Black Friday machines à café : Tassimo, Dolce Gusto... Les prix chutent, un modèle à moins de 18 euros
Le Black Friday, c'est cette semaine ! La plupart des offres sont déjà en ligne et il ne faut plus tarder pour en profiter. Les machines à café voient leur prix fondre sur de nombreux modèles.
La dernière ligne droite du Black Friday 2025 est lancée. Ce vendredi 28 novembre sera le jour officiel de ces ventes exceptionnelles. La plupart des offres sont déjà disponibles en ligne et il ne faut plus tarder à en profiter. Si vous voulez commander une machine à café, plus de temps à perdre. De bonnes affaires sont proposées que ce soit sur des modèles à grains, à filtres ou à capsules. Nous avons alors sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes du moment. Attention tout de même, les prix et les stocks peuvent varier très rapidement.
Les meilleures offres sur les machines à café à grain
Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grains fraichement moulus par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Elles disposent aussi de nombreux réglages que ce soit pour la quantité ou l'intensité. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Ces modèles sont toutefois plus chers.
Les promotions intéressantes sur les machines à café à capsules
Elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés. Elles sont proposées par de multiples marques comme Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo... Ces appareils peuvent aussi permettre de varier les boissons (cappuccino, café caramel...) et l'intensité du café selon les capsules choisies. C'est idéal pour les amateurs d'expresso et ceux qui veulent varier les goûts.
Les bonnes affaires sur les machines à café avec filtre
Les cafetières traditionnelles à filtre sont aussi une possibilité et sont souvent disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules. Elles permettent d'obtenir des cafés longs et moins corsés, ainsi que de préparer une quantité plus importante, soit pour plusieurs tasses.
20:49 - 70 euros offerts sur la Magnifica S de Delonghi
La célèbre marque de machine à café participe bel et bien au Black Friday. Plusieurs modèles sont en promotion. La Magnifica S est proposée chez La Fnac à 299 euros au lieu de 369,99 euros. Il s'agit d'une machine à café à grain moulu avec une buse vapeur et cappuccino. Un très bon choix pour les amateurs de café de qualité.
17:47 - Une machine Nespresso à moins de 70 euros
La machine Nespresso Vertuo pop plus est en promo. Elle permet de créer des boissons de cinq tailles différentes. Vous n'avez qu'à mettre vos capsules, appuyez sur un bouton et en quelques secondes votre café est prêt.
13:56 - Une machine à café en grain vendue moins de 450 euros avec son kit d'entretien
La machine à café automatique Sensation Lait permet de réaliser trois délicieuses recettes avec des grains de café fraîchement moulus ainsi que trois boissons lactées avec une mousse de lait. Cet appareil est facile à nettoyer et très compact. La machine est d'ailleurs proposée avec un kit d'entretien. Elle bénéficie d'une réduction de 150 euros pour le Black Friday.
08:40 - 100 euros de remise sur cette machine à grain !
Le pack Machine Expresso Philips avec son kit d'entretien est proposé chez E.Leclerc à seulement 229 euros. L'appareil utilise des grains de café frais pour préparer différentes boissons. Un mousseur à lait permet de préparer des cappuccinos.
23/11/25 - 19:16 - Les machines Nespresso Vertuo Pop en promo !
C'est le moment de s'offrir une machine à café Nespresso. Avec 5 tailles de tasse, du ristretto au mug, en passant par l'espresso, il y en a pour tous les goûts. La préparation est très simple. Différents coloris sont proposés pour ce modèle qui passe de 69,99 euros à 59,99 euros pour le Black Friday :