Black Friday Nintendo Switch : on vous a déniché les meilleures promos de ce vendredi
Voici les meilleures offres sur les consoles Nintendo Switch, ainsi que les jeux et accessoires.
C'est le jour tant attendu du Black Friday ! Cette année, les Nintendo Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Justement, des offres intéressantes sont disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou Cdisount puisque la Nintendo Switch 2 y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 459,99€ chez Amazon, Leclerc, Cdiscount ou Rakuten. Retrouvez ci-dessous les meilleures offres sur les consoles, les jeux et les accessoires pendant cette journée.
07:00 - Voici où acheter la Switch 2 au meilleur prix
La Nintendo Switch est actuellement proposée à seulement 419€ à l'occasion du Black Friday ! Voici où l'acheter au meilleur prix.
27/11/25 - 17:30 - Paw Patrol en promo
Avis aux parents, le jeu du célèbre univers Paw Patrol sur Switch est en promotion à l'occasion de ce Black Friday. Il est proposé à partir de 18,99 euros sur Amazon ou Rakuten.
27/11/25 - 15:00 - La Switch 2 en pack avec Mario Kart World à un prix imbattable à la Fnac
La Fnac propose un pack Switch 2 avec Mario Kart World à moins de 400€ ! Le pack est à la base affiché à 459,99€, mais la marque propose un bon cadeau crédité de 60€ aux adhérents. Attention il ne faut pas attendre : l'offre est uniquement valable jusque demain, vendredi 28 novembre.
27/11/25 - 14:30 - La Switch 2 à 389€ à la Fnac !
La Fnac propose la Switch 2 à un prix imbattable. Si la console est affichée à 429,99€, les adhérents Fnac peuvent bénéficier de 10€ crédités tous les 100€ dépensés avec le code BLACKFD10, soit un prix de revient final à 389,99€ !
27/11/25 - 14:15 - Le jeu NBA 2K26 sur Switch à prix cassé
Le jeu NBA 2K26 sur Nintendo Switch est à prix cassé sur Amazon, où il est proposé à seulement 7,99€, soit une réduction de 6 % ! N'attendez pas pour en bénéficier, il y a peu d'exemplaires disponibles à ce prix.
27/11/25 - 12:00 - Hogwarts Legacy en promo sur Switch 1 et 2
Le jeu Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard est en promo sur Switch. Il est proposé chez Cdiscount à seulement 26 €.
Une offre est aussi disponible sur le jeu version Switch 2 à la Fnac à 44,99 € au lieu de 59,99 €
26/11/25 - 17:00 - Just Dance 2026 sur Switch en promo
Pour les amateurs du célèbre jeu de danse, la version 2026 avec toutes vos musiques récentes préférées est disponible sur Switch à partir de seulement 26,99 euros chez Rakuten !
26/11/25 - 14:00 - Un pack Switch avec Super Mario Galaxy 1 + 2 en promo
Encore une nouvelle promo intéressante sur Cdiscount, qui propose un pack Nintendo Switch avec les jeux Super Mario Galaxy 1 et 2 à seulement 304,99 euros, au lieu de 369,99 euros.
26/11/25 - 11:00 - La Switch OLED à moins de 300 €
La Nintendo Switch OLED en version blanche est proposée à seulement 299,99€ sur Amazon.