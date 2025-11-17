Black Friday machines à café : les prix cassés sur les modèles à capsules, l'un d'eux tombe à moins de 20 euros
Les machines à café voient leur prix fondre pour le Black Friday 2025. Nespresso, Delonghi, Tassimo... Un grand choix de modèles profite d'offres exceptionnelles.
Vous avez envie d'une petite machine à café Nespresso ou d'un modèle à grain Delonghi ? C'est le moment de vous lancer. Avec le Black Friday 2025, dont la date officielle est fixée au 28 novembre, les offres pullulent déjà. Amazon, CDiscount, Boulanger, Darty, La Fnac... Ils proposent tous d'intéressants prix sur les machines à café. Il y en a pour tous les goûts et pas besoin d'attendre pour faire de belles affaires. Ces produits peuvent être onéreux et des promotions sont donc les bienvenues. Nous avons alors repéré pour vous les offres les plus intéressantes déjà disponibles. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les meilleures offres sur les machines à café à grain
Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.
Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules
Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.
Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre
Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.
15:04 - Double offre sur la machine Tassimo
La machine à café Tassimo de Bosch profite de super promotions. En plus de l'offre à moins de 20 euros chez Boulanger, la version rouge est aussi proposée à 34,99 euros. Elle est accompagnée de deux packs pour 24 dosettes au total avec une café long et une latte macchiato.
16/11/25 - 17:39 - Une machine à grain fourni avec 500 grammes de café en promotion !
Cette machine à café à grain automatique KRUPS Essential est très pratique et facile à utiliser. Elle est équipée d'une buse à vapeur pour les cappuccinos. Vous pouvez l'inaugurer dès l'achat puisqu'elle est vendue avec un paquet de 500 grammes de café grains, origine Ethiopie LOBODIS.
16/11/25 - 09:35 - Une machine à filtre à tout petit prix
Sur Amazon, une machine à fitlre Tristar est en promotion. Elle tombe à mins de 15 euros. 14,99 euros doivent être dépensés seulement au lieu de 23,99 euros pour une cafetière ayant une capacité de 6 tasses, avec une fonction de maintien au chaud et d'arrêt automatique.
15/11/25 - 18:28 - Une machine à café Nespresso avec son pack à moins de 100 euros
Nespresso est la marque des machines à café à capsules. Ce kit autour de la Nespresso Vertuo Pop Noir vous offre un mousseur à lait pour varier les recettes. Vous pourrez faire couler vos boissons dans un super mug Starbucks offert. Le tout est en promotion passant de 149,99 euros à 79,99 euros.