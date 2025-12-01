Black Friday Nintendo Switch : voici les offres encore disponibles ce lundi

Plusieurs marques proposent encore des promotions très intéressantes sur les consoles et jeux Nintendo Switch ce lundi 1er décembre.

Le Black Friday n'est pas fini ! De nombreuses offres sont encore disponibles ce lundi 1er décembre. Cette année, les consoles Switch faisaient partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.

Justement, des offres intéressantes sont encore disponibles ! Vous pouvez vous procurer la Nintendo Switch 2 à partir de 410€ à la Fnac, ou à 419€ chez Leclerc, Amazon. La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc ou Cdiscount, et même à moins de 440€ à la Fnac grâce à une offre spéciale. Retrouvez ci-dessous les meilleures promos sur les consoles, les jeux et les accessoires encore disponibles ce lundi.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World