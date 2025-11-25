Black Friday PC gamer : 300, 500 et 700 euros de réduction, des prix barrés sur la gaming
À l'approche du Black Friday, les prix barrés s'accentuent sur tous les sites marchands.
Le Black Friday est prévu pour ce vendredi 28 novembre, mais pourquoi attendre cette journée pour acheter un nouveau PC ? Les offres sont déjà présentes sur de nombreux marchands depuis plusieurs semaines et encore plus lors de la semaine du Black Friday. Et dans un monde où le numérique occupe une place centrale, le PC gamer s'impose comme bien plus qu'un simple outil de détente pour regarder Netflix ou une autre plateforme... Pensé pour la performance, le PC gamer incarne à la fois confort et polyvalence. Premier atout : la puissance. Grâce à des composants de dernière génération comme les processeurs multicœurs, cartes graphiques dédiées, SSD ultrarapides – il garantit une fluidité sans faille, que l'on explore un univers virtuel, que l'on édite une vidéo 4K ou que l'on travaille sur des projets complexes. À cela s'ajoute le confort visuel : écrans haute définition, taux de rafraîchissement élevés, gestion fine des couleurs. Autant d'éléments qui réduisent la fatigue oculaire et transforment chaque session en expérience immersive.
PC portable gamer
PC fixe Gamer
Ecrans PC gamer
Pour choisir un bon écran gaming, il faut d'abord privilégier la fluidité : 144 à 240 Hz offrent un vrai confort. Optez pour un temps de réponse faible (1–3 ms) pour éviter le flou. Une dalle IPS ou OLED donne de meilleures couleurs, tandis que l'Adaptive-Sync limite le tearing. Choisissez enfin une résolution adaptée à ta carte graphique : 1080p pour la performance, 1440p pour un parfait équilibre.
13:15 - Un PC Gamer MSI à moins de 900 euros
Chose rare, le PC gamer de la marque MSI passe sous les 900 euros à l'occasion du Black Friday.
12:08 - Le Logitech Pro 2 en promo
Vous pouvez également acquérir le casque Logitech Pro 2, l'un des meilleurs du marché. 30 euros de réduction pour ce Black Friday
10:05 - Un écran en promo
Le Black Friday peut être l'occasion d'acheter un nouvel écran de gaming et les promos sont très interessantes ces derniers jours. Vous trouverez l'écran Asus Rog avec une promo de 50 euros et c'est déjà pas mal !
24/11/25 - 18:03 - Exclusivité Amazon !
Amazon lance une promotion en exclusivité selon ses dires avec ce PC fixe Alienware qui s'affiche à 1900 euros au lieu de 2200, soit 300 euros de réduction.
24/11/25 - 15:02 - Un PC MSI avec 200 euros de moins
Petite réduction, mais réduction quand même sur ce PC fixe MSI si vous voulez changer votre setup.
24/11/25 - 12:30 - 800 euros de moins
Offre explosive avec le Acer Gaming Predator qui est désormais à 1699 euros au lieu de 2699 lors de ce Black Friday.
24/11/25 - 11:10 - Un Asus gaming TUF à 300 euros de moins
Le PC gamer Asus TUF s'affiche avec une réduction de 300 euros pour le Black Friday. Avec son écran 18" FHD+ 144 Hz, sa carte AMD Ryzen™ 7 - Nvidia GeForce RTX 5060 et ses 32 Go RAM 1 To SSD, il ravira vos journées de gaming.
23/11/25 - 12:57 - Un écran de dingue à moins de 1000 euros
Si vous voulez passer un cap supérieur dans votre setup, cet écran LG est une merveille et passe sous les 1000 euros.
Comment choisir un bon PC gamer ?
Il existe un nombre très important d'éléments pour choisir un bon PC Gamer, en voici quelques uns qui vont vous permettre de faire le meilleur choix. Bien évidemment, il faut adapter cette configuration à votre budget.
- Processeur (CPU) : il faut opter pour un processeur puissant. Plus le nombre de cœurs et la fréquence sont élevés, mieux c'est pour faire tourner vos jeux.
- Carte graphique (GPU) : comme le processeur, c'est un élément très important pour le gaming et il faut choisir la plus performante.
- Mémoire RAM : avoir 16 Go de RAM est déjà un bon début si vous avez de nombreux jeux, mais en avoir 32 Go vous permet d'avoir un certain confort.
- Stockage : un SSD de 512 Go ou 1 To, complété par un disque dur (HDD) pour le stockage supplémentaire, est une bonne configuration pour votre PC