Black Friday PC gamer : cette marque ridiculise tout le monde, jusqu'à 1000 euros de réduction
Le Black Friday est lancé, découvrez les meilleures offres de cette édition 2025 avec des promotions assez folles.
Le Black Friday, c'est parti ! La journée s'annonce très riche, pas forcément pour votre portefeuille qui va se vider avec les meilleures offres. Et justement, certaines marques comme MSI ridiculise la concurrence avec des promotions jusqu'à 1000 euros, mais aussi 700 euros de réduction sur certaines machines. Et dans un monde où le numérique occupe une place centrale, le PC gamer s'impose comme bien plus qu'un simple outil de détente pour regarder Netflix ou une autre plateforme... Pensé pour la performance, le PC gamer incarne à la fois confort et polyvalence. Premier atout : la puissance. Grâce à des composants de dernière génération comme les processeurs multicœurs, cartes graphiques dédiées, SSD ultrarapides – il garantit une fluidité sans faille, que l'on explore un univers virtuel, que l'on édite une vidéo 4K ou que l'on travaille sur des projets complexes. À cela s'ajoute le confort visuel : écrans haute définition, taux de rafraîchissement élevés, gestion fine des couleurs. Autant d'éléments qui réduisent la fatigue oculaire et transforment chaque session en expérience immersive.
Pour choisir un bon écran gaming, il faut d'abord privilégier la fluidité : 144 à 240 Hz offrent un vrai confort. Optez pour un temps de réponse faible (1–3 ms) pour éviter le flou. Une dalle IPS ou OLED donne de meilleures couleurs, tandis que l'Adaptive-Sync limite le tearing. Choisissez enfin une résolution adaptée à ta carte graphique : 1080p pour la performance, 1440p pour un parfait équilibre.
07:15 - Un PC fixe Alienware en promo
On lance ce vendredi noir avec une offre d'Amazon sur la marque gaming Alienware qui propose son PC à -15%.
27/11/25 - 16:30 - 60 euros en moins sur un casque de compétition
Le casque Logitech Pro est l'un des meilleurs et s'affiche à moins de 150 euros pour le Black Friday.
27/11/25 - 14:38 - Un PC MSI perd 450 euros
Le Black Friday se poursuit chez MSI avec une promo sur ce pc gaming.
27/11/25 - 12:33 - Un PC HP Omen à moins de 800 euros
L'achat d'un PC gamer n'est pas forcément l'achat d'un PC portable, les unités centrales ont également droit à des promotions comme ce HP Omen à moins de 800 euros.
27/11/25 - 10:33 - 300 euros de moins sur un Asus Rog
Le Black Friday, c'est ce vendredi et les promos sont très importantes un peu partout comme sur ce Asus Rog à -300 euros.
26/11/25 - 16:54 - Un écran gaming en promo
Les deals du Black Friday existent également sur les écrans de gaming. Cet écran MSI Dalle Rapid à 180 Hz est à 119 euros.
26/11/25 - 14:12 - Asus casse ses prix
Le PC gaming d'Asus avec sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU est en promo avec 100 euros de réduction.
26/11/25 - 12:01 - Un PC MSI à 750 euros
Le PC portable MSI est en promo et c'est l'une des bonnes affaires du Black Friday avec une réduction de 25%.
26/11/25 - 10:49 - Un HP Omen en promo
Parfait pour les amateurs de League of Legends... Grâce à ce PC portable, vous pourrez passer des heures de jeu sur votre machine et la qualité sera au rendez-vous avec sa fréquence de 114Hz, l'AMD Ryzen AI 7 350 et la Nvidia GeForce RTX 5070 8Go en carte graphique.
Comment choisir un bon PC gamer ?
Il existe un nombre très important d'éléments pour choisir un bon PC Gamer, en voici quelques uns qui vont vous permettre de faire le meilleur choix. Bien évidemment, il faut adapter cette configuration à votre budget.
- Processeur (CPU) : il faut opter pour un processeur puissant. Plus le nombre de cœurs et la fréquence sont élevés, mieux c'est pour faire tourner vos jeux.
- Carte graphique (GPU) : comme le processeur, c'est un élément très important pour le gaming et il faut choisir la plus performante.
- Mémoire RAM : avoir 16 Go de RAM est déjà un bon début si vous avez de nombreux jeux, mais en avoir 32 Go vous permet d'avoir un certain confort.
- Stockage : un SSD de 512 Go ou 1 To, complété par un disque dur (HDD) pour le stockage supplémentaire, est une bonne configuration pour votre PC