Black Friday Nintendo Switch 2 : les meilleures promotions sur la console et les coffrets !

Le Black Friday 2026 a déjà commencé avec des offres sur la Nintendo Switch 2 et même sur des coffrets incluant des jeux. Notre sélection des meilleures offres.

A moins d'une dizaine de jour du Black Friday, les offres défilent dans les rayons et sur internet. Parmi les produits phares de l'édition 2026 du vendredi, la Nintendo Switch 2 est en bonne place ! La console du constructeur japonais a déjà fait l'objet de promotions très intéressantes et de nouvelles offres sont attendues à l'approche du 27 novembre, jour officiel du Black Friday.

Près d'un an et demi après sa sortie, la Nintendo Switch 2 reste une console familiale très convoitée et le Black Friday peut être l'occasion de se l'offrir à moindre coût. Vendue entre 409 et 419€ ces derniers mois, la Nintendo Switch 2 est désormais affichée à 429,99€ au plus bas, des offres faisant davantage baisser le prix de la console sont possibles dans les prochains jours.

Nintendo Switch 2 429,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Switch 2

En revanche, certaines offres sur des coffrets incluant la Nintendo Switch 2 et un jeu valent le détour. L'une d'elles à même proposé la console avec LE jeu le plus recherché de l'automne 2026 : The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Le tout était vendu pour 469,99€ sur Joybuy, contre 489,99€ en tant normal. Cette offre n'est plus disponible, mais devrait être bientôt remplacée.

D'autres coffrets comprenant la Nintendo Switch 2 sont intéressants bien que plus chers, comme celui ci composé la console, du nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort, mais aussi d'une caméra et d'une carte micro SD pour la somme de 529,99€. L'offre est aussi valable avec les jeux Pokémon Pokopia et Légendes Pokémon : Z-A pour 539,99€.

Si la Nintentdo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes écoulent leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc appliquées. Là aussi des coffrets sont à prix aguicheur : la Nintendo Switch avec l'incontournable jeu Mario Kart 8 Deluxe à 239,99€, voire 219,99€.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

16:35 - Un pack sur la Nintendo Switch et le jeu Mario Kart 8 Deluxe à seulement 179,99€ Les promotions du Black Friday ne concernent pas uniquement la Nintendo Switch 2, elles permettent aussi de faire baisser le prix de la Nintendo Switch. Et même de ce coffret incluant la console et le jeu incontournable Mario Kart 8 Deluxe à seulement 179,99€. L'offre sera disponible à compter du mardi 17 novembre dans les magasins Carrefour. Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 179,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour 15:50 - La Nintendo Switch 2 à seulement 269,99€ chez Cultura si vous faites reprendre votre ancienne Switch En plus des promotions classiques, certaines anciennes proposent des offres encore plus intéressantes moyennant la reprise d'une ancienne console Nintendo Switch. C'est le cas de Cultura qui, du 19 octobre au 31 décembre, offre jusqu'à 180€ de remise sur la Nintendo Switch 2 affichée à 449,99€ contre la reprise d'un ancien modèle. Pour profiter de l'offre, il faut posséder une compte fidélité chez Cultura, préparer la reprise sur l'application de l'enseigne et se rendre en magasin pour l'achat et la remise. La réduction dépend de la console ramenée et de son état : Jusqu'à 180€ pour une Switch OLED en très bon, la Nintendo Switch 2 revient alors à 269,99€

Jusqu'à 130€ pour une Switch classique, soit la Nintendo Switch 2 à 319,99€

Jusqu'à 110€ pour une Switch Lite, soit la Nintendo Switch 2 ) 339,99€. 15:14 - La Nintendo Switch à moins de 400€ avec cette offre La Nintendo Switch 2 peut être trouvée à moins de 400€ à l'approche du Black Friday, notamment chez Carrefour. La console passe ainsi à 399,99€ au lieu de 449,99€ grâce à une remise de 50€ offerte aux détenteurs de la carte de fidélité. C'est actuellement une des meilleures offres disponibles sur la Switch d'après l'agrégateur de bons plans Dealabs. 14/11/26 - 18:21 - Ce jeu ne sortira pas sur Nintendo Switch Si les derniers opus de Zelda et Call of Duty sont disponibles sur Nintendo Switch, ce ne sera pas le cas de Grand Theft Auto VI ou GTA 6 pour les intimes. Le jeu, dont la sortie est prévue le 19 novembre, ne pourra être joué que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera aussi disponible sur PC quelques mois plus tard. La direction de Nintendo of America a été interrogé sur l'adaptation de GTA 6 sur Switch et a indiqué que la décision revenait à Take-Two et Rockstar Games, les éditeurs du jeu.

rDe début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.