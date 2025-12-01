Black Friday Nintendo Switch : voici les offres encore disponibles ce lundi
Plusieurs marques proposent encore des promotions très intéressantes sur les consoles et jeux Nintendo Switch ce lundi 1er décembre.
Le Black Friday n'est pas fini ! De nombreuses offres sont encore disponibles ce lundi 1er décembre. Cette année, les consoles Switch faisaient partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Justement, des offres intéressantes sont encore disponibles ! Vous pouvez vous procurer la Nintendo Switch 2 à partir de 410€ à la Fnac, ou à 419€ chez Leclerc, Amazon. La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc ou Cdiscount, et même à moins de 440€ à la Fnac grâce à une offre spéciale. Retrouvez ci-dessous les meilleures promos sur les consoles, les jeux et les accessoires encore disponibles ce lundi.
12:30 - Notre sélection des 5 meilleures promos du Black Friday sur les jeux Switch
De nombreux jeux pour Switch 1 et 2 sont encore en promotion ce lundi. Voici les meilleures offres :
11:45 - La Switch 2 en pack à seulement 439,99€ à la Fnac
La Fnac propose une offre imbattable ce lundi : la Nintendo Switch 2 en pack avec Mario Kart World à seulement 439,99€ grâce à un bon de 20€ offert en chèque cadeau pour les adhérents.
11:30 - Hogwarts Legacy en promo sur Switch 2
Le jeu Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard sur Switch 2 est en promo. Il est proposé chez Darty ou Cdiscount à 44,99 € au lieu de 59,99 €.
11:15 - Just Dance 2026 sur Switch en promo
Pour les amateurs du célèbre jeu de danse, la version 2026 avec toutes vos musiques récentes préférées est disponible sur Switch à partir de seulement 25,99€ chez Rakuten !
11:00 - Mario Kart World en promo
Le fameux jeu Mario Kart World, sur la Switch 2, est disponible dès 66€ sur Amazon, la Fnac, Cdiscount ou encore Leclerc. Profitez-en vite !
30/11/25 - 18:00 - Voici où acheter la Switch 1 au meilleur prix
Pour ceux qui souhaitent profiter du Black Friday pour acheter la première version de la console Switch, voici où la trouver au meilleur prix.
30/11/25 - 17:00 - Un jeu Star Wars sur Switch 2 en promo
Le jeu Star Wars Outlaws Edition Gold sur Nintendo Switch 2 est proposé à seulement 32,99 € au lieu de 59,99 € chez Rakuten. Vous ne trouverez pas moins cher !
30/11/25 - 16:00 - One Piece Odyssey sur Switch à moins de 35€
Le jeu One Piece Odyssey, Deluxe Edition sur Switch est disponible à partir de 34,99€ chez Rakuten.
30/11/25 - 14:00 - Chronos The New Dawn sur Switch 2 à - 40 %
Le jeu pour Switch 2 Chronos The New Dawn est disponible à partir de 34 euros.
30/11/25 - 13:00 - Un jeu Zelda sur la Switch à moins de 30€
Bonne nouvelle pour les fans de l'univers Zelda : le jeu "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" sur Switch est en promotion chez plusieurs sites marchands, qui le proposent dès 29,95€.