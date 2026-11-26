A la veille du Black Friday, la Nintendo Switch 2 est vendue à son prix le plus bas ! Les offres sont nombreuses sur la console, mais vous avons sélectionné les meilleures promotions pour vous.

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Plus que quelques heures avant le Black Friday qui se tiendra officiellement ce vendredi 27 novembre. C'est donc maintenant ou jamais qu'il faut profiter des offres sur la Nintendo Switch 2 qui est une des consoles de jeux les plus convoitées, même un an et demi après sa sortie.

La Nintendo Switch 2 était vendue entre 409,99 et 419,99€ cet été et même à la rentrée, mais mes prix ont gonflé €avant le Black Friday et elle est désormais affichée à 429€ au meilleur prix. Le site Joybuy a été le premier à mettre en place une telle offre, mais Amazon s'est aligné pour la Black Week.

Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nintendo Switch 2

Plusieurs enseignes de grand distribution proposent la Nintendo Switch 2 moins chère encore, sous la barre des 400€ ! Ces offres sont permises grâce à des remises de 100€ ou plus proposées par cagnottage sur la carte fidélité de ces enseignes ou en bon d'achats. Deux exemples : dans certains Leclerc le prix de la console passe à 349€ grâce à une offre qui se termine de jeudi soir et dans quelques magasins U la Nintendo Switch 2 passera à 329€ après une remise de 110€ prévue uniquement le vendredi 27 novembre ! Ces offres sont cependant appliquées au niveau local, il convient donc de se renseigner auprès du magasin le plus proche de chez vous.

Avec toutes ces offres, il est important de ne pas se faire avoir par des fausses promotions proposant la console de jeu à 449€ ou plus avec des pseudos réductions sur un prix inital de 499€ qui n'a jamais été appliqué.

La Nintendo Switch 2 en coffret et en promotions !

Certaines des offres les plus intéressantes ne portent pas sur la console, mais sur les coffrets incluant la Nintendo Switch 2 et un jeu. C'est le cas de cette promotion qui propose la Nintendo Switch 2, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort et un abonnement de trois mois à Nintendo Online et vendu à 459,99 sur Joybuy au lieu de 529,99€.

Nintendo Switch 2 + Switch Sports Resort 459,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Si la Nintendo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes écoulent leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc appliquées. Là aussi des coffrets, notamment celui incluant la Nintendo Switch avec l'incontournable jeu Mario Kart 8 Deluxe. Vendu à 179,99€ chez Carrefour puis à 199,99€, le coffret est parti à vitesse grand V. Trouvable à 219,99€, le coffret pourrait faire l'objet de nouvelles offres.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

10:46 - La Nintendo Switch 2 vendue à 329€ le jour du Black Friday dans ce magasin C'est, pour l'heure, la meilleure promotion annoncée concernant la Nintendo Switch 2 pour le Black Friday. Elle est signé par les magasins U, ou du moins certains d'entre eux. Le prix de la console reviendra à seulement 329€ dans ce magasin grâce à une remise de 110€ en bon d'achat d'après les radars du site spécialisé Dealabs. 10:34 - La Nintendo Switch est à moins de 350€ dans cette enseigne : une offre à ne pas rater La Nintendo Switch fait l'objet de superbes offres faisant baisser son prix à 429€, mais certains offres appliquées par des enseignes au niveau local sont encore plus intéressantes. Dans certains magasin Leclerc, comme celui d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques, le prix de la console revient à seulement 349€ ! Comment ? Grâce à une remise de 20€ tous les 80€ d'achat, soit de 100€ uniquement sur la Nintendo Switch 2 ! Il faut en profiter car cette offre prend fin ce jeudi 26 novembre ! La promotion est certes locales, mais il peut y avoir des réductions similaires ou approchant dans d'autres magasins de l'enseigne ! 09:02 - La Nintendo Switch 2 : pas de révolution, mais un perfectionnement visible et réussi Commercialisée depuis juin 2025, la Nintendo Switch 2 connaît encore un franc succès auprès des joueurs qui avaient déjà une Switch ou de nouveau adeptes. Elle ne cherche pas à réinventer la roue, mais à perfectionner une formule qui a fait ses preuves avec sa grande soeur. Plutôt que de prendre le risque d’une rupture radicale comme Nintendo a parfois pu le faire par le passé, le constructeur japonais a misé sur une évolution lisible et immédiatement rassurante. Le pari s’est rapidement révélé payant : près de 20 millions d’unités ont été expédiées en moins d’un an, un rythme de croisière supérieur à celui de son aînée à son lancement. Et contrairement à d’autres lancements récents marqués par des pénuries prolongées, la console a également profité d’une disponibilité solide en rayon, permettant au grand public d’adopter cette nouvelle génération sans difficulté. 08:45 - Quel est le meilleur prix sur le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time pendant le Black Friday ? La réédition du jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time est la grande sortie de l'automne et même de la fin d'année sur Nintendo Switch 2. Il s'arrache même s'il fait l'objet de rares promotions. Le jeu, seul, a été vendu à 49,99€ au plus bas avec une précédente offre sur Joybuy qui n'est désormais plus disponible. Le jeu, vendu autour de 55, voire des 60€, peut être trouvé à 51,49€ au meilleur prix pour l'heure. The Legend of Zelda : Ocarina of Time 51,49â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour 08:21 - La meilleure offre sur la Nintendo Switch sera disponible le 27 novembre ! Pour ceux qui aimerait s'offrir une Nintendo Switch - nous parlons bien ici de la première génération de la console - la meilleure offre est prévue pour le week-end du Black Friday, soit du vendredi 27 au dimanche 29 novembre. Le coffret bien connu avec la console et le jeu Mario Kart 8 Deluxe sera vendu à 159,99€ dans les Hypermarchés U grâce à une remise de 40€ sur la carte de fidélité U. Attention, l'offre sera uniquement disponible dans les Hyper U et dans la limite de 400 coffres disponibles partout en France. LIRE PLUS

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.