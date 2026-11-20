Le Black Friday 2026 approche, mais des offres alléchantes sont déjà disponibles sur la Nintendo Switch 2 et même sur des coffrets incluant des jeux très recherchés ! On fait le tour des meilleures offres à ne pas manquer.

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Plus qu'une semaine avant le Black Friday 2026, mais la Black Week elle a commencé. C'est la dernière ligne droite pour profiter des offres du vendredi noir sur les Nintendo Switch 2 ! La console du constructeur japonais est un des produits stars de cette édition du Black Friday même un an et demi après sa sortie, et pour cause c'est l'occasion de se l'offre à prix réduit !

La Nintendo Switch 2 était vendue entre 409,99 et 419,99€ cet été et même au début du mois d'octobre. Les prix ont cependant gonflé avant le vendredi noir et elle est désormais affichée à 429,99€ au meilleur prix sur Joybuy. Attention à ne pas vous faire avoir par des fausses promotions proposant la console de jeu à 449€ au lieu de presque 500€ comme c'est le cas sur Amazon par exemple.

Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Switch 2

Mais une meilleure offre a fait son apparition pour la Black Week : elle permet d'acheter la Nintendo Switch 2 et le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time à seulement 459,98€. Ca se passe chez la Fnac avec le code promo "BLFR10" qui offre 10€ de réduction tous les 100€ d'achat, soit une baisse de 40€ sur la console initialement affichée à 459,99€. Concernant le jeu, son prix passe à 39,99€ pour ceux qui achètent une Switch 2, vous nous trouverez pas moins cher ! On vous laisse refaire le calcul mais une console à 419,99 et un jeu à 39,99€, cela donne bien la meilleure promotion du Black Friday sur ces produits stars.

Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda : Ocarina of Time 459,98â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac

D'autres offres intéressantes sont à dénicher sur certains coffres comprenant la console et un jeu, comme celle-ci qui propose la Nintendo Switch 2, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort et un abonnement de trois mois à Nintendo Online et vendu à 470€ sur Joybuy au lieu de 529,99€.

Si la Nintentdo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes écoulent leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc appliquées. Là aussi des coffrets, notamment celui incluant la Nintendo Switch avec l'incontournable jeu Mario Kart 8 Deluxe. Vendu à 179,99€ chez Carrefour, le coffret est parti à vitesse grand V, il reste disponible à à 199,99€.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

17:09 - La Nintendo Switch 2 à moins de 400e dans cette enseigne La Nintendo Switch 2 peut être trouvée à moins de 400€, un prix rare et certainement le plus bas appliqué, chez Carrefour. L'enseigne met en vente la console japonaise à 449,99€, mais grâce à un cagnottage de 50€ sur la carte de fidélité, le produit revient à seulement 399,99€. 16:50 - La Nintendo Switch 2 et le jeu Zelda à seulement 460€ ! La meilleure offre depuis le début du Black Friday Voici ce qui est officiellement l'une des meilleures offres sur la Nintendo Switch 2, si ce n'est pas la meilleure, depuis le début du Black Friday. La belle affaire est signée par la Fnac et on vous l'explique. L'enseigne affiche la console à 459,99€, mais offre 10€ de réduction tous les 100€ d'achat ce qui rapporte le prix de la Switch 2 à 419,99€. En plus de ça, elle propose le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time à seulement 39,99€ pour l'achat d'une Switch 2. Si on cumule les offres, la console et le jeu le plus recherché de l'automne reviennent à 459,98€ contre plus de 480€, voir plus de 500€ selon les offres. N'hésitez plus ! Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda : Ocarina of Time 459,98â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac 19/11/26 - 18:30 - The Legend of Zelda : Ocarina of Time à seulement 49,99€ ! La réédition de The Legend of Zelda : Ocarina of Time est le jeu le plus vendu de l'automne 2026. Sorti début novembre, il ne fait pas l'objet d'énormément de promotions, mais il est possible de le trouver à seulement 49,99€ sur Joybuy. C'est la meilleure offre et pour en bénéficier il suffit d'utiliser le code promo "BFKOL10" au moment du paiement pour profiter de remise de 5€. The Legend of Zelda : Ocarina of Time 49,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy 19/11/26 - 17:09 - Voici la meilleure offre sur les Nintendo Switch 2 pendant le Black Friday Avis à tous ceux qui recherchent une Nintendo Switch au meilleur prix : l'offre la plus avantageuse est opérée par Joybuy qui propose la dernière version de la console à seulement 429,99€ ! Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy 19/11/26 - 16:40 - La paire de Joy-Con 2 supplémentaires à 69,99€ Si les Nintendo Switch 2 sont particulièrement recherchées en promotion pendant le Black Friday, c'est aussi le cas des jeux et des accessoires ! Mais attention aux fausses promotions notamment sur les Joy-Con 2, la manettes décrochables de la console qui permettent de partager le plaisir du jeu de 2 à 4 ou plus. Les Joy-Con à l'unité sont vendus à 39,99€ et à 69,99 par paire, mais les prix ont augmenté les semaines précédents le Black Friday. Résultat, certaines offres proposent la paire de Joy-Con 2 à 69,99€ en affichant des promotions à 20 % qui n'en sont pas vraiment. Reste que ces prix est le meilleur trouvable sur le marché. Paire de manettes Joy-Con 2 pour Nintendo Switch 2 LIRE PLUS

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.