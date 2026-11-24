Le Black Friday a lieu dans quelques jours, cela signifie que les promotions sur la Nintendo Switch 2 et les jeux touchent bientôt à leur fin. Heureusement, la console fait encore l'objet d'une offre très intéressante.

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La Black Week bat son plein avant le le Black Friday qui se tiendra officiellement ce vendredi 27 novembre. C'est donc le moment ou jamais d'être attentif aux promotions, notamment à celles qui concernent les Nintendo Switch. Les consoles du constructeur japonais sont des produits incontournables du vendredi noir, en particulier la Nintendo Switch 2 qui reste très convoitée un an et demi après sa sortie.

La Nintendo Switch 2 était vendue entre 409,99 et 419,99€ cet été et même au début du mois d'octobre. Les prix ont cependant gonflé avant le Black Friday et elle est désormais affichée à 429,99€ au meilleur prix sur Joybuy. Attention à ne pas vous faire avoir par des fausses promotions proposant la console de jeu à 449€ au lieu de presque 500€ comme c'est le cas sur Amazon par exemple.

Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Nintendo Switch 2

Certaines des offres les plus intéressantes ne portent pas sur la console, mais sur les coffrets incluant la Nintendo Switch 2 et un jeu. C'est le cas de cette promotion qui propose la Nintendo Switch 2, le nouveau jeu Nintendo Switch Sports Resort et un abonnement de trois mois à Nintendo Online et vendu à 459,99 sur Joybuy au lieu de 529,99€.

Nintendo Switch 2 + Switch Sports Resort 459,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

Si la Nintentdo Switch est sans conteste l'une des stars de ce Black Friday, il ne faut pas tirer un trait sur sa grande soeur, la Nintendo Switch. Les enseignes écoulent leurs stocks au profit de la dernière version de la console et des promotions très intéressantes sont donc appliquées. Là aussi des coffrets, notamment celui incluant la Nintendo Switch avec l'incontournable jeu Mario Kart 8 Deluxe. Vendu à 179,99€ chez Carrefour, le coffret est parti à vitesse grand V, il reste disponible à à 199,99€.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe 199,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Carrefour

Et pour ceux qui ont déjà la console à la maison, le Black Friday reste l'occasion de s'offrir quelques jeux supplémentaires à prix réduit. Cela n'est pas négligeable quand on sait que les prix des jeux de Nintendo Switch sont généralement compris entre 39,99 et 79,99€. Plusieurs sorties de cet automne sont d'ailleurs particulièrement recherchées : la réédition de Zelda bien sûr, mais aussi le dernier opus de Call of Duty : Modern Warafare 4.

Dernières mises à jour

11:02 - La Nintendo Switch Lite à seulement 175€ pendant le Black Friday Pour ceux qui cherchent une console principalement pour jouer en solo, la Nintendo Switch 2 n'est pas nécessaire, la Nintendo Switch Lite peut suffire et elle est bien moins chère ! Le modèle compact de la première génération de console peut être trouvé à 174,99€ chez Cdiscount. Le produit est affiché à 184,99€ mais avec le code 10DES99 qui offre 10€ de remise dès 99€ d'achat, le prix de la console diminue ! Nintendo Switch Lite 10:31 - Amazon s'aligne sur le prix le plus bas du marché pour la Nintendo Switch 2 Amazon qui jusqu'à présent proposait des offres à 449€ sur la Nintendo Switch 2 s'est finalement alignée avec l'offre la plus intéressante du marché pour vendre la consoler à 429€ comme sur Joybuy. Linternaute a passé au crible toutes les offres et vous assure qu'on ne trouve actuellement pas moins cher. Nintendo Switch 2 10:05 - Attention à ces fausses promotions sur la Nintendo Switch 2 On ne compte plus les articles qui mettent en avant les promotions proposant la Nintendo Switch 2 à 449€ et présentant ces offres comme les plus intéressantes. Ne tombez pas dans le panneau ! Ces réductions paraissent attractives par rapport au prix de départ affiché de 499€, mais la console n'a jamais été vendue à ce prix. Sur l'année écoulée, son prix a oscillé entre 399,99 et 419,99€, jamais plus. Les prix ont été artificiellement gonflé avant le Black Friday et les offres proposées ne sont en réalité pas les plus avantageuses. Pour trouver la console au meilleur prix durant le Black Friday, il faut se tourner vers Joybuy qui vend la Nintendo Switch 2 à 429€. 09:44 - La meilleure offre sur la Nintendo Switch sera disponible le 27 novembre ! Pour ceux qui aimerait s'offrir une Nintendo Switch - nous parlons bien ici de la première génération de la console - la meilleure offre est prévue pour le week-end du Black Friday, soit du vendredi 27 au dimanche 29 novembre. Le coffret bien connu avec la console et le jeu Mario Kart 8 Deluxe sera vendu à 159,99€ dans les Hypermarchés U grâce à une remise de 40€ sur la carte de fidélité U. Attention, l'offre sera uniquement disponible dans les Hyper U et dans la limite de 400 coffres disponibles partout en France. 09:05 - Voici la meilleure offre sur la Nintendo Switch 2 pour le Black Friday ! La Nintendo Switch 2 fait l'objet de nombreuses offres depuis le début du mois de novembre, certaines intéressantes et d'autres mois. Pour l'heure, la meilleure offre disponible sur la console est signée Joybuy : elle permet de s'acheter la Nintendo Switch 2 à seulement 429€ ! Aucun autre vendeur ne s'aligne sur ce prix et la plupart vendent la consoler autour de 449,99€ sans jeu. Nintendo Switch 2 429â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy LIRE PLUS

De début novembre jusqu'à la fin du Black Friday 2026, Linternaute fait le point sur les meilleures offres proposées sur les Nintendo Switch 2 mais aussi une large sélection de produits parmi les plus recherchés. Suivez les promotions à ne pas louper à toute heure de la journée dans notre direct dédié à l'opération commerciale.