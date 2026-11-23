Il ne reste que quelques jours avant le Black Friday et la fin des promotions sur les Nintendo Switch 2 et le jeux. Certaines offres ont déjà disparu, mais d'autres peuvent arriver jusqu'au jour-J.

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La Black Week a commencé et le Black Friday se tiendra officiellement ce vendredi 27 novembre. C'est donc le moment ou jamais d'être attentif aux promotions, notamment à celles qui concernent les Nintendo Switch. Les consoles du constructeur japonais sont des produits incontournables du vendredi noir, en particulier la Nintendo Switch 2 qui reste convoitée un an et demi après sa sortie.

La Nintendo Switch 2 était vendue entre 409,99 et 419,99€ cet été et même au début du mois d'octobre. Les prix ont cependant gonflé avant le Black Friday et elle est désormais affichée à 429,99€ au meilleur prix sur Joybuy. Attention à ne pas vous faire avoir par des fausses promotions proposant la console de jeu à 449€ au lieu de presque 500€ comme c'est le cas sur Amazon par exemple.

Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Switch 2

Certaines des offres les plus intéressantes ne portent pas sur la console, mais sur les coffrets incluant la Nintendo Switch 2 et un jeu. C'est le cas de cette promotion qui propose la Nintendo Switch 2, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort et un abonnement de trois mois à Nintendo Online et vendu à 459,99 sur Joybuy au lieu de 529,99€.

Nintendo Switch 2 + Switch Sports Resort 459,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Si la Nintentdo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes écoulent leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc appliquées. Là aussi des coffrets, notamment celui incluant la Nintendo Switch avec l'incontournable jeu Mario Kart 8 Deluxe. Vendu à 179,99€ chez Carrefour, le coffret est parti à vitesse grand V, il reste disponible à à 199,99€.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 199,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

17:29 - La Nintendo Switch 2 à seulement 269,99€ chez Cultura si vous faites reprendre votre ancienne Switch En plus des promotions classiques, certaines anciennes proposent des offres encore plus intéressantes moyennant la reprise d'une ancienne console Nintendo Switch. C'est le cas de Cultura qui, du 19 octobre au 31 décembre, offre jusqu'à 180€ de remise sur la Nintendo Switch 2 affichée à 449,99€ contre la reprise d'un ancien modèle. Pour profiter de l'offre, il faut posséder une compte fidélité chez Cultura, préparer la reprise sur l'application de l'enseigne et se rendre en magasin pour l'achat et la remise. La réduction dépend de la console ramenée et de son état : Jusqu'à 180€ pour une Switch OLED en très bon, la Nintendo Switch 2 revient alors à 269,99€

Jusqu'à 130€ pour une Switch classique, soit la Nintendo Switch 2 à 319,99€

Jusqu'à 110€ pour une Switch Lite, soit la Nintendo Switch 2 ) 339,99€. 16:48 - La Nintendo Switch Lite à seulement 175€ pendant le Black Friday Pour ceux qui cherchent une console principalement pour jouer en solo, la Nintendo Switch 2 n'est pas nécessaire, la Nintendo Switch Lite peut suffire et elle est bien moins chère ! Le modèle compact de la première génération de console peut être trouvé à 174,99€ chez Cdiscount. Le produit est affiché à 184,99€ mais avec le code 10DES99 qui offre 10€ de remise dès 99€ d'achat, le prix de la console diminue ! Nintendo Switch Lite 16:16 - Ces jeux en promotion à moins de 30€ sur la Nintendo Switch 2 Avoir une Nintendo Switch 2 c'est bien, avoir des jeux c'est mieux. Au prix des jeux sur la console japonaise, le Black Friday est une parfaite occasion de s'offrir un jeu à prix réduit d'autant que des titres liés à des licences très populaires sont en promotion sur le site de Nintendo : Batman : Arkham Trilogy qui réunit les jeux Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight est à 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60 %)

Disney Dreamlight Valley est vendu à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40 %)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est vendu à 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70 %)

EA Sports FC 27 est vendu à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50 %) 15:43 - La Nintendo Switch à seulement 349€ dans certains magasins Leclerc ! A partir de ce lundi 23 novembre et jusqu'à jeudi, la Nintendo Switch 2 peut être achetée à seulement 349€ ! Vous ne trouverez pas moins cher. L'offre n'est cependant pas nationale, elle est opérée dans certains magasins Leclerc comme à celui d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. La console est en réalité affichée à 449€, mais un bon d'achat de 20€ est offert aux détenteurs de la carte fidélité tous les 80€ d'achat. La console à elle seule peut donc donner lieu à une réduction de 100€. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. A noter que si la promotion est locale, des offres similaires sont susceptibles d'être mises en place dans d'autres magasins de l'enseigne. 15:19 - Quel est le prix le plus bas sur la Nintendo Switch 2 pendant le Black Friday ? La Nintendo Switch 2 fait l'objet de nombreuses offres depuis le début du mois de novembre, certaines intéressantes et d'autres mois. Pour l'heure, la meilleure offre disponible sur la console est signée Joybuy : elle permet de s'acheter la Nintendo Switch 2 à seulement 429€ ! Aucun autre vendeur ne s'aligne sur ce prix et la plupart vendent la consoler autour de 449,99€ sans jeu. Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.