Black Friday machines à café : jusqu'à - 60% ! Delonghi, Nespresso… Des deals qui s'arrachent
Le Black Friday bat son plein ! Remise exceptionnelle, bonnes affaires... Les machines à café voient leur prix fondre. Des dizaines voire des centaines d'euros peuvent être économisés.
Le Black Friday 2025 fait éclater les offres ce vendredi 28 novembre. La journée est riche en bonnes affaires, cette période de vente exceptionnelle n'ayant cessé de s'accélérer depuis le début du mois. C'est maintenant ou jamais pour profiter d'importantes promotions. Si vous souhaitez investir dans une machine à café ou en offrir une à Noël, on vous accompagne dans votre recherche. Nous avons déjà repéré les bonnes affaires et nous vous partageons aussi les dernières offres. Que ce soit sur des modèles à grains, à filtres ou à capsules, il y en a pour tous les goûts. Attention, tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les meilleures offres sur les machines à café à grain
Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.
Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules ou dosettes
Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts. Certaines machines utilisent des dosettes se plaçant entre la machine à capsules et celle à filtre.
Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre
Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.
16:25 - Les machines à café Delonghi au cœur des promotions du Black Friday
La marque Delonghi est très demandée par les amateurs de café. De nombreux modèles sont en promotion pour le Black Friday. Voici quelques offres intéressantes sur des modèles proposés entre 200 et 500 euros :
- La Magnifica S ECAM 22.140.B noir tombe à 258,99 euros au lieu de 299,99 euros chez Boulanger
- La Magnifica Evo Auto-nettoyant ECAM290.31.SB à 329 euros au lieu de 469 euros chez E. Leclerc
- La Specialista Arte EC9155.MB inox à 399,99 euros au lieu de 579,99 euros chez Boulanger
- La Magnifica Start FEB 2282.SB 1450 W Argent et Noir passe de 399,99 euros à 599,99 euros à la Fnac
- La Magnifica Evo LatteCrema Titane/noir FEB2981.TB est à 479 euros au lieu de 699 euros chez Boulanger
16:10 - Jusqu'à 300 euros remboursés sur une machine Delonghi
Pour le Black Friday, La Fnac propose la machine Magnifica Evo de Delonghi à 479,99 euros. Une première promotion qui s'accompagne d'une seconde. "Du 14 novembre 2025 au 02 janvier 2026, jusqu’à 300 € remboursés pour l’achat d’un expresso broyeur De’Longhi. Offre limitée aux 10 000 premières participations", précise le site. Il faut donc en profiter très rapidement. Ce remboursement est valable sur d'autres modèles.
15:11 - Ces machines à café sont en promo chez Lidl
Lidl a lancé sa Black Friday Week. Plusieurs modèles de machine à café sont alors en promotion, avec jusqu'à -28%. On retrouve ainsi :
- La cafetière à dosette Senseo à 49,99 euros au lieu de 59,99 euros
- La machine à café automatique VeroCup à 349 euros au lieu de 399 euros
- La machine à café à filtre Silvercrest à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros
- La machine à café à filtre Colours PluS de Russell Hobbs à 24,99 euros au lieu de 34,99 euros
14:39 - Une machine à grain fourni avec 500 grammes de café en promotion !
Cette machine à café à grain automatique KRUPS Essential est très pratique et facile à utiliser. Elle est équipée d'une buse à vapeur pour les cappuccinos. Vous pouvez l'inaugurer dès l'achat puisqu'elle est vendue avec un paquet de 500 grammes de café grains, origine Ethiopie LOBODIS.
13:22 - Une machine à café de professionnel 3 en 1 en promo !
La Ninja Luxe Premier est une vraie machine à grains de professionnel. Avec ce modèle, vous pouvez utiliser des filtres autant que des grains. Elle possède aussi un mousseur à lait qui permet de préparer du lait chauffé à la vapeur, de la mousse fine ou épaisse et de la mousse froide. Malgré ces possibles 25 réglages de mouture, elle reste facile d'utilisation. Une balance et un espace de rangement sont intégrés. La machine peut aussi vous guider avec quelques recommandations. Elle profite pour le Black Friday de 21% de remise.
12:30 - Une machine à café idéale pour les cappuccinos profite de plus de 100 euros de remise
Cette machine à café à grains Krups très bien notée et recommandée par Amazon voit son prix chuter pour le Black Friday. Au lieu de 549,99 euros, elle tombe à 426,99 euros. Elle est présentée comme "l'une des machines à café en grains les plus compactes du marché". Avec sa carafe à lait amovible, elle permet de diversifier les recettes, notamment pour préparer un cappuccino, un latté macchiato ou encore du lait moussé, tout cela avec des grains de café fraîchement moulus. Vous pouvez même lui faire mémoriser vos deux boissons favorites.
11:40 - Un coffret Starbuck proposé à prix réduit
La machine expresso Nescafé Dolce Gusto mini grise se distingue par son design compact et moderne. Le mode Eco assure une extinction automatique après une minute d'inactivité. Vous pouvez préparer 35 variétés de boissons. Ce pack est parfait pour les amateurs de café aux multiples saveurs. Il est offert avec un mug Starbucks et 24 capsules de Caramel Macchiato et Cappuccino.
10:46 - Les machines Nespresso Vertuo Pop en promo !
C'est le moment de s'offrir une machine à café Nespresso. Avec 5 tailles de tasse, du ristretto au mug, en passant par l'espresso, il y en a pour tous les goûts. La préparation est très simple. Différents coloris sont proposés pour ce modèle qui passe de 69,99 euros à 59,99 euros pour le Black Friday :
09:46 - Dernières heures pour profiter des 10 euros tous les 100 euros d'achat à la Fnac
Le Black Friday Adhérents continue : 10 euros sont offerts tous les 100 euros d'achats avec le code promo BLACKFD10 pour les adhérents titulaires d’une carte Fnac. Attention, il se terminera à 14h ce vendredi. Vous pouvez cumuler cette offre avec les réductions Black Friday. Cela peut notamment fonctionner pour la machine à café Delonghi Magnifica Start proposée à 399,99 euros et vous faisant donc gagner en plus 30 euros d'achat.
09:25 - Cette machine à café tombe à moins de 25 euros
Dans les machines à café les moins chères du Black Friday, nous avons repéré ce modèle Dolce Gusto Piccolo XS à capsules. Compact et simple d'utilisation, il conviendra aux consommateurs d'expresso.