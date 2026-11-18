Le Black Friday 2026 propose plusieurs offres qui valent le détour sur la Nintendo Switch 2, trouvable à seulement 429,99€, et la première génération de la console. Mais attention aux promotions qui n'en sont pas vraiment !

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La Black Week est sur le point de commencer à une semaine du Black Friday et si les offres défilent, il faut savoir repérer les vraies promotions des fausses bonnes affaires. En particulier sur la Nintendo Switch 2, un des premiers stars de l'édition 2026 du vendredi noir. La console de jeu du constructeur japonais est une des plus convoitée du marché même un an et demi après sa sortie et le Black Friday peut être l'occasion de se l'offrir à moindre coût.

La Nintendo Switch 2 était vendue entre 409,99 et 419,99€ cet été et même au début du mois d'octobre. Les prix ont cependant gonflé avant le vendredi noir et elle est désormais affichée à 429,99€ au meilleur prix sur Joybuy. Attention à ne pas vous faire avoir par des fausses promotions proposant la console de jeu à 449€ au lieu de presque 500€ comme c'est le cas sur Amazon par exemple.

Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Switch 2

Certaines offres sur des coffrets incluant la Nintendo Switch 2 et un jeu valent également le détour. L'une d'elles a même proposé la console avec LE jeu le plus recherché de l'automne 2026 : The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Le tout était vendu pour 469,99€ sur Joybuy, contre 489,99€ en tant normal. Cette offre n'est plus disponible, mais elle a été remplacée par d'autres comme celle sur ce coffret comprenant la Nintendo Switch 2, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort et un abonnement de trois mois à Nintendo Online et vendu à 470€ sur Joybuy au lieu de 529,99€.

Nintendo Switch 2 + Switch Sports Resort 470â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuyr

Si la Nintentdo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes écoulent leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc appliquées. Là aussi des coffrets, notamment celui incluant la Nintendo Switch avec l'incontournable jeu Mario Kart 8 Deluxe. Vendu à 179,99€ chez Carrefour, le coffret est parti à vitesse grand V, il reste disponible à 239,99€, au lieu de 299,99€ dans certaines enseignes dont la Fnac.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

17:29 - Y a-t-il des promotions sur les Nintendo Switch Lite pendant le Black Friday ? Aucune Nintendo Switch n'échappe aux promotions du Black Friday, pas même la Nintendo Switch Lite, le modèle le plus abordable et coloré de la console. Le produit a été vendu à 150€ pendant plusieurs jours grâce à des offres d'AliExpress, mais cette affaire n'est désormais plus disponible. D'autres promotions similaires pourraient apparaître, mais en attendant la console peut-être trouvée à 189,98€ au meilleur prix ! Nintendo Switch Lite 16:22 - La première Nintendo Switch à 290€ pendant le Black Friday Pour ceux qui souhaite profiter de la sortie de la Nintendo Switch 2 pour s'acheter la Nintendo Switch moins cher, il y a bien des offres notamment sur les coffrets. La console peut aussi être trouvée seule au prix de 290€ au plus bas. Un prix équivalent à celui appliqué depuis cet été et la plupart du temps. Attention donc à ne pas dépenser plus pour s'équipe de la console. Nintendo Switch 290â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Pixmania 15:26 - Attention à cette promotion sur la Nintendo Switch 2, ce n'est pas la plus intéressante ! Les offres du Black Friday sur la Nintendo Switch 2 sont nombreux, mais toutes ne sont pas intéressantes ! Cette promotion vue sur Amazon et mise en avant par plusieurs sites est loin de proposer la console au meilleur prix : elle la vend à 449€ en affichant une réduction de 50€ par rapport au montant initial de 499,99€. Mais ce prix a été gonflé ! Actuellement le meilleur prix sur la Nintendo Switch 2 est appliqué par le site Joybuy et propose la console à 429,99€. Le site promet une réduction par rapport à un prix initial de 469,99€ également gonflé quelques jours avant le Black Friday, mais l'offre reste la plus intéressante sur le marché à ce jour. 17/11/26 - 15:22 - Cette promotion du Black Friday sur la Switch 2, un jeu et un abonnement peut valoir le coup Certaines offres ne semblent pas intéressantes au premier abord, mais permettent tout de même de faire quelques économies comparées aux autres promotions, comme ce ,coffret incluant la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart World et trois mois d'abonnement à Nintendo Online pour 492,25€ sur Cdiscount. Le prix reste élevé mais il l'est moins que les 499,98 que valent la console et le jeu à leur prix respectif, sans compter le prix de l'abonnement à Nintendo Online. Ce dernier est estimé à 7,99€ pour trois mois. Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois d'abonnement Nintendo Online 17/11/26 - 14:30 - La Nintendo Switch 2 à seulement 269,99€ chez Cultura si vous faites reprendre votre ancienne Switch En plus des promotions classiques, certaines anciennes proposent des offres encore plus intéressantes moyennant la reprise d'une ancienne console Nintendo Switch. C'est le cas de Cultura qui, du 19 octobre au 31 décembre, offre jusqu'à 180€ de remise sur la Nintendo Switch 2 affichée à 449,99€ contre la reprise d'un ancien modèle. Pour profiter de l'offre, il faut posséder une compte fidélité chez Cultura, préparer la reprise sur l'application de l'enseigne et se rendre en magasin pour l'achat et la remise. La réduction dépend de la console ramenée et de son état : Jusqu'à 180€ pour une Switch OLED en très bon, la Nintendo Switch 2 revient alors à 269,99€

Jusqu'à 130€ pour une Switch classique, soit la Nintendo Switch 2 à 319,99€

Jusqu'à 110€ pour une Switch Lite, soit la Nintendo Switch 2 ) 339,99€. LIRE PLUS

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.