Black Friday machines à café : les offres jouent les prolongations ! Voici les meilleures encore disponibles

Dans la continuité du Black Friday, des offres sont toujours proposées par les géants de la vente en ligne. Attention toutefois, elles pourraient vivre leurs dernières heures. Il faut en profiter maintenant !

Vous avez encore des achats à faire ? C'est maintenant ! Certaines offres Black Friday sont encore disponibles et notamment sur les machines à café. Delonghi, Nespresso, Senseo... Il y a toujours un large choix de modèles à prix réduits. On a alors repéré pour vous les bonnes affaires encore en ligne. Attention, tout de même, les prix et les stocks peuvent varier vraiment très rapidement et surtout de nombreuses affaires vivent leurs dernières heures.

Les meilleures offres sur les machines à café à grain

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.

Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules ou dosettes

Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts. Certaines machines utilisent des dosettes se plaçant entre la machine à capsules et celle à filtre.

Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre

Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.

