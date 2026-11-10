Black Friday Nintendo Switch 2 : la console déjà en promo et plusieurs offres à venir !

Les offres du Black Friday 2026 prennent de l'avance dans certaines enseignes et proposent déjà la Nintendo Switch 2 en promotion, de même pour des coffrets comprenant des jeux stars. Voici des affaires à ne pas louper !

Le Black Friday se met doucement en place pour son édition 2026 et comme chaque année il prend de l'avance. Si le vendredi est prévu pour le 27 novembre, les offres commencent déjà à arriver, notamment sur la Nintendo Switch. La console de constructeur japonais sera certainement un des produits phares du Black Friday et, on peut déjà l'affirmer, un de celui qui bénéficiera des meilleures promotions tant que la première version de la console que sur la Nintendo Switch 2 sortie en juin 2025 et sur les jeux.

Près d'un an et demi après sa sortie, la Nintendo Switch 2 reste une console familiale très convoitée et le Black Friday peut être l'occasion de se l'offrir à moindre coût. Vendue entre 409 et 419€ ces derniers mois, la Nintendo Switch 2 est désormais affichée à 429,99€ au plus bas. Mieux vaut donc attendre quelques jours que les promos soient dignes de ce nom sur la console seule.

Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Switch 2

En revanche, il peut être intéressant de craquer sur certaines offres déjà présentes en rayon et en ligne et proposant la Nintendo Switch 2 accompagnée d'un jeu pour la somme de 469,99€ ! D'autant plus quand le jeu en question s'avère être LA grosse sortie de l'automne 2026, nous avons nommé The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Si on tient compte du prix réel du jeu, affiché à plus de 50€, ce coffret Nintendo Switch 2 permet d'économiser plus d'une vingtaine d'euros.

Pack Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda : Ocarina of Time 469,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

D'autres coffrets comprenant la Nintendo Switch 2 sont intéressants bien que plus chers, comme celui ci composé la console, du nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort, mais aussi d'une caméra et d'une carte micro SD pour la somme de 529,99€. L'offre est aussi valable avec les jeux Pokémon Pokopia et Légendes Pokémon : Z-A pour 539,99€.

Si la Nintentdo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un tirer sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes semblent écouler leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc disponibles ! C'est le cas de ce pack comprenant la console et le jeu incontournable Mario Kart 8 Deluxe pour seulement 199,99€ !

Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 199,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

16:58 - Des offres sur les Nintendo Switch 2 à ne pas louper dans les magasins Leclerc ce mercredi 11 novembre Plusieurs offres vont être mises en place uniquement sur la journée du mercredi 11 novembre dans les masagasins Leclerc et celles-ci permettront d'obtenir la Nintendo Switch 2 avec plus près ou plus de 100€ de remise ! Deux exemples avec les Leclerc de Templeuve dans le Nord et de Dainville dans le Pas-de-Calais qui vous propose de cagnotter 20 % du prix de votre article préféré sur la carte de fidélité du magasin. En l'occurrence, l'offre permet de récupérer 89,80€ sur la Nintendo Switch affichée à 449€ ! Dans le Leclerc de La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne, une offre permet d'obtenir des bons d'achat de 20€ tous les 80€ dépensés. Le coffret comprenant la Nintendo Switch 2 et le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time étant affiché à 500€, il est possible d'obtenir jusqu'à 120€ en bon d'achat et donc d'obtenir la console à seulement 380€. Les offres variant d'un Leclerc à un autre, il est vivement recommandé de se renseigner sur les offres disponibles près de chez vous pour le mercredi 11 novembre. 16:01 - La meilleure offre sur le Nintendo Switich 2 à seulement 469,99€ est toujours disponible C'est de loin la meilleure offre disponible sur la Nintendo Switch 2 depuis l'arrivée des offres estampillées Black Friday : celle de Joybuy qui propose la console accompagnée de la réédition du jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time à 469,99€ contre 489,99€. Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda : Ocarina of Time 469,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy 15:32 - La Nintendo Switch vendue avec 2 jeux pour seulement 220€ ! La Nintendo Switch 2 n'est pas la seule console à faire l'objet d'offres intéressantes, sa grande soeur, la première Nintendo Switch, est également en promotion pour le Black Friday et voici une offre qui vaut le détour. Elle propose la console avec non pas un, mais deux jeux : l'incontournable Mari Kart 8 Deluxe et le jeu Just Dance : Decades of Hits pour ceux qui veulent s'amuser en dansant, seul, entre amis ou en famille. Habituellement le pack comprenant uniquement la console et le jeu Mario Kart se vend autour de 275€, ici pour 50€ de moins vous avez deux jeux ! Nintendo Switch + Marti Kart 8 Deluxe + Just Dance : Decades of Hits 219,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.