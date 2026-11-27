Le Black Friday c'est ce vendredi 27 novembre et les offres sur les Nintendo Switch 2 sont au rendez-vous ! Qu'elle soit vendue seule ou en coffret avec des jeux, la console fait l'objet de belles promotions à ne pas louper comme sa grande sœur la Nintendo Switch.

Annoncé depuis des semaines, le Black Friday se tient officiellement ce vendredi 27 novembre ! Si les offres se succèdent depuis plusieurs jours, les promotions parmi les plus intéressantes sont attendues aujourd'hui. Cela vaut notamment pour la Nintendo Switch 2 ! La console du constructeur japonais est un des produits stars du Black Friday 2026 et n'échappe pas aux réductions, reste que certaines sont plus intéressantes que d'autres et Linternaute n'a retenu que la crème de la crème pour vous permettre de vous faire plaisir tout en épargnant le compte en banque.

La Nintendo Switch 2 est affichée à 429€ au prix le plus bas pour le Black Friday notamment sur Joybuy, un prix des plus attractifs par rapport à son montant initial de 469,99€. Le prix a toutefois grimpé de quelques euros par rapport aux tarifs exercés cet été ou à la rentrée, période à laquelle la console était vendue entre 409,99 et 419,99€.

Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Nintendo Switch 2

La console peut revenir encore moins chère chez d'autres commerçants grâce à la cumulation de réductions avec des codes promos. C'est le cas chez AliExpress qui affiche la Nintendo Switch 2 à 463,19€, mais la vend à 370,19€ ! Comment ? Avec le code promo "PHDBF60" (soufflé par nos confrères de Phonandroïd) qui offre 60€ de réduction dès 350€ d'achat auquel il faut ajouter une réduction de 33€ si vous payez via Paypal ! Un autre code promo est également disponible sur AliExpress et permet une réduction de 23€ dès 149€ d'achat : "FRBF23".

Nintendo Switch 2 370,19â‚¬ (avec le code promo PHDBF60 + pa VOIR L'OFFRE sur AliExpress

Certaines enseignes de grande distribution proposent la Nintendo Switch 2 moins chère encore, sous la barre des 400€ ! Ces offres sont permises grâce à des remises de 100€ ou plus proposées aux détenteurs de carte fidélité dans les magasins concernés, les réductions prennent la forme de cagnottage ou de bons d'achat. Deux exemples avec quelques magasins U et certains centres Leclerc : dans les premiers la Nintendo Switch 2 passe à 329€ pour le Black Friday après une remise de 110€ ; dans les seconds la console revient à 349€ après une réduction de 100€. Ces offres sont cependant appliquées au niveau local, il convient donc de se renseigner auprès du magasin le plus proche de chez vous.

Des promotions sur les coffrets de la Nintendo Switch 2 pour le Black Friday

Certaines des offres les plus intéressantes du Black Friday ne portent pas sur la Nintendo Switch elle-même, mais sur des coffrets incluant la console et un jeu. C'est le cas de cette promotion qui propose la Nintendo Switch 2, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort et un abonnement de trois mois à Nintendo Online pour la somme à 459,99€ au lieu de 529,99€.

Nintendo Switch 2 + Switch Sports Resort 459,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Toujours dans les coffrets, cette offre permet d'acquérir la Nintendo Switch 2 et le jeu Pokopia pour seulement 429,99€. Pour rappel, la console est vendue seule à ce prix après les meilleures offres du Black Friday.

La Nintendo Switch aussi en promotion pour le Black Friday

Si la Nintendo Switch 2 est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande sœur, la Nintendo Switch. Des promotions très intéressantes sont appliquées sur la première génération de la console, notamment sur le coffret emblématique incluant la console et le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Ce dernier est affiché à 159€ dans certains magasins U pour le Black Friday. Il a aussi été vendu à 179,99€ dans les offres les plus intéressantes ou 199,99€ plus régulièrement. Quand on sait que ce coffret est habituellement vendu à 299,99€ cela vaut le coup de craquer !

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

08:28 - La Nintendo Switch et le jeu Mario Kart à seulement 189,99€ sur Cdiscount ! C'est le coffret incontournable, celui qui contient la Nintendo Switch et le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Habituellement vendu plus de 200€ et même 299,99€ au plus fort, le coffret est affiché à 189,99€ sur Cdiscount pour le Black Friday Switch. Si l'offre affiche initialement un prix de 199,9€, ce dernier diminue grâce au code promo "10DES129". Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 189,99â‚¬ (avec le code promo 10DES129 VOIR L'OFFRE sur Cdiscount 08:15 - Presque 100€ de réduction sur la Nintendo Switch 2 chez Ali Express La Nintendo Switch 2 à moins de 400€ ? C'est possible chez AliExpress grâce à ces offres. La console est affichée à 463,19€ mais le code promo PHDBF60 permet de diminuer son prix de 60€ et en payant l'achat via Paypal une autre ristourne de 33€ s'applique au panier. Le tout fait baisser le prix de la console à seulement 370,19€ ! C'est sans conteste un des prix les plus abordables qu'on puisse trouver sur la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 370,19â‚¬ (avec le code promo PHDBF60 + pa VOIR L'OFFRE sur AliExpress Un autre code promo est mis en place par l'enseigne pour obtenir 23€ de réduction dès 149€ d'achat. Si ce code est cumulable avec l'autre alors la console peut revenir encore moins chère, à 347,19€ ! On ne vous garantit cependant pas le cumul des offres, mais qui ne tente rien n'a rien. 08:00 - Quel est le meilleur prix sur le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time durant le Black Friday ? La réédition du jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time est la grande sortie de l'automne et même de la fin d'année sur Nintendo Switch 2. Il s'arrache même s'il fait l'objet de rares promotions. Le jeu, seul, a été vendu à 49,99€ au plus bas avec une précédente offre sur Joybuy qui n'est désormais plus disponible. D'autres offres du Black Friday permettent cependant de le trouver à 51,49€ le plus souvent, c'est mieux que le prix initial située entre 59,99 et 69,99€. The Legend of Zelda : Ocarina of Time 51,49â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour 07:37 - La Nintendo Switch 2 et le jeu Pokopia au même prix que la console seule : une offre immanquable ! Pokopia est le dernier jeu de la franchise Pokémon, il se trouve à mi-chemin entre les jeux auxquels elle nous a habitué et Animal Crossing, deux stars parmi les jeux Nintendo Switch. Il fait surtout partie des jeux les plus recherchés ces derniers mois et à l'occasion du Black Friday, une offre Fnac permet d'acheter la Nintendo Switch 2 ET le jeu Pokopia à seulement 429,99€ ! Pour rappel, il s'agit du prix le plus bas effectué sur la console vendue SEULE ! L'offre est signée par la Fnac. L'enseigne affiche le coffre à 469,99€ mais offre 10€ de réduction tous les 100€ d'achat avec le code "HAPBF10" ce qui fait descendre le prix à 429,99€. Attention, la promotion n'est promise qu'aux détenteurs d'une carte fidélité Fnac. Nintendo Switch 2 + Pokopia 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac 07:18 - Ce qui change entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 Si la Nintendo Switch 2 conserve le concept hybride de son aînée permettent de jouer sur une station et un grand écran ou en mode portable, elle opère une transformation technique et ergonomique majeure. Plus puissante grâce à sa nouvelle puce NVIDIA, elle passe du 1080p à la 4K à 60 images par seconde sur téléviseur, via une station d’accueil désormais ventilée, et propose un grand écran LCD de 7,9 pouces en 1080p, plus vaste et plus fluide que les dalles 720p de la première génération. Les Joy-Con 2 abandonnent les rails pour une fixation magnétique et innovent avec un mode souris inédit. Le stockage interne bondit à 256 Go rapides, extensibles uniquement par cartes microSD Express, tandis que l’ergonomie progresse avec un second port USB-C supérieur, un large pied inclinable et des fonctions sociales comme GameChat et GameShare. Rétrocompatible, cette nouvelle génération se montre toutefois plus lourde, un peu moins endurante et nettement plus onéreuse. 06:59 - La Nintendo Switch 2 à prix cassé pour le Black Friday ! De toutes les offres opérées sur la Nintendo Switch 2, l'une des meilleures promotions est celle proposée par Joybuy. Cette offre permet d'acheter la console à seulement 429€. C'est le prix le plus bas exercé sur la console au niveau national depuis le début du Black Friday. Il ne faut pas hésiter pour ceux qui souhaitent s'équiper de la nouvelle Switch, d'autant que les offres touchent à leur fin ce week-end et même ce vendredi pour certaines. Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy 26/11/26 - 19:03 - Voici la meilleure offre sur la Nintendo Switch 2 pour le Black Friday ! La Nintendo Switch 2 fait l'objet de nombreuses offres depuis le début du mois de novembre, certaines intéressantes et d'autres mois. Pour l'heure, la meilleure offre disponible sur la console est signée Amazon et Joybuy : elle permet de s'acheter la Nintendo Switch 2 à seulement 429€ ! Aucun autre vendeur ne s'aligne sur ce prix et la plupart vendent la consoler autour de 449,99€ sans jeu. Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy LIRE PLUS

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.