Black Friday machines à café : Tassimo, Dolce Gusto... Les prix chutent, un modèle à moins de 18 euros

Le Black Friday, c'est cette semaine ! La plupart des offres sont déjà en ligne et il ne faut plus tarder pour en profiter. Les machines à café voient leur prix fondre sur de nombreux modèles.

La dernière ligne droite du Black Friday 2025 est lancée. Ce vendredi 28 novembre sera le jour officiel de ces ventes exceptionnelles. La plupart des offres sont déjà disponibles en ligne et il ne faut plus tarder à en profiter. Si vous voulez commander une machine à café, plus de temps à perdre. De bonnes affaires sont proposées que ce soit sur des modèles à grains, à filtres ou à capsules. Nous avons alors sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes du moment. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.

Les meilleures offres sur les machines à café à grain

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.

Machine Ã cafÃ© automatique De'Longhi Magnifica Evo

Philips Machine Ã expresso automatique

Expresso Broyeur KRUPS

Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules

Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.

CafetiÃ¨re Ã capsules Krups Piccolo XS 29,90 euros au lieu de 59,90 euros VOIR L'OFFRE sur E.Leclerc

CafetiÃ¨re Ã dosettes Bosch Tassimo 17,90 euros au lieu de 47,90 euros VOIR L'OFFRE sur E.Leclerc

Machine Ã cafÃ© Nespresso Vertuo Pop

Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre

Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.

CafetiÃ¨re Ã dosette Senseo

Machine Ã expresso Silvercrest 59,99 euros au lieu de 79,99 euros VOIR L'OFFRE sur Lidl