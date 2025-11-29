Black Friday machines à café : ce n'est pas fini ! Des offres jusqu'à -60% encore disponibles
Le Black Friday continue ! Des offres sont toujours proposées par les géants de la vente en ligne. Vous pouvez encore en profiter sur de nombreux modèles de machines à café en grains, à capsules ou à filtres.
Vous avez raté le Black Friday du 28 novembre ? Pas de panique, les offres se poursuivent. Vous allez encore pouvoir faire de bonnes affaires sur les machines à café. Delonghi, Nespresso, Senseo... Un large choix de modèles à prix réduits est encore disponible. Attention, tout de même, les prix et les stocks peuvent varier vraiment très rapidement. Il ne faut plus hésiter !
Les meilleures offres sur les machines à café à grain
Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.
Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules ou dosettes
Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts. Certaines machines utilisent des dosettes se plaçant entre la machine à capsules et celle à filtre.
Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre
Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.
09:02 - Une machine à café Nespresso avec son pack à moins de 100 euros
Nespresso est la marque des machines à café à capsules. Ce kit autour de la Nespresso Vertuo Pop Noir vous offre un mousseur à lait pour varier les recettes. Vous pourrez faire couler vos boissons dans un super mug Starbucks offert. Le tout est en promotion passant de 149,99 euros à 79,99 euros.
08:15 - Le Black Friday continue ce week-end !
De nombreux géants de la vente en ligne continuent les offres ce week-end, même après la date officielle du Black Friday. Vous pouvez encore trouver de nombreuses bonnes affaires. On vous accompagne donc dans votre recherche avec les promotions intéressantes sur les machines à café. Si vous avez un besoin ou un coup de cœur, n'attendez plus ! Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent très vite évoluer.
28/11/25 - 22:30 - Voici la machine à café à acheter pour votre voiture
Et si vous vouliez boire votre café en voiture. C'est possible avec les machines portables. Ce modèle vous permet de savourer un délicieux café chaud en moins de temps. Il suffit de charger 50 ml de café en 2-3 minutes. Elle fonctionne grâce à un câble de charge USB-C. Chaque charge peut permettre 4 à 5 tasses de café court et 2 à 3 de café long. Elle est compatible avec de nombreuses capsules.
28/11/25 - 21:10 - Une machine à café connectée en promotion
Si vous aimez les objets connectés, optez pour la Krups Nescafé Dolce Gusto NEO. Vous pouvez personnaliser le volume et la température de vos boissons préférées via à l'application Nescafé Dolce Gusto. Lungo, expresso, cappuccino... Vous avez du choix. Avec le code Boulanger 30, elle tombe sous les 100 euros. Des modèles d'occasion sont aussi proposés autour de 45 euros pour le Black Friday Seconde main.