Black Friday Nintendo Switch 2 : la console en promo, des packs et jeux inédits... Ce qu'il faut attendre des offres 2026

Le Black Friday 2026 commence avec de premières offres sur des coffrets comprenant la Nintendo Switch 2 et des jeux, mais attention à ne pas se faire avoir par les fausses promos.

Qui dit novembre, dit Black Friday ! Cette année encore le vendredi noir est de retour avec son lot de promotions sur tout un tas de produits et les consoles ne font pas exception. Pour les joueurs qui aimeraient s'offrir une Nintendo Switch 2 ou des jeux, il est vivement conseillé de regarder les offres dès à présent, car si le Black Friday est officiellement prévu pour le vendredi 27 novembre les promotions ont déjà fait leur arrivée dans les rayons et sur internet.

La Nintendo Switch 2, sortie en juin 2025, risque d'être à nouveau un des produits stars du Black Friday 2026. Des promotions sont possibles sur la console elle-même, mais les offres les plus intéressantes pourraient se porter sur des packs incluant la Nintendo Switch 2 et un ou plusieurs jeux. Ces derniers mois, la console était le plus souvent affichée entre 409 et 419€, tandis que les jeux sont généralement vendus entre 39,99€ et 79,99€.

Ce n'est que le début du Black Friday et les offres sont encore peu nombreuses notamment sur la Nintendo Switch 2 qui est affichée à des prix similaires à ceux des derniers mois, voire plus chers de quelques dizaines d'euros. Mais des packs sont déjà disponibles, notamment sur le shop de Nintendo comme ce coffret qui comporte la console, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort, mais aussi une caméra et une carte micro SD pour la somme de 529,99€. L'offre est aussi valable avec les jeux Pokémon Pokopia et Légendes Pokémon : Z-A pour 539,99€.

Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

D'autres enseignes proposent aussi des packs comme Carrefour qui pour 524,99€ met en vente la Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World et 3 mois d'abonnement Nintendo Online.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Abonnement Nintendo Online 524,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour

Le Black Friday peut aussi être l'occasion de simplement agrandir sa collection de jeux à moindre coût pour ceux qui sont déjà équipés d'une Nintendo Switch 2. D'autant que plusieurs titres très attendus sont sortis à l'automne 2026 : une réédition de The Legend of Zelda : Ocarina of Time doit sortir le 5 novembre mais est disponible en précommande et le dernier opus de Call of Duty : Modern Warfare 4 est disponible depuis le 23 octobre. Pour l'heure, aucun de ces jeux n'est en promotion, mais ils peuvent le devenir dans les prochaines semaines comme d'autres tires incontournables.

Call of Duty : Modern Warfare 4 79,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Pack Switch 2 + le jeu Mario Kart World sur Nintendo Switch 2

Switch 2

Nintendo Switch 2 Sports Resort

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.