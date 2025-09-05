Black Friday machine à café : des offres très intéressantes attendues pour l'édition 2025

Le Black Friday débute dans quelques semaines. Comme chaque année, des promotions sont attendues et notamment sur les machines à café.

Une nouvelle édition du Black Friday approche. L'édition 2025 est à noter dans le calendrier de tous ceux qui espèrent profiter de promotions sur une multitude de produits. Si vous avez de gros achats à faire et que vous n'êtes pas trop pressés, il est peut-être stratégique de patienter encore quelques semaines. Le Black Friday 2025 aura lieu le vendredi 28 novembre. Les premières offres tomberont en amont du vendredi noir, de quelques jours à plusieurs semaines. Amazon, Darty, La Fnac ou encore CDiscount, ils seront nombreux à proposer des promotions.

Pour le moment, il est encore difficile de savoir à quoi s'attendre précisément, mais des produits phares sont presque systématiquement soumis à des offres. Si vous voulez changer ou investir dans une machine à café, c'est le moment idéal. De Longhi, Nespresso, Dolce Gusto, tous font généralement l'objet d'offres au Black Friday. Ces produits, qui sont parfois onéreux, peuvent devenir très intéressants pendant cette période. Vous pouvez déjà, en amont, repérer les modèles qui pourraient vous intéresser afin de voir s'ils seront à un prix réduit le moment venu.

Quelle machine à café choisir ?

De nombreux modèles différents de machine à café pourraient être en promotion : machine à grain, modèle de la célèbre marque Nespresso ou Senseo, cafetière à filtre, il y en aura à coup sûr pour tous les goûts.

Machine à grain

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.

Machine à café à capsules

Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. Cependant, le café n'est pas fraichement moulu. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.

Cafetière à filtre

Les cafetières traditionnelles à filtres sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.

Les questions essentielles à se poser pour faire son choix concernent donc le nombre d'adeptes de café dans le foyer, les boissons consommées, la fréquence, la place disponible pour l'appareil ou encore le budget.