Black Friday Nintendo Switch 2 : la console déjà en promos avec des jeux stars ! Le meilleur des offres

Le Black Friday 2026 propose déjà des offres sur le Nintendo Switch 2 et surtout sur des coffrets comprenant des jeux stars ! Retrouver la sélection des meilleures promotions sur la console.

Grand rendez-vous de novembre, le Black Friday se prépare ! Cette année encore le vendredi noir est de retour avec son lot de promotions sur tout un tas de produits et les consoles ne font pas exception. Pour les joueurs qui aimeraient s'offrir une Nintendo Switch 2 ou des jeux, il est vivement conseillé de regarder les offres dès à présent, car si le Black Friday est officiellement prévu pour le vendredi 27 novembre les promotions ont déjà fait leur arrivée dans les rayons et sur internet.

La Nintendo Switch 2, sortie en juin 2025, risque d'être à nouveau un des produits stars du Black Friday 2026. Des promotions sont possibles sur la console elle-même, mais les offres pourraient se concentrer sur des packs incluant la Nintendo Switch 2 et un ou plusieurs jeux. Ces derniers mois, la console était le plus souvent affichée entre 409 et 419€, tandis que les jeux sont généralement vendus entre 39,99€ et 79,99€.

Ce n'est que le début du Black Friday et les offres sont encore un peu timides notamment sur la Nintendo Switch 2 qui est affichée à des prix similaires à ceux des derniers mois, voire plus chers de quelques dizaines d'euros. Mais des packs sont déjà disponibles, notamment sur le shop de Nintendo comme ce coffret qui comporte la console, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort, mais aussi une caméra et une carte micro SD pour la somme de 529,99€. L'offre est aussi valable avec les jeux Pokémon Pokopia et Légendes Pokémon : Z-A pour 539,99€.

Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Switch 2

Plusieurs autres coffrets sont également proposés en promotion et certaines offres sont à ne pas louper comme celle de Joybuy qui propose la Nintendo Switch 2 avec le jeu The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour la somme de 469,99€. L'offre permet d'économie plusieurs dizaines d'euros par rapport à l'achat des deux produits séparemment.

Pack Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda : Ocarina of Time 469,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Le Black Friday peut aussi être l'occasion de simplement agrandir sa collection de jeux à moindre coût pour ceux qui sont déjà équipés d'une Nintendo Switch 2. D'autant que plusieurs titres très attendus sont sortis à l'automne 2026 : une réédition de The Legend of Zelda : Ocarina of Time doit sortir le 5 novembre mais est disponible en précommande et le dernier opus de Call of Duty : Modern Warfare 4 est disponible depuis le 23 octobre. Pour l'heure, aucun de ces jeux n'est en promotion, mais ils peuvent le devenir dans les prochaines semaines comme d'autres tires incontournables.

Call of Duty : Modern Warfare 4 79,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Pack Switch 2 + le jeu Mario Kart World sur Nintendo Switch 2

Switch 2

Nintendo Switch 2 Sports Resort

Dernières mises à jour

17:02 - La Nintendo Switch vendu à moins de 200€ avec un jeu au Black Friday La Nintendo Switch 2 n'est pas la seule console à être en promo pour le Black Friday, sa grande soeur la Nintendo Switch est elle aussi à prix réduit ! La première version de la console est vendue à moins de 200€ avec un jeu, une offre à ne pas louper ! Elle est signée Carrefour et propose la Nintendo Switch et le jeu incontournable Mario Kart 8 Deluxe pour la somme de 199,99€. Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 199,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.