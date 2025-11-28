Black Friday machines à café : Delonghi, Nespresso, Senseo... Jusqu'à -60% de réduction, de nombreux modèles à prix canons
C'est le jour J du Black Friday ! Promotion en folie, bonnes affaires... C'est le moment à ne pas manquer. Les machines à café profitent encore de belles offres lors de cette édition.
On y est, le Black Friday 2025 est officiellement lancé. La journée va être riche avec des offres qui pullulent. Cette période de vente exceptionnelle n'a cessé de s'accélérer depuis le début du mois. C'est maintenant ou jamais pour profiter d'importantes promotions. Si vous souhaitez investir dans une machine à café ou en offrir une à Noël, on vous accompagne dans votre recherche. Nous avons déjà repéré les bonnes affaires et nous vous partageons aussi les dernières offres. Que ce soit sur des modèles à grains, à filtres ou à capsules, il y en a pour tous les goûts. Attention, tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les meilleures offres sur les machines à café à grain
Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.
Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules ou dosettes
Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts. Certaines machines utilisent des dosettes se plaçant entre la machine à capsules et celle à filtre.
Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre
Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.
08:45 - La cafetière l'Or Barista à -29%
C'est un classique : la machine à café à capsules l'Or Barista. Elle est actuellement disponible à 59,99 euros chez la Fnac et Darty pour le Black Friday, profitant de 29% de réduction. Elle est compatible avec des capsules doubles, préparant deux expressos simples à la fois ou un double dans une seule tasse.
07:30 - Ces machines à café font partie des moins chères pour le Black Friday
Pour le Black Friday, des machines à café tombent à des prix vraiment réduits. Des modèles sont disponibles à moins de 30 euros. En voici un à dosettes, un à capsules et un autre à filtre.
- Cafetière à dosettes Bosch Tassimo à 17,90 euros chez E.Leclerc
- Cafetière à capsules Krups Piccolo XS avec 60 capsules à 29,90 euros chez E.Leclerc
- Cafetière filtre Moulinex 29,99 euros chez Boulanger
07:25 - Le Black Friday, c'est aujourd'hui !
Alors que les offres pullulent depuis des jours, voire des semaines, la date officielle du Black Friday, c'est bien ce vendredi 28 novembre. On vous propose alors tout au long de la journée de découvrir ici les meilleures offres sur les machines à café.
27/11/25 - 21:00 - Une machine à café Delonghi pour dosettes et café moulu à moins de 100 euros
Cette machine à café Delonghi est à moins de 100 euros. Il ne s'agit pas d'un modèle à grains, mais elle peut accueillir café moulu et dosettes. Avec sa buse, elle peut aussi préparer des cappuccino. Elle possède un réservoir d'un litre.
27/11/25 - 18:30 - Cette machine à café est le parfait mélange entre Delonghi et Nespresso
Vous voulez profiter de la qualité de la marque Delonghi, mais dans un format de machine Nespresso. Optez pour la De'Longhi Nespresso Essenza Mini. Elle est actuellement proposée à moins de 100 euros sur Amazon avec des capsules, en guise de pack de bienvenue. Elle est 10 euros moins chère avec l'offre Black Friday.