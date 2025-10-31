Black Friday machines à café : les premières offres sont déjà là, les promos commencent fort !

Si le Black Friday débute dans quelques semaines, comme chaque année, des promotions sont proposées en amont. C'est le cas sur les machines à café.

Le Black Friday approche et avec le début du mois de novembre, les premières offres vont rapidement se multiplier. Si vous avez des achats à faire, c'est le moment de commencer à vous intéresser aux promotions disponibles. La date officielle est fixée au vendredi 28 novembre, mais de bonnes affaires peuvent tomber en amont du vendredi noir. Amazon, Darty, La Fnac ou encore CDiscount, ils sont encore nombreux cette année à proposer des promotions.

Si vous voulez changer ou investir dans une machine à café, c'est le moment idéal. De Longhi, Nespresso, Dolce Gusto, tous ces modèles font généralement l'objet d'offres au Black Friday. Ces produits, qui sont parfois onéreux, peuvent devenir très intéressants pendant cette période. Vous pouvez déjà, en amont, repérer les modèles qui pourraient vous intéresser afin de surveiller une possible baisse de prix ou profiter des premières affaires que nous avons repérées pour vous. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Machine à grain

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.

Expresso avec broyeur Philips EP5547/90

Expresso avec broyeur Krups

Machine à café à capsules

Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.

Cafetière à filtre

Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.

Senseo PHILIPS senseo original plus 64,99 euros

Vous avez ainsi déjà une bonne idée des offres disponibles et d'autres arriveront rapidement. Laissez-vous un petit temps de réflexion, puis faites-vous plaisir, mais attention il n'y en aura pas pour tout le monde.