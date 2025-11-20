Black Friday machines à café : Lidl brade les prix des machines à café, un modèle proposé à moins de 25 euros
Plus que quelques jours avant le Black Friday. Senseo, Delonghi ou encore Nespresso, de nombreux modèles de machines à café sont concernés par des offres intéressantes.
Le Black Friday bat son plein. A quelques jours de la date officielle, le 28 novembre, une bonne partie des offres sont déjà en ligne. Les machines à café profitent bien de ces promotions. Amazon, CDiscount, Boulanger, Darty, La Fnac... Ils proposent tous de bonnes affaires sur un large choix de modèles. Les promotions sont les bienvenues pour réduire le budget à mettre dans ces produits qui peuvent être onéreux. Nous avons alors sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes du moment. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les meilleures offres sur les machines à café à grain
Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.
Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules
Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.
Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre
Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.
15:59 - Cette machine 5 en 1 tombe sous les 100 euros
Pourquoi choisir quand on peut tout avoir dans la même machine ? La cafetière Warriors est compatible avec Nespresso Original, Lavazza A Modo Mio, Dolce Gusto, FAP Espresso Point et le café moulu. Elle offre ainsi plus de 100 boissons, allant de l'espresso au cappuccino, en passant par le chocolat chaud. Le modèle est très compact. Avec l'offre Black Friday Amazon, elle tombe à moins de 100 euros.
08:20 - Lidl fait une promo sur une machine à café à grain
Vous pouvez faire différentes boissons avec cette machine à café en grain Bosch. La VeroCup permet de préparer cappuccino et Latte Macchiato en toute simplicité. Son réservoir fait 1,4L. Lidl baisse son prix à 349 euros au lieu de 399 euros.
19/11/25 - 18:48 - Une machine à filtre rouge à moins de 50 euros
Cette cafetière rouge à filtre est compacte et peut produire jusqu'à 12 tasses. Elle maintient bien au chaud la boisson. Boulanger la propose pour le Black Friday à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros.
19/11/25 - 13:00 - - 70 euros sur une machine à café Delonghi
Cette cafetière prépare de très bons expressos et cafés à partir de grains moulus. Vous pouvez personnaliser votre boisson et préparer deux tasses simultanément. Chez Darty, cette machine tombe sous les 300 euros contre 369,99 euros auparavant.
19/11/25 - 09:05 - Une machine à café à filtre Tefal programmable à prix réduit
Les cafetières à filtre traditionnelles profitent aussi d'offres. Ce modèle Téfal est programmable afin de lancer votre café à l'heure que vous souhaitez et l'avoir fraichement préparé à votre réveil par exemple. Elle a une capacité de 1,2 L, soit entre 10 et 14 tasses. Elle tombe pour le Black Friday à moins de 40 euros chez la Fnac et Darty.