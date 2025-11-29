Black Friday Nintendo Switch : voici les meilleures offres encore disponibles ce week-end
On vous a déniché les meilleures offres du Black Friday sur les consoles Nintendo Switch, ainsi que les jeux et accessoires.
Le Black Friday, c'était ce vendredi 28 novembre, mais il n'est pas terminé ! De nombreuses offres sont encore disponibles jusqu'au lundi 1er décembre. Cette année, les consoles Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Justement, des offres intéressantes sont disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou Cdiscount puisque la Nintendo Switch 2 y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc, Cdiscount ou Rakuten. Et la Fnac propose des offres encore plus intéressantes sur la Switch 2. Retrouvez ci-dessous les meilleures promos sur les consoles, les jeux et les accessoires encore disponibles jusque lundi.
08:00 - Voici où trouver la Switch 1 au meilleur prix
Pour ceux qui souhaitent profiter du Black Friday pour acheter la première version de la console Switch, voici où la trouver au meilleur prix.
28/11/25 - 18:00 - La Switch 2 en pack avec Mario Kart World à prix cassé à la Fnac jusque dimanche soir !
La Fnac propose un pack Switch 2 avec Mario Kart World à moins de 400€ ! Le pack est à la base affiché à 459,99€, mais la marque propose un bon cadeau crédité de 20€ aux adhérent, ainsi que - 10 % en cas d'achat d'un accessoire ou d'un jeu avec la console. L'offre est uniquement valable jusque dimanche 23h59.
28/11/25 - 17:45 - Notre sélection des 5 meilleures promos du Black Friday sur les jeux Switch
De nombreux jeux pour Switch 1 et 2 sont en promotion à l'occasion du Black Friday. Voici les meilleures offres :
- It Takes Two à 23,50 euros sur Amazon
- Split Fiction sur Switch 2 à 31 euros sur Amazon
- Star Wars Outlaws sur Switch 2 à 32 euros sur Rakuten
- Hogwart's Legacy : L'héritage De Poudlard à la Fnac
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.
28/11/25 - 17:40 - La Fnac propose une offre imbattable sur la Switch 2 jusque dimanche soir !
La Fnac propose la Switch 2 à un prix défiant toute concurrence. Si la console est affichée à 429,99€, les adhérents Fnac peuvent bénéficier d'un bon de 20€ ainsi que d'un crédit de 10 % en achetant un accessoire ou un jeu avec la console !
28/11/25 - 17:00 - Prince of Persia à moins de 9 euros sur Switch
Le jeu Prince of Persia sur Nintendo Switch est disponible à partir de seulement 8,99€ sur Rakuten.
28/11/25 - 17:00 - Le jeu NBA 2K26 sur Switch à prix cassé
Le jeu NBA 2K26 sur Nintendo Switch est à prix cassé sur Rakuten, où il est proposé à seulement 7,99€.
28/11/25 - 16:30 - It Takes Two en promo
Le jeu pour deux personnes It Takes Two sur Switch est en promo à 23,50€ sur Amazon.
28/11/25 - 16:00 - Encore un jeu Mario sur Switch en promo
Amateurs de l'univers Mario, le jeu Mario & Luigi : l'épopée fraternelle sur Switch est disponible à moins de 33€ chez Rakuten.
28/11/25 - 15:30 - Deux jeux Dragon Ball Z sur Switch en promo
Deux jeux de l'univers Dragon Ball Z sur Switch sont en promotion à l'occasion de ce Black Friday :
28/11/25 - 15:00 - Demon Slayer sur Switch en promo
Le jeu Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles 2 sur Switch est proposé à 49,99€ sur Amazon, au lieu de 59,99€