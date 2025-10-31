PC et Mac Black Friday 2025 : des premières réductions à ne pas manquer

Comme chaque année, le Black Friday est particulièrement attendu et les premières offres sont déjà lancées !

Tic Tac... Préparez votre porte monnaie, si vous voulez changer d'équipement à l'occasion du Black Friday, les premières offres arrivent très bientôt. À la fin du mois de novembre, le vendredi 28 novembre pour être exact, des deals de folie sont déjà mis en ligne par plusieurs commerçants et il faudra être à l'affut de la moindre opportunité.

Pour les PC, PC portables et surtout les Mac de la marque Apple, de grosses promotions sont attendues. La grosse attraction concernera la marque à la pomme avec peut être une grosse centaine d'euros de réduction sur les tout nouveaux MacBook... Mais pour le moment il est difficile de le dire avec des certitudes.

PC portable

Le PC portable s'est imposé comme l'allié de la mobilité numérique. Qu'il soit destiné aux étudiants, aux professionnels ou aux familles, il offre une réponse simple à un besoin universel : travailler, se divertir et communiquer partout. Son confort réside d'abord dans sa praticité : une machine compacte, facilement transportable, qui ne sacrifie pas pour autant l'essentiel des performances.

Ordinateur portable HP 15

Ordinateur portable ASUS Vivobook

Ordinateur portable LENOVO Yoga Slim

PC fixe

Le PC de bureau simple est un outil indispensable et reste une valeur sûre dans de nombreux foyers et entreprises. Conçu avant tout pour la fiabilité et la polyvalence, il offre un confort d'utilisation apprécié par celles et ceux qui cherchent une machine fonctionnelle sans surenchère technique. Facile à utiliser, il permet de naviguer sur Internet, de rédiger des documents, de gérer ses mails ou de regarder des films sans difficulté. Son avantage majeur réside dans sa simplicité : pas besoin de configurations complexes, les modèles standards sont pensés pour une prise en main immédiate. L'écran plus grand qu'un portable apporte un confort visuel certain, notamment pour travailler plusieurs heures d'affilée. Côté pratique, il bénéficie d'un coût souvent inférieur à celui des machines haut de gamme comme les PC gamer, tout en assurant une durée de vie correcte.

Ordinateur tout-en-un HP 24

UnitÃ© centrale LENOVO

MacBook Apple

Mais régulièrement, on préfère acquérir un MacBook de la marque Apple. Symbole de design et d'efficacité, le MacBook s'impose comme l'un des ordinateurs portables les plus prisés au monde. Apple a misé sur une philosophie simple, associer puissance et ergonomie dans un écrin raffiné. Léger, fin et robuste, il séduit d'abord par son confort d'utilisation : clavier rétroéclairé agréable, trackpad précis et écran Retina à la luminosité irréprochable. Mais c'est surtout l'intégration logicielle qui en fait sa force. macOS, conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec le matériel, assure une fluidité rare et une stabilité qui séduit les créatifs comme les étudiants. L'écosystème Apple joue aussi un rôle central : la synchronisation avec l'iPhone ou l'iPad simplifie le quotidien et renforce l'intérêt pratique. Bien sûr, le MacBook reste onéreux, mais cet investissement se justifie par une durabilité et une valeur de revente supérieures à la moyenne... A vous de faire votre décision avant le début du Black Friday.