Black Friday Nintendo Switch : voici les meilleures offres encore disponibles ce week-end

On vous a déniché les meilleures offres du Black Friday sur les consoles Nintendo Switch, ainsi que les jeux et accessoires.

Le Black Friday, c'était ce vendredi 28 novembre, mais il n'est pas terminé ! De nombreuses offres sont encore disponibles jusqu'au lundi 1er décembre. Cette année, les consoles Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.

Justement, des offres intéressantes sont disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou Cdiscount puisque la Nintendo Switch 2 y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc, Cdiscount ou Rakuten. Et la Fnac propose des offres encore plus intéressantes sur la Switch 2. Retrouvez ci-dessous les meilleures promos sur les consoles, les jeux et les accessoires encore disponibles jusque lundi.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World