce l'intérêt pratique. Bien sûr, le MacBook reste onéreux, mais cet investissement se justifie par une durabilité et une valeur de revente supérieures à la moyenne... A vous de faire votre décision avant le début du Black Friday.
PC portable
Le PC portable s'est imposé comme l'allié de la mobilité numérique. Qu'il soit destiné aux étudiants, aux professionnels ou aux familles, il offre une réponse simple à un besoin universel : travailler, se divertir et communiquer partout. Son confort réside d'abord dans sa praticité : une machine compacte, facilement transportable, qui ne sacrifie pas pour autant l'essentiel des performances.
PC fixe
Le PC de bureau simple est un outil indispensable et reste une valeur sûre dans de nombreux foyers et entreprises. Conçu avant tout pour la fiabilité et la polyvalence, il offre un confort d'utilisation apprécié par celles et ceux qui cherchent une machine fonctionnelle sans surenchère technique. Facile à utiliser, il permet de naviguer sur Internet, de rédiger des documents, de gérer ses mails ou de regarder des films sans difficulté. Son avantage majeur réside dans sa simplicité : pas besoin de configurations complexes, les modèles standards sont pensés pour une prise en main immédiate. L'écran plus grand qu'un portable apporte un confort visuel certain, notamment pour travailler plusieurs heures d'affilée. Côté pratique, il bénéficie d'un coût souvent inférieur à celui des machines haut de gamme comme les PC gamer, tout en assurant une durée de vie correcte.
07:00 - Un pack Acer à moins de 500 euros
Les offres sont importantes à l'occasion du Black Friday, vous pouvez obtenir ce pack avec un PC Acer de qualité pour moins de 500 euros.
27/11/25 - 16:35 - Un PC Dell en promo
Parce que PC ne rime pas forcément qu'avec les jeux vidéos, ce PC Dell est parfait pour un usage bureautique à la maison.
27/11/25 - 14:01 - PC Lenovo LOQ à 950 euros
On reste chez Lenovo avec encore une promotion cette fois sur le Lenovo LOQ. Même chose que pour le précédent PC, il est idéal pour être transporté et s'affiche avec une réduction de 100 euros.
27/11/25 - 11:45 - Une promo sur le Lenovo IdeaPad
Le Lenovo IdeaPad Slim est en promotion pour le Black Friday avec 110 euros de réduction. Une belle opportunité pour ceux qui veulent un ordi de qualité sans être trop encombré.
27/11/25 - 10:30 - Le Galaxy Book à -46%
Offre incroyable pour ce début de Black Friday avec un Galaxy Book qui se retrouve à -700 euros.
26/11/25 - 14:48 - Un Galaxy Book 5 en promo
Et quelle affaire, vous pouvez trouver votre PC à -44% soit 800 euros de réduction à l'occasion du Black Friday.
26/11/25 - 11:55 - Légère réduction sur un iMac
Les iMac ne sont pas souvent affichés avec des promotions et pourtant... À l'occasion du Black Friday, le iMac est en légère promotion avec quelques euros de moins. Et bonne nouvelle, vous avez le choix des couleurs.
Découvrez toutes les offres du Black Friday sur différents thèmes. Consoles Switch ou PS5, machines à cafés, aspirateur etc... De Amazon à Boulanger en passant par Darty, voici toutes nos sélections.