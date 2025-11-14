Black Friday machines à café : 200 euros de promotions sur une machine Delonghi, les offres pullulent

Pour le Black Friday, les offres sur les machines à café sont de plus en plus nombreuses. Plusieurs modèles de la célèbre marque Delonghi sont proposés en promotion.

A la mi-novembre, les offres du Black Friday 2025 sont déjà nombreuses. Amazon, CDiscount, La Fnac... Ils se sont tous déjà lancés et proposent notamment des offres sur les machines à café. C'est donc le moment d'en profiter si vous voulez acheter ou changer votre machine. Delonghi, Nespresso, Senseo, à grain, à filtre, il y en a pour tous les goûts et pas besoin d'attendre le vendredi 28 novembre pour faire de belles affaires. Ces produits peuvent être onéreux et des promotions sont donc les bienvenues. Nous avons alors repéré pour vous les offres les plus intéressantes déjà disponibles. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Les meilleures offres sur les machines à café à grain

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.

Expresso avec broyeur Delonghi MAGNIFICA START 399, 99 euros au lieu de 599,99 euros VOIR L'OFFRE sur Darty

Philips Machine Ã expresso automatique

Expresso Broyeur KRUPS

Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules

Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.

Philips Lâ€™OR BARISTA ORIGINAL

Tassimo BOSCH Style TAS117E 19,99 euros au lieu de 94,99 euros VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Machine Ã cafÃ© Nespresso Vertuo Pop

Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre

Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.

CafetiÃ¨re Senseo Philips SENSEO HD7806/71 BLEU

Taylor Swoden Cafetiere Filtre