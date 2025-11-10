Black Friday machines à café : Delonghi, Nespresso, Senseo... De nombreux modèles profitent déjà d'offres à ne pas manquer !

Le Black Friday se rapproche et les offres pullulent déjà. Les machines à café profitent de belles promotions sur de grandes marques.

Les promotions du Black Friday n'ont pas attendu la date du vendredi 28 novembre pour se multiplier. Amazon, Darty, La Fnac ou encore CDiscount, ils sont déjà tous lancés et cela ne devrait que s'amplifier. Si vous voulez investir dans une machine à café, c'est le moment idéal, de bonnes affaires sont déjà disponibles en ligne.

De Longhi, Nespresso, Dolce Gusto, tous ces modèles font l'objet d'offres pendant la période du Black Friday. Ces produits, qui sont parfois onéreux, peuvent devenir très intéressants. Vous pouvez déjà, en amont, repérer les modèles qui pourraient vous intéresser afin de surveiller une possible baisse de prix ou profiter des meilleures affaires actuellement disponibles que nous avons repérées pour vous. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Machine à grain

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.

Machine à café à capsules

Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.

Tassimo BOSCH Style TAS117E 19,99 euros au lieu de 94,99 euros VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Cafetière à filtre

Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.

Vous avez ainsi déjà une bonne idée des offres disponibles et d'autres arriveront rapidement. Laissez-vous un petit temps de réflexion, puis faites-vous plaisir, mais attention il n'y en aura pas pour tout le monde.